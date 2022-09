Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nazarena Mesías.

Nazarena Mesías

-La oposición ha vuelto a reabrir el debate por el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Usted presentó un informe para que el Gobierno explique el protocolo que permite el uso de teléfonos por parte de los presos.

Básicamente lo que estamos pidiendo a través del pedido de informe es a saber si existe un control sobre el uso de celulares en las cárceles. El servicio penitenciario informó que los celulares se usaban solamente para actividades educativas a distancia y para tener contacto con sus familiares a través de WhatsApp, pero como bien sabemos esto no ocurre solamente.

Vemos cómo los detenidos suben videos a través de sus redes sociales, de TikTok, YouTube, Facebook. Lo que queremos saber es cuál es el sistema tecnológico de seguridad que aplica el servicio penitenciario para controlar el uso de los celulares.

-El uso de celulares fue permitido de modo excepcional durante la pandemia.

Fue autorizado para limitar la circulación de las personas y a través de ellas el virus. Fue de manera excepcional. Lo que pasa es que eso después se prorrogó y ahora sigue permitido.

-Y usted está notando justamente esto: que a través de sus redes sociales los detenidos utilizan el celular indiscriminadamente.

Sí. No solamente a través de las redes sociales sino lo que se está dando es que se cometen delitos a través del uso de celulares desde las cárceles. Las amenazas, los secuestros extorsivos son delitos que se están cometiendo a través del uso de celulares en las cárceles.

-¿Ha notado una creciente modalidad de este tipo a través del uso de celulares?

Justamente por eso es que estamos realizando el pedido de informe, porque no solamente a través del pedido de informe y de solicitar el sistema tecnológico controlado estamos cuidando a los ciudadanos sino que además le estamos sacando la presión al policía que está en la calle que se tiene que ocupar, además de lo diario, de estos delitos que se cometen a través del uso de celulares en el servicio penitenciario.

-Usted recorre permanentemente el conurbano bonaerense. ¿Cómo está el tema de la inseguridad?

Complicado. Todos los distritos del conurbano estamos sufriendo hechos de inseguridad diariamente. Y la verdad que estamos muy preocupados porque lo que nadie nos dice es cuál es el plan de seguridad que están aplicando para combatir o paliar la inseguridad que estamos viviendo todos los días.

-¿No tiene un plan de seguridad el Gobierno bonaerense, principalmente el ministro Sergio Berni?

Si lo tiene no nos dicen. Entonces te contestaría que no, que no lo tienen.

-¿Espera que a la brevedad el gobernador Axel Kicillof o algún integrante de su Gabinete pueda responder por este pedido de informe?

Sí. De este pedido de informe y de los cuatro o cinco que venimos presentando durante el transcurso del año. Este es un segundo pedido sobre el tema de los celulares. Desde mi bloque ya han presentado un proyecto solicitando la derogación del protocolo y todavía seguimos con los silencios