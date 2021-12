Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Débora Galán.

Recientemente expresó una “profunda tristeza” por el proyecto de ley aprobado en la Legislatura que permite la reelección de intendentes, ¿por qué motivo?

Porque en principio somos coherentes los diputados y las diputadas del bloque del Frente de Todos que conformamos el Frente Renovador, con aquella iniciativa que tuvo Sergio Massa en el 2016, en este caso en la Legislatura bonaerense a través de Rubén Eslaiman, de poner límites a la reelección tanto para intendentes como legisladores bonaerenses y dentro de los concejos deliberantes.

En ese momento ya se empezaba a marcar un cambio de paradigma en la política. Las posibilidades de este recambio y esa alternancia en los poderes legislativos y ejecutivos, y la ley de paridad hicieron que hoy, tanto yo como muchas compañeras y compañeros tengan la posibilidad de estar gobernando municipios, en legislaturas y concejo deliberantes.

Hay un recambio generacional y de género importante, y creo que es gracias a este tipo de cambios en la forma de hacer política y los cambios en las leyes.

¿Considera que era una responsabilidad del Frente Renovador votar en contra de este proyecto?

Sí, ni lo dudamos cuándo nos enteramos que estaba la posibilidad de que se tratara la reforma de esta ley para volver hacia atrás. Es importante que lo resaltemos, retrasa un montón.

Con nuestro conductor mantuvimos una reunión y se acordó por unanimidad no acompañar y votar de forma negativa si se diera el tratamiento, y así fue, tanto en el Senado como en Diputados votamos en contra, y más allá de que quizá sabíamos que estaba la posibilidad de no llegar al número para frenar el avance de esta reforma, fijar la postura era importante para que se diera el debate sano y democrático que necesitamos.

No es que no quisiéramos debatirlo, si hay una necesidad política que expresan algunos intendentes y legisladores está bueno que se plantee el tema, pero también creíamos que no era oportuno y no era una prioridad, porque estábamos votando el Presupuesto con algunas particularidades, como el endeudamiento que hay que defender y sobresaltar las necesidades que tiene el gobernador y los ministerios para poder afrontar el 2022, y plantear este tema no nos parecía prudente oportuno, pero también respetamos la posición de los legisladores que creían que era prioridad.

Esta posición del Frente Renovador, ¿puede generar rispideces dentro del espacio o es buena para el ámbito democrático del Frente de Todos?

Creo que es parte de la vida política y de la democracia, el presidente de nuestro bloque del Frente de Todos resaltó en su alocución, dando cierre al debate, que es algo positivo dentro de todos los bloques, porque las diferencias se dieron en todos los bloques, y es algo para debatir la transparencia y los modos.

En la política hay formas y gestos, y no estamos de acuerdo con algunas formas que se habían instituido de no ceder ante la concentración del poder, de perpetuarse en los cargos electivos.

Nos parece que tiene que haber oportunidades tanto para quienes pretenden y aspiran a un cargo político como para el electorado tener una diversidad y un abanico importante para elegir con libertad quiénes serán sus representantes.

Se dio un debate sano, no hay rispideces. Sí a veces cuando hay un diálogo donde hay posturas distintas, pueden haber discusiones acaloradas, pero nada que rompa, como he leído y escuchado en algunos medios, que esto fracciona, rompe, y nada más alejado.

Esto lo que hace simplemente, en el Frente Renovador, es seguir manteniendo la identidad que nos dio origen en su momento, con la conducción de Sergio Massa, de poner límite a las reelecciones, incorporar la paridad a los cargos electivos y un sinfín de iniciativas que venimos llevando adelante desde los proyectos de ley, desde la legislación, y también desde la acción