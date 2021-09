Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador bonaerense del Frente de Todos, Luis Vivona.

-¿Qué reclama la sociedad en estas elecciones de medio término?

La sociedad, en lo inmediato, lo que reclama es volver a la normalidad, volver a estar cerca de sus afectos, poder ir a una cancha, poder abrazar a su mamá, a su abuela, salir a una plaza, comer un pancho en la esquina, ir al cine. Y en realidad, es lo que se está logrando. La vacunación masiva que se está llevando adelante, están bajando los casos muy rápidamente, y le está permitiendo a la sociedad nuevamente encontrarse con esa situación inmediata.

Y después, no está ajeno el tema de la situación económica. Nosotros nos hacemos cargo de la situación pero hay un fuerte trabajo también y una mirada con respecto a esa realidad, hay 162 mil millones a través del Banco Provincia que el gobernador ha destinado para el crecimiento de industria, que es trabajo. La inseguridad también es un problema que preocupa a los bonaerenses pero también estamos trabajando fuertemente en eso, el programa de seguridad en la Provincia no tiene precedentes, no solo en su presupuesto sino también la cantidad de patrulleros que se están llevando adelante. Lo veía al gobernador hace días en el distrito de San Miguel, entregando casi treinta patrulleros, un hecho histórico para el lugar porque los años anteriores se habían recibido seis, en la gestión anterior. Y más allá de eso, hay un trabajo profundo y una tarea muy importante de todos los intendentes de Frente de Todos, en todas las materias pero profundamente en materia de seguridad porque no hay un solo intendente del Frente de Todos que no esté ampliando su red de cámara, que no esté colocando luces led, pero por sobre todas las cosas que no esté haciendo polideportivos o centros culturales, trabajando por la inclusión que es fundamental porque los pibes no nacen malos y el estado tiene obligaciones y nosotros nos hacemos cargo de esa situación.

O sea, que es mucho lo que falta. En realidad la pandemia ha sido dura, fue acertada la decisión de Alberto en marzo del 2020 y el acompañamiento del gobernador en toda la provincia de buenos aires, porque si uno cierra los ojos y recuerda lo que pasaba en ese momento veíamos como en las principales capitales del mundo la gente se moría en la puerta de los hospitales y eso en nuestro país no pasó. No solo se pusieron en marcha los hospitales que había abandonado el gobierno de Vidal sino que se ejecutaron en noventa días constituir esos módulos hospitalarios en los lugares más profundos del conurbano para que nuestros vecinos no padezcan esas situaciones que se vivieron en el resto del mundo. Esa cercanía también se va a ver en esta elección porque el vecino vota lo que tiene cerca, el vecino sabe que el gobierno lo ha cuidado y también sabe que este gobierno lo está vacunando. Nosotros no le hemos preguntado a ningún vecino si tenía obra social o no tenía obra social. Las vacunas y las camas fueron y son para todos los argentinos y todos los bonaerenses. Hay una mirada que la sociedad lo sabe y lo mira profundamente.

-¿Qué importancia tienen los jefes comunales en la inclusión, en las listas de cara a estas elecciones?

Yo creo que tienen la importancia que han tenido siempre. Los intendentes tienen una responsabilidad que la hacen valer, lo marcan sus mediciones. No hay un intendente del Frente de Todos que no esté por arriba de los 60, 70 puntos, y esto es una realidad. Y esa realidad tiene que ver con la atención permanente. Primero por llevar la tarea permanente que va reclamando nuestra sociedad, y después porque hay un gobierno desde hace dos años, más allá de la pandemia y de la situación de salud que se ha vivido, que ha dado respuesta en materia de obras y eso está a la vista y se ha ejecutado. El año pasado no se ha parado, este año no se ha parado. Es innumerable la cantidad de obras que hay en la calle y más allá de las obras y de los trabajos y de las tareas de los intendentes también hay una realidad del gobierno provincial. No solo puso en marcha las 200 obras que había dejado la gestión anterior, sino que hay 115 mil millones en obra nueva en esta nueva responsabilidad que tiene Axel en toda la provincia.

La conjugación de eso, la tarea de los intendentes más la conjugación del gobierno nacional y provincial, hace que todo lo que tiene que ver con nuestra provincia esté nutrido de obras, que la gente tiene muchísima aceptación. También es verdad que falta mucho pero esa cercanía que hay con el vecino, esto de atender permanentemente los problemas, lo hace una realidad cercana. Después, el reflejo en las listas tiene que ver con el que ha tenido históricamente los intendentes en su vínculo y su relación con la constitución del Frente de Todos.

