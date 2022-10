Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Russo.

-El presidente Alberto Fernández anunció días atrás que los clubes de barrio seguirán pagando tarifas subsidiadas de luz y también de gas. ¿Cómo ve, siendo usted presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara baja, esta decisión?

Lo veo muy bien y no esperaba otra cosa. Nosotros vivimos lo que ocurrió en la etapa del macrismo y de Vidal en la provincia de Buenos Aires en la que los clubes sufrieron algo tremendo.

En 2019 cuando recorríamos los clubes vimos algunas situaciones que parecían mentira. Facturas de agua de clubes que tenían tres canillas y les venían 7 millones de pesos.

"Los clubes tienen una función social muy importante para nuestra sociedad, un rol preponderante para que los pibes no estén en la calle"

En los clubes de barrio es todo a pulmón, los dirigentes ponen plata de su bolsillo, hasta le compran un sanguche a los chicos para trasladarlos de un club a otro cuando compiten, viven laburando a mil, haciendo rifas para hacer una pequeña obra.

Antes festejaban cuando podían hacer una obra. La realidad es que durante el macrismo, con todo eso que se hacía a pulmón, festejaban cuando podían pagar el agua o la luz.

He visto situaciones en las que tuvieron que dejar el servicio de gas y tenían garrafa. No se le podía calentar la comida a los chicos. Los clubes tienen una función social muy importante para nuestra sociedad, un rol preponderante para que los pibes no estén en la calle y para transformar la calidad de vida de los argentinos.

-¿Cómo es la situación actual de los clubes de la Provincia que usted recorre constantemente?

Con respecto a las tarifas ha cambiado totalmente. Se ha ido regularizando la situación de deudas que eran imposibles pagar, han tenido quitas como corresponde.

Los clubes están recibiendo el apoyo del Gobierno nacional, del Gobierno provincial, no solo con un subsidio para que puedan acceder a una obra o reformar algo sino un apoyo de lo deportivo, en lo cual hay diferentes incentivos.

Hay un plan de Nación para que los chicos que no pueden pagar un arancel puedan hacer un actividad y que los clubes no pierdan ingresos. Veo muy bien el trabajo que se está haciendo.

-Estuvo recientemente en la ciudad de Córdoba. Se reunió con autoridades municipales para analizar el modelo de gestión que se está desarrollando en este municipio y considerar diferentes propuestas que se puedan aplicar a Lanús. ¿Qué balance hace de su visita?

Vos sabés que yo quiero ser intendente de Lanús y le pido a la gente que me dé el voto de confianza. Les pido a los vecinos y vecinas de Lanús que me den la posibilidad de gobernar el distrito. Quiero transformar a Lanús en una ciudad verde, inclusiva y segura, en la cual necesitamos incorporar tecnología e innovación.

"Yo quiero ser intendente de Lanús y le pido a la gente que me dé el voto de confianza"

Hay ejemplos como el de Córdoba en donde hay cosas en las que me veo reflejado. Por supuesto que uno ve lo que ocurre y después cada uno aplica su impronta. Nosotros, ¿qué queremos para Lanús? Queremos tener un instituto de protección ambiental. Que haya un tribunal de faltas que sea temático, que sea específico para estas cosas; fomentar la participación y la responsabilidad ciudadana