–En principio, me gustaría conocer cómo avanza la campaña en la ciudad de Bahía Blanca, teniendo en cuenta el contexto particular tan difícil que estamos atravesando todos los argentinos. ¿Cómo avanza la campaña y qué recibe la población? ¿Cómo recepciona estas visitas que hace a los barrios? ¿Cuáles son los pedidos de los bahienses, los reclamos urgentes?

Mirá, la verdad que en el momento que estamos viviendo en el país, la gente tiene mucha tristeza, no ve futuro, hay hartazgo. Nosotros estamos haciendo una campaña muy austera por la situación en que está el país, porque Patricia lo pide y porque estamos convencidos de que corresponde. Entonces, lo que yo estoy haciendo mayormente es caminar y escuchar. No soy una persona de promesas, soy una persona que quiero mostrar mi vida hasta hoy. Y ahí la ciudadanía se va a dar cuenta de lo que he hecho hasta ahora y lo que podría hacer en el futuro. Siempre digo: no soy la política de promesas.

–Usted constantemente recorre los barrios, se junta con los vecinos; también he visto que tiene muchos encuentros con la juventud. ¿Cuáles son los reclamos o las necesidades urgentes por resolver?

Mirá, la gente quiere ver un futuro, los chicos quieren tener un futuro. Nosotros estamos trabajando mucho con emprendedores; también con gente más joven que está en el secundario, que está empezando la universidad. Estamos diciendo que el país urgente necesita un cambio, urgente. No podemos seguir con este panorama económico, con un desorden social. En todos los ámbitos hay desorden. Lo que nosotros proponemos es volver a un país con orden. Y esa persona que puede poner el orden es Patricia Bullrich.

–En la ciudad, la lista es encabezada por usted, Nidia. ¿Qué características me puede contar de la nómina que lo acompaña? Tanto de consejeros escolares como de concejales.

Mirá, es una lista de gente joven. Yo, como precandidata a intendente, soy la que pongo la experiencia. El primer candidato es Marcos (Streitenberger). Marcos me está acompañando a mí desde hace mucho tiempo, lo conozco mucho. Es abogado, ha sido concejal y tiene un máster en logística de puertos. Es una persona muy preparada. Y por eso lo elegí, porque el primer concejal es quien sucede al intendente en el caso de que tenga que ausentarse, viajar o X motivos. Creo que en eso tenemos que ser muy responsables. Y yo creo que lo he sido eligiendo a Marcos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Después tenemos gente de todos los partidos que nos acompañan, porque esta es una coalición; toda gente joven de distintos ámbitos, de la educación, profesionales. Y todos le dan una visión distinta de lo que necesita la ciudad. Estamos convencidos de que Bahía Blanca está, como ciudad, con una proyección. Creo que es la ciudad más importante en que puede haber una proyección de este nivel, debido a lo que se viene por todo el tema de Vaca Muerta y el puerto. Se va a necesitar mucha gente con capacitación; en eso estamos trabajando.

Yo creo mucho en lo público y privado, en trabajar en forma conjunta. Pero también soy consciente de que a Bahía Blanca le falta muchísima infraestructura, que depende del gobierno nacional. Este gobierno prácticamente no ha hecho nada en infraestructura, ni Provincia ni Nación. Y estamos convencidos de que Patricia, porque lo hemos hablado, sabe la importancia que tiene Bahía Blanca y le va a dar un gran impulso a todo lo que sea obra de infraestructura.

–En este contexto que usted menciona, ¿qué balance hace del gobierno, estos ocho años prácticamente de gestión, de Héctor Gay?