¿Qué destaca en cuanto a María Teresa García, quien lo acompaña en la lista?

En realidad yo no sé si ella me acompaña o yo la acompaño a ella, porque primero que es un honor ir con ella, una compañera histórica, una mujer de unas increíbles convicciones y lealtades y que ha demostrado tanto ella como Gustavo Soos y el intendente de Merlo esta posibilidad junto a Leo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas de donde yo soy oriundo, esta posibilidad de poder conjugar rápidamente y llevar esta responsabilidad que tenían resuelta y darme el honor a mí de compartir la lista con ellos y con el resto de los compañeros. Nosotros no discutimos cargos, yo he terminado la tarea del gobierno nacional, junto a Cristina en el 2015, y hasta el 2017 que Leo me propuso para ser Senador y me llevaron en la boleta del 2017 yo no ocupé ningún cargo. Creo que no se trata del cargo, creo que tenemos una responsabilidad que tiene que ver con el vecino y una tarea y hay materias pendientes.

El vecino ha confiado en Alberto, ha confiado en Cristina, ha confiado en Axel, ha confiado en Verónica y ha confiado en cada uno de los intendentes del Frente de Todos. Y nosotros todavía sentimos ese sabor y esa responsabilidad para darles respuesta a todos los bonaerenses y poder devolverle esa confianza. Ha sido lento. Es muchísimo lo que falta. Pero tenemos la capacidad y sentimos la responsabilidad de poder poner la Argentina de pie y darle a todos la posibilidad de esta Argentina que queremos y necesitamos todos.

¿Cómo fue durante este período la relación con la oposición en la Cámara alta?

En realidad nosotros somos minoría en la Cámara. De 46, 26 son senadores de la oposición. El trato ha sido cordial como corresponde pero las decisiones de Axel al no tener la Cámara han sido prisioneras de acuerdos y de tiempos ajenos a los que necesita el gobernador. No es un capricho tener la representatividad en las cámaras porque necesitamos agilizar, para poder llevar adelante las propuestas del gobernador necesitamos agilizar la tarea de las cámaras. No hay un problema en que los legisladores de la oposición sean los menores de la gestión de gobierno para eso no hace falta tener la mayoría, para eso cada legislador tiene una responsabilidad y tiene un equipo alrededor que puede cumplir esa tarea. Lo que sí es importante es que el gobernador tenga la mayoría porque son tiempos para darle agilidad a las demandas del Ejecutivo y que lleguen rápidamente a los bonaerenses.

-¿Cómo se prepara Malvinas Argentinas para las PASO?

La verdad que Malvinas Argentinas desde hace seis años ha tenido un vuelco terrible, en su realidad diaria. La reforma que le ha dado Leo Nardini a los centros, la obra pública de la periferia hacia el centro, ese túnel nuevo que le cambia el circuito y la realidad a la nueva ciudad de Malvinas, la constitución de estas nuevas ciudades, la realidad que lleva adelante con la construcción de dos nuevos polideportivos, los centros culturales, el CCA que es un centro cultural que se puso en marcha en Malvinas Argentinas a partir del 2019. Y el estilo y la forma que se van llevando adelante creo que Leo es una persona que tiene muchísima llegada, no necesita salir en la campaña porque él la tarea con el vecino la hace a diario, es un hombre joven que camina mucho y que tiene una responsabilidad muy importante con el vecino de Malvinas, que es el lugar donde vive.

"Yo creo que hay mucho afecto del vecino hacia Leo Nardini"

-¿Qué mensaje les deja a los bonaerenses de cara a las PASO?

Que hay que tener fe, que hay que confiar, que es un pasito más, que es un momento duro, que ha sido duro para todos, todos hemos tenido o algún ser querido o un sanguíneo o un cercano que el virus nos ha pegado cerca pero que tenemos que seguir confiando que vamos a salir de esta situación, que la Argentina, que la provincia de Buenos Aires se va a poner en marcha y que a nadie le quepa ninguna duda que el13 de septiembre nos van a encontrar en el mismo lugar donde siempre. Donde haya un problema van a estar los gobiernos del Frente de Todos, los intendentes del gobierno provincial y del gobierno nacional y los legisladores dando la respuesta que la sociedad necesita