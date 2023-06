Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230615 Pablo Torello

–En el marco del cierre de alianzas, la coalición opositora incorporó oficialmente al partido Unir, al GEN de Margarita Stolbizer, al Partido Demócrata Progresista y a Avanza Libertad de José Luis Espert. ¿Cómo se posiciona el espacio rumbo a las primarias?

Muy tranquilo, muy bien. Solidificados, básicamente, con una diferencia previa que teníamos de a quiénes íbamos a incluir en la presentación de la alianza de ayer. Así que ahora quedó ya todo ordenado, todo prolijo. Hemos presentado ayer también un acuerdo programático de las cuatro fundaciones, donde está todo lo que vamos a hacer, con lo que estamos todos de acuerdo. Así que lo han leído todos los partidos que se han unido al frente, por lo tanto estamos sólidos en cuanto a lo que estamos presentando y a las ideas que tenemos para aplicar.

–Usted mencionaba la incorporación oficial del partido de José Luis Espert. ¿Está conforme en lo personal con la decisión, hasta el momento, de no incorporar a Juan Schiaretti dentro del armado?

Bueno, yo sí. Por ahora, yo no quisiera incorporar a Juan Schiaretti, porque la verdad que con Juan Schiaretti, primero, no fue una incorporación o un intento de incorporación trabajado. Yo creo que hay que trabajarlo, hay que hablar antes, hay que conversar: “¿Qué pensás de esto?, ¿qué pensás de lo otro?, ¿por qué hiciste eso?”

No nos olvidemos de que los diputados de Juan Schiaretti votaron por la quita de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Los diputados de Juan Schiaretti le dieron quórum y le votaron la ley de emergencia y solidaridad en el ’19, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. También votaron últimamente, porque uno puede decir “ah, bueno, pero eso fue en el ’19”, sí, pero ahora en el ’23 votaron la moratoria previsional para casi un millón de personas, que nos va a costar medio punto del PBI también y que yo considero absolutamente injusto, porque siempre, cuando se jubila alguien sin aportes, les está comiendo el ingreso a los que sí aportaron. Nuestro nuestro sistema ya es deficitario, por eso hay que poner parte de los impuestos nacionales para que alimenten el pago de las jubilaciones.

Entonces, la realidad es que no tenemos mucho que ver. Y menos todavía cuando ahora, el 25, estamos yendo justamente, electoralmente, contra Schiaretti, con Luis Juez y Rodrigo de Loredo y una enorme cantidad de cordobeses que han trabajado un montón, y de repente no vamos a tener de socios a los que estamos enfrentando electoralmente: un sinsentido. Así que no me preocupa para nada. Y si después de todo esto, que ya quedó claro qué piensa uno y qué piensa el otro, tenemos que hacer una alianza parlamentaria o algo así más adelante, ningún problema, por supuesto que vamos a abrir el espacio para alianzas legislativas, parlamentarias, si es que se necesita o se considera que es necesario.

–En cuanto a las alianzas parlamentarias, ¿se puede pensar más adelante en una alianza estratégica con Javier Milei? Patricia Bullrich dijo en las últimas horas que, en caso de ser elegida presidenta, se acercará a La Libertad Avanza para diseñar un paquete de leyes que le dé previsibilidad al país.

Bueno, ese paquete de leyes que le dé previsibilidad ya lo estamos trabajando nosotros. Será decisión de Javier Milei si lo quiere acompañar o no. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a recibir aportes de ideas y todo lo que sea para mejorar la Argentina y salir de este sistema de estancamiento que no tiene sentido.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hace cincuenta, sesenta años que estamos con un sistema que la verdad que es espantoso,

porque este sistema es un sistema que no funciona, que está más que demostrado que no funciona. Y la verdad que este sistema hay que cambiarlo. Porque esto nos está llevando permanentemente a una decadencia. Es un ajuste permanente. Y bueno, habrá que tomar nuevas medidas para poder salir y generar empleo, generar trabajo y poner a la Argentina en un lugar decente. Está absolutamente todo trabado en la Argentina. No se puede hacer absolutamente nada. En todo está metido el Estado, en todo cobra algo el Estado.

El Estado se duplicó en los últimos veinte años. Toda esa duplicación del Estado lo que ha generado es un peso impositivo enorme sobre la actividad privada que cada vez es más chica y por lo tanto tiene menos rentabilidad, por lo tanto hay menos inversión, por lo tanto hay menos trabajo, etcétera. Entonces es un círculo vicioso que hay que cambiarlo por lo más virtuoso.

–Justamente, entre las propuestas de Patricia Bullrich está la de la eliminación de los planes sociales por un seguro de empleo. Siempre que se habla de eliminar planes sociales genera cierto revuelo, cierta polémica. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario terminar con los planes sociales? M

Yo creo que los planes sociales son necesarios en determinadas situaciones, por supuesto, de emergencia. No olvidemos que los planes sociales empezaron a aparecer con Duhalde por una situación de emergencia de la Argentina. Hoy es un sistema.

Estaba viendo una noticia el otro día: 21 veintiún millones de argentinos reciben un cheque del Estado. Sea grande, sea chico, sea mediano, me parece que eso está hablando de algo que no funciona. No puede ser que 21 millones de argentinos reciban un cheque del Estado. Porque si además arrancamos de que cuando empezamos con Duhalde, con las manzaneras, con alguna serie de cosas que empezaron con los planes, que no eran los Planes Trabajar, eran Jefes y Jefas de Hogar, eran muy poquitos en el 2001, 2002. Y hoy tenemos 21 millones de diferentes situaciones que reciben cheque del Estado. Es insostenible esto, y si no hay un cambio...

El ajuste está siendo hoy en día: hoy mismo es el ajuste. Un jubilado gana 70.000 pesos, es una vergüenza. Y un preso gana 90.000. O sea, estamos todos locos. Hemos ido hacia un camino donde está todo absolutamente alterado y lo único que hay que hacer es modificar una serie de cosas sin maltratar a nadie. Eso está más que claro. Tiene que ser un seguro de desempleo y obviamente, para transformarlos en un seguro de desempleo, primero se van a dar las condiciones para generar mucho trabajo: que haya trabajo. Porque tampoco nadie va a tirar nadie a la calle y arreglátelas. No, se va a generar trabajo, y consecuentemente se va a dar un plazo normal en un seguro de desempleo.

Mire, hay un trabajo que dice que las 600.000 pymes argentinas tienen una demanda potencial de 1.200.000 empleos (se habla de dos personas por pyme) que está retenido por las leyes laborales, por miedo a los juicios, por miedo a los problemas que puede tener uno tomando gente. Si se legisla hacia adelante, sin tocar ningún derecho laboral hacia atrás, si se legisla hacia adelante un nuevo sistema laboral, que sea mucho más flexible, donde se terminen la industria del juicio y todo ese tipo de cosas, yo creo que del millón y medio de planes Trabajar y etcétera que hay, enseguida se pueden llegar a empezar a reabsorber, y en poquito tiempo, si ponemos al país a funcionar, sacando el cepo, desregulando, yo creo que va a ser historia, va a ser sólo un malk recuerdo el tema de los planes.