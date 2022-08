Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada Nazarena Mesías.

Me gustaría conocer su opinión sobre los hechos que acontecieron en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo analiza el accionar de la Policía de la Ciudad contra los militantes que se encontraban en el barrio porteño y qué balance hace de la actitud de la Vicepresidenta?

Quisiera llamar un poco a la reflexión sobre lo que está pasando en general en el país. Esta actitud de los militantes del kirchnerismo de apropiarse de las calles, de apropiarse de todos los medios para incitar a la violencia debería llamarnos a la reflexión.

"En un estado de derecho lo que tenemos que hacer es dialogar y consensuar"

La Argentina hace muchos años ya que dejó la violencia de lado y en un estado de derecho lo que tenemos que hacer es dialogar y consensuar. Pero me parece que los hechos que ocurrieron el fin de semana no hay que dejarlos de lado y debería interpelarnos a toda la dirigencia política y a todos los ciudadanos.

Entre toda la dirigencia de la oposición debemos llamarnos un poco a la reflexión para ver cómo se sigue para adelante.

Desde la Unión Cívica Radical han rechazado cualquier tipo de violencia.

Sí, justamente. Partamos de la base que está mal cortar una calle, porque es hasta dónde llega y hasta dónde coarta el derecho del otro. Una cosa es que se vayan a manifestar algunas horas pero otra cosa es que estén acampando todos los días durante una semana.

"Que se queden tranquilos que si la Vicepresidenta no es culpable, la justicia se expedirá"

Me preocupa el pensar qué puede llegar a pasar más adelante. Lo que hubo fue un alegato de un fiscal, no hubo una condena. Aparte desde un poder independiente, como es la justicia. Que se queden tranquilos que si la Vicepresidenta no es culpable, la justicia se expedirá, y si no tendrá que acatarse y ajustarse a derecho.

Usted es abogada. ¿Cómo analizó la declaración pública que hizo Cristina la semana pasada a través de su canal de YouTube? Esta especie de defensa mediática