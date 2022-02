Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Agustín Maspoli.

Agustin Maspoli.

-Ayer se reunió el bloque de senadores de Juntos. ¿Pudieron trazar la agenda legislativa de este nuevo periodo en la Cámara alta?

Si bien ya veníamos teniendo algunas reuniones de manera virtual, esta fue la primera presencial como bloque. Más que nada repasamos temas esenciales como las comisiones que estamos definiendo con el oficialismo.

-¿Cuáles serán los temas a abordar en las primeras sesiones?

Ahora tenemos que resolver el tema de las comisiones, que va a determinar el ordenamiento de trabajo del año. También tenemos pendiente la presentación de unos pliegos del Banco Provincia y de la Defensoría del Pueblo, con lo cual esos son los primeros temas que debemos abordar.

-Senador, ¿qué comisiones en particular le interesarían integrar?

Vengo trabajando la cuestión presupuestaria y he sido durante cuatro años vicepresidente de dicha comisión. Creo que esta vez no voy a ser autoridad, porque tengo la responsabilidad del bloque, pero seguramente me interesa seguir integrando la comisión. También me gustaría abordar el tema de la educación.

-Por último, ¿cuáles son los desafíos que le esperan a la oposición en la provincia?

Tenemos como desafío ser una oposición constructiva. Somos 23 senadores, tenemos paridad total y no vamos a ponerle palos en la rueda al gobernador. Sí le vamos a exigir que tenga una agenda productiva, de recuperación de la provincia.

Si bien la pandemia no ha terminado, no puede ser que los únicos anuncios que tenga para hacer sean de la vacunación. Tiene que haber una agenda productiva de empleo