20221223 Aldana Ahumada

–¿Qué balance puede hacer del trabajo legislativo de este 2022 en la Cámara alta, donde se han aprobado proyectos muy importantes, como el de Alcohol Cero?

La verdad que este año estuvimos trabajando muchísimo, no solamente un conjunto de proyectos que tienen que ver con esto que mencionás, sino que también trabajamos en lo que es boleta única, con diferentes expositores, y también fortaleciendo y trabajando temas que no son prioridad para el gobierno de la Provincia, que son los temas de educación. Y a partir de ahí fue un trabajo arduo. Costó, primero, que la comisión pudiese trabajar de manera sostenida para poder lograr ciertos acuerdos y trabajar algunos proyectos que tenían que tener una discusión más profunda y de fondo. Cuando hablo de estos temas, me refiero a, por ejemplo, educación financiera en todos los niveles y modalidades, me refiero a que entregamos un pedido de informes que tiene que ver con que abran los datos de las evaluaciones Aprender. Y esto tiene un punto que es que nosotros no sabemos cómo fueron las evaluaciones en los 135 municipios. Y es un dato importante, porque eso nos refleja cómo fue cada una de las temáticas de las evaluaciones a nivel general, tanto del interior como del conurbano, que yo creo que ahí hay una diferencia que hay que entenderla, que hay que mirarla, y que nos interpela y que podemos trabajar hacia adelante.

Eso en cuanto al tema educativo. También presentamos y logramos sacar por unanimidad el proyecto de Empleo Joven, que es un trabajo que hicimos durante todo el año, junto con el que te mencioné de boleta única y el de Alcohol Cero. El de Alcohol Cero tmabién logramos aprobarlo. Tiene que ver con un trabajo de toda la Cámara, focalizado en lo que a nosotros nos preocupa, en estas recorridas en el territorio y luego de la pandemia, de dos años en donde los jóvenes fueron la franja etaria más complicada, no solamente porque perdieron la continuidad de ir a la escuela sino con que muchos se encontraron con que finalizaron en pandemia la escolaridad y tuvieron que insertarse en el mundo laboral, y ahí es donde empiezan los problemas porque, justamente, no lograron insertarse. Y pensamos un dispositivo, un proyecto que tiene que ver con incentivos a las empresas para poder capacitar e incorporar a jóvenes. Esto beneficia a los jóvenes de 18 a 25 años. Lo logramos trabajar juntos con el Frente de Todos en la comisión de Trabajo y logramos sacarlo en el recinto por unanimidad, y pedimos con mucha fuerza e ímpetu que Diputados el año que viene pueda sacarlo. Porque creo que en esto que venimos trabajando tanto, en los temas educativos como de juventud, una franja de jóvenes que necesitamos que no solamente puedan finalizar sus estudios, sino también que puedan insertarse en el mundo laboral, en el mundo adulto, con todas las herramientas que les tenemos que brindar para que ellos puedan enfrentar esa etapa.

–Usted recorre permanentemente la ciudad de Merlo. En este caso, con vistas a la candidatura a la intendencia el próximo año. ¿Nota esta preocupación que menciona en relación al trabajo, a los estudios, en los jóvenes locales?

Bueno, estas recorridas que venimos haciendo ya hace varios años terminaron con estos proyectos, que los fuimos trabajando en conjunto. Porque en muchas de las recorridas y en muchas de las reuniones que teníamos con los jóvenes, y también con los papás de los jóvenes, ellos ven con preocupación este salto, este puente que falta de nexo entre la escuela y el mundo laboral o también, cuando quieren seguir estudiando un terciario, un curso o una universidad, se encuentran con que falta ese puente en donde quedó alejado tanto la universidad o el terciario con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando quieren empezar a trabajar lo primero que les piden es experiencia laboral. Y ahí ya encuentran un primer escollo, porque están terminando la escuela. Y por otro lado, dos años de un gobierno que decidió tener las escuelas cerradas llevan a que los chicos hayan terminado el secundario no teniendo la base sólida ni las herramientas para enfrentar el mundo universitario o terciario. Entonces, tenemos que trabajar y fortalecer esos aspectos para poder generarles las condiciones en un desarrollo futuro. Por eso, ahí es donde vengo trabajando fuertemente, y es el desafío que me invoca en 2023. Porque la pandemia la vamos como dejando de lado, pero hay otra que es muy grande y que es muy importante y que también estuvimos trabajando en ese aspecto, que es la salud mental, y que es la pandemia psicológica. Y ahí es donde, cuando hablamos de estos temas, nos paramos.