Héctor entró a la intendencia, a una intendencia de la que se había ido un intendente, que había otro que se quería ir. Entrar al despacho de Héctor el primer día era abrir puertas y los expedientes se venían encima. La verdad que el trabajo que ha hecho él es muy importante. Ha ordenado. Las cuentas están ordenadas. Hay institucionalidad. Se han hecho muchísimas obras de infraestructura. Yo voy a ser la próxima intendente y me encuentro con un municipio ordenado, que eso es muchísimo. Muchísimo. Y transparencia, que es lo que la gente pide. Por eso nosotros pedimos que cuando vayan a votar nos vean de acá para atrás y no de lo que prometemos para el futuro.

–¿Nota que en los barrios la gente exige transparencia?

Totalmente. Están cansados del robo que ha hecho el kirchnerismo. Nosotros no vamos a dejar entrar al kirchnerismo en la ciudad. No vamos a dejar entrar a los ñoquis de La Cámpora. Indudablemente en algunos organismos nacionales han entrado, o provinciales, como es la AFIP, como es el PAMI, como es el Penna. Pero hasta ahí. No va más. No entran.

–Tendrá una interna a nivel local con Andrés De Leo. ¿Cómo analiza la figura de su colega en la Cámara de Senadores? Me imagino que luego de las PASO trabajarán en conjunto.

De Leo hace mucho que está en política. Tengo respeto por él. Nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido el Senado. Me acuerdo que en la última legislativa que éramos candidatos había un problema entre la Coalición Cívica y el radicalismo con el tema del género. Yo cedí mi primer lugar a Andrés. O sea, ahí te expongo un poco cómo es nuestra relación personal.

Así que una competencia muy sana. Él está representando a (Horacio Rodrí­guez) Larreta; yo represento a Patricia Bullrich. Son dos personalidades totalmente distintas. Sabemos qué es lo que hay que hacer; nos diferencia cómo lo vamos a hacer. A nivel nacional y también a nivel local, porque la personalidad de Andrés es muy distinta de la mía. Pero el día 13 a la noche, luego del conteo de votos, vamos a estar juntos.

–A nivel provincial hay una fórmula muy interesante: Néstor Grindetti–Miguel Fernández. Dos intendentes: uno del conurbano, otro del interior productivo de la provincia. ¿Es fundamental esta fórmula para gobernar, para llevar los destinos de los bonaerenses?

Como bonaerenses hemos reclamado siempre que queríamos un candidato a gobernador bonaerense. Hoy lo tenemos. No solamente que tenemos un candidato bonaerense, sino que también tenemos un intendente, que es el candidato, que hace ya dos períodos que está en Lanús. Si recorren, van a ver lo que ha hecho en Lanús. Conoce toda la provincia. Creo que es lo que estábamos deseando tener. Y él le va a dar una importancia fundamental a todo lo que es intendencia. O sea que creo que con Néstor Grindetti podemos dar un hueco muy importante en cómo se va a administrar la provincia.

–Y fundamental también la presencia de Miguel Fernández, ¿no?, porque tantas veces se reclama esto desde el interior de la provincia: alguien que conoce.

Por eso yo digo: tanto a Miguel Fernández como a Néstor Grindetti hay que estudiarlos, ver qué han hecho en sus distritos, y ahí vamos a entender qué es lo que van a hacer en la provincia.

–Por último, Patricia va a estar visitando la ciudad. Van a hacer una recorrida conjunta. ¿Con qué expectativas la van a recibir?

Mirá, yo con Patricia me identifico muchísimo; siempre me identifiqué. Colaboré con ella cuando era ministra de Seguridad en todos los temas que había de penales en la zona y demás. Comparto el Consejo Nacional del PRO ya hace muchos años con ella. O sea, tengo un conocimiento, estoy convencida de que es la persona que va a producir el cambio en la Argentina. Estoy convencida de que va a ser la próxima presidenta, y para mí es un orgullo estar en su lista.

–Me gustaría, por último, que les pueda dejar un mensaje a los bahienses, pensando en las próximas elecciones PASO.

El mensaje, reitero, es que nos estudien, que nos vean. No somos de hacer promesas; somos de mostrar nuestra vida. Y ese es el espejo de lo que podemos hacer.