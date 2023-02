Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230222 Alberto Asseff

–En las próximas horas Horacio Rodrí­guez Larreta lanza oficialmente su precandidatura a presidente de la Nación. ¿Cómo analiza, en este contexto, el escenario electoral de JxC?

Larreta obviamente tiene todo el derecho a lanzar su candidatura; no es otra cosa que confirmar lo que ya sabemos, que es que tiene la aspiración a ser candidato a presidente. Lo que sí nosotros ratificamos es que tenemos diferencias con él en cuanto a algunas actitudes que tienen que ver con el orden, la seguridad. Nosotros no creemos que siendo pasivos con los piquetes, que reiteradamente azotan a la población de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires en todo sentido, afectando la normalidad de la vida cotidiana, sea la política que se lleve adelante con el cambio. El cambio necesita orden, necesita aferrarse a la ley, necesita que, si decidimos emplear las pistolas Taser para aseguridad el orden y la ley en la Argentina (por supuesto, en el caso del jefe de gobierno, en la ciudad de Buenos Aires), no haya más dilaciones, como tiene Larreta, aduciendo que hay una prohibición nacional, que en realidad no existe, y no ejerciendo la autonomía que le compete como jefe de gobierno y produciendo como consecuencia, por ejemplo, la muerte realmente horrible que sufrió la policía el otro día en el subte, y que repriman el desorden en las Barrancas de Belgrano a los sillazos, en lugar de emplear la Taser. Eso marca con claridad el contraste entre lo que significa Patricia Bullrich como propuesta y lo que significa Larreta como alternativa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted acompaña a Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que destaca de la figura de la ex ministra de seguridad?

El compromiso, el coraje, la decisión de ir a fondo por el cambio, el llamar a las cosas por su nombre, el no eludir responsabilidades, el decidirse a que hay que hablar proponiéndole a la sociedad la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma educativa, la reforma en materia de seguridad, la reforma del Estado, la reforma de los planes sociales. Claramente. No se puede andar con vueltas en este tema. El cambio es a fondo o no será más que una propuesta marketinera. Y la Argentina no aguanta marketing, sino que quiere decisión y quiere definición.

–Usted también anduvo sin vueltas y ha manifestado en las últimas horas que Patricia Bullrich va a ser la próxima presidenta de los argentinos.

Sí, estoy convencido de que va a ser la presidenta de los argentinos, por todo lo que acabo de decir. No tengo duda de que va a ser así. Pero bueno, lo tiene que ratificar el pueblo argentino. Donde voy me encuentro con simpatía, me encuentro con auspicio, apoyo y respaldo para la candidatura de Patricia, naturalmente. Recién acabo de estar reunido en Orán con la plana mayor de la Unión Cí­vica Radical (UCR) del departamento de Orán, que es el segundo de importancia de Salta, y lo único que coseché es eso: simpatía por Patricia Bullrich. Ellos tienen su partido, tienen la posibilidad de su precandidato a presidente, que seguramente van a apoyar, pero saben muy bien que, si triunfa Patricia Bullrich, es una alternativa muy alentadora para el cambio en la Argentina