Porque lo que no tenemos que hacer es generar frustraciones, que ya tenemos muchas, ¿no?, con la situación económica, con esto de que los chicos perdieron la rutina de la escuela, muchos que tuvieron que cerrar sus comercios durante la pandemia porque no pudieron enfrentarla, que han tenido pérdidas familiares importantes, que no los han podido acompañar, que su situación económica cambió rotundamente, aquel que hacía changas no las pudo hacer. Digo, como sociedad tuvimos una complejidad grande y el gobierno no estuvo acompañando de la manera que tendría que haber acompañado para que las cosas ‍se hicieran un poquito menos complicadas. Entonces, hoy nos encontramos con que tenemos un gran desempleo, con que tenemos una inflación que llega casi al 100% interanual, donde cuando abrís ese número te encontrás con que los alimentos aumentaron más del 200%. Cada vez se hace más cuesta arriba no llegar a fin de mes, llegar a mediados de mes. Y con un hecho que nos atraviesa, que tiene que ver con la inseguridad. En Merlo en particular, la inseguridad está cada vez peor, en todo horario, en todos los barrios. Y eso es algo que nos tiene que interpelar, no solamente a nosotros, a los dirigentes, sino al ministro de Seguridad de la Provincia con el ministro de Seguridad de la Nación, que no tienen casi diálogo, y en el medio siguen sucediendo hechos delictivos que hacen que los vecinos estemos adentro de casa y los delincuentes panchos por las calles. Y creo que eso afecta muchísimo.

–En este sentido, usted le ha pedido a la comunidad que participe de un censo de seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados?

Bueno, estamos analizando los datos, ahora con los cierres de año. Lo primero que ves es que todos los vecinos de Merlo han sufrido un hecho de inseguridad o ellos mismos o un familiar, o el vecino o un conocido o un amigo. Tienen dentro de su ámbito de relacionamiento algún hecho delictivo que haya sucedido. Y otra de las cosas que también nos manifiestan es el miedo. ¿Viste que el miedo paraliza cuando vos tenés que salir a hacer diferentes actividades diarias, esto de irse a tomarse a las cinco una parada de colectivo? Miedo a la parada de colectivo, miedo a hacer las compras a las tres de la tarde cuando no hay mucho movimiento en la calle, miedo cuando tienen que ir a buscar a los chicos a retirar a la escuela. Volvió un fenómeno que había empezado a desaparecer, que es que los chicos ya no van solos a la escuela. Ahora los acompaña un adulto, o se organizan para que varios padres los acompañen, o van todos los chicos juntos. Porque el hecho delictivo alrededor de las escuelas creció exponencialmente. Otro proyecto que presentamos, de senderos escolares seguros, que hay otros distritos que ya los tienen y que funcionan muy bien, por ejemplo Lanús, en ciudad de Buenos Aires también, donde en un rango que tiene que definir el Ministerio junto con el municipo, donde están emplazadas las escuelas, tiene que haber un sendero seguro, esto es, cámaras de seguridad, agentes de prevención, una buena señalización para que todos los que están dentro de ese sendero sepan que van a estar seguros en su parada de colectivo, hasta llegar a su casa, caminando diez cuadras. Empezar a tener un mapa de seguridad y una mirada puesta en aquel niño que no tenemos que dejar que naturalice que le roben la mochila, las zapatillas. Eso es lo que más me preocupa. Siempre ligado no solamente a que pueda venir con un coletazo distinto a que solamente te extraigo y te saco la mochila, porque también viene la violencia acompañada con esto, que es lo que estamos viendo como un fenómeno cada vez que también va creciendo, que no es solamente el hecho delictivo sino que acompaña un hecho de violencia, sino empezar a trabajar las políticas de manera integral. Un intendente que le preocupa la seguridad se ocupa. Un intendente que le preocupa tener la infraestructura adecuada para que tengamos salud se ocupa. Entonces tenés asfalto, tenés cloacas, tenés luz, tenés poda, ¿no? Digo, al vecino le importa lo que le pasa en su metro cuadrado como primera medida. Salgo de casa y ¿qué pasa? Y ahí es donde se ve reflejada la falta del acompañamiento en desarrollo de infraestuctura, el acompañamiento en seguridad, el acompañamiento educativo dentro de las escuelas, ¿no? Como que hay que tener una mirada integral, una planificación, que en eso venimos trabajando ya hace tiempo, y empezar todos los días un escalón más