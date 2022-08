Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Russo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicolás Russo

¿Cómo analiza la llegada de su referente político, Sergio Massa, al gabinete nacional en este contexto de crisis tan agudo que vive el país?

Es un momento de lo más crítico que le toca vivir a la Argentina. Como contrapartida también tenés una macroeconomía que necesita retoques, pero se han hecho muchas cosas…

Yo creo que la llegada de Sergio en un momento tan crítico y tan delicado para la Argentina va a poner en conocimiento de los argentinos toda su capacidad, que los que estamos en el día a día con él ya conocemos.

Sergio es alguien que tiene condiciones naturales únicas, pero además le gusta lo que hace, le gusta trabajar por la gente y se prepara continuamente. No te quepa ninguna duda que Sergio va a hacer una gestión muy buena, la cual en este momento en el que parecía que todo se venía abajo, Sergio ya solamente con su llegada y algunos trascendidos que van saliendo, le trajo claridad a la Argentina.

En este sentido, ¿cuáles consideran que son las principales urgencias que debe resolver Massa?

Te encontrás con un país que no tiene un dólar en el Banco Central, te encontrás con un país que está viviendo una inflación que es tremenda, un país en el cual no había credibilidad en la política económica.

Mucha gente está stockada y no vende los productos por temor a que el dólar aumente un montón o por temor a que no puedan reponer lo que venden.

"A corto plazo se va a ver una mejora. No nos olvidemos que estamos en una situación muy complicada"

Y la realidad es que con una política económica acorde, con alguien de la sapiencia de Sergio, que conduzca, y además con todos los resortes de la economía que responden a él, puede articular y hacer una gestión muy buena.

Esto ya se está viendo y cuando empiece a anunciar las medidas y a ponerse en marcha, a corto plazo se va a ver una mejora. No nos olvidemos que estamos en una situación muy complicada.

¿Le parece que la llegada de Massa al Ejecutivo genera una sensación de freno en las disputas internas del Frente de Todos?

Sí, no tengas dudas porque Sergio frena las disputas en el Frente de Todos, pero también trae tranquilidad al país.

Por supuesto que va a haber gente de la oposición, la cual hagas lo que hagas nunca te va a apoyar, pero también hay gente de la oposición la cual claramente quiere lo mejor para el país.

Y Sergio es alguien dialoguista, alguien que sabe escuchar a todo el mundo, lo va a lograr, y esta gente va a apoyar, más allá de las diferencias políticas, va apoyar lo mejor para el país.

El otro día, la gente del campo en la Rural dio un discurso muy duro hacia el gobierno y en particular le dieron a Sergio también. Sin embargo, Sergio no contestó a eso, sino que los llamó, habló de un diálogo, tal cual es él.

Alguien que está preparado para resolver los temas, pero él habla de un gobierno que incluya a todos los sectores y a todos los argentinos. No interesa de qué color político sea, sino lo que necesita nuestro país es una política económica y un gobierno que sea el gobierno de todos.

¿Cómo ve la postura de la oposición tras el anuncio o la llegada de Sergio Massa al gabinete? Mario Negri señaló que ahora el gobierno va a estar a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y el flamante superministro, de alguna manera corriendo al presidente Alberto Fernández. ¿Qué consideración le merecen estos dichos?

Nada, simplemente es de los políticos que yo te digo que siempre van a estar en contra. No van a creer que se hagan las cosas bien. Supuestamente esta misma persona decía que el gobierno estaba terminado. Hoy ya ven con preocupación un gobierno que tienen respuestas, que está en la agenda del día a día de la gente, que es en lo que tenemos que enfocar.

"Sergio siempre fue de consensuar, siempre habló de un Frente de Todos lo más amplio posible, él está por ese camino"

Hay situaciones de la macroeconomía muy buenas, pero no se pueden visibilizar cuando tenés un cuadro inflacionario muy complicado, como el que no está tocando vivir en la actualidad, cuando en el Banco Central no hay un dólar, y son temas que hay que resolver. Esa difícil tarea la tiene Sergio Massa y seguramente va a contar con el respaldo de todo el pueblo argentino y la mayoría de los dirigentes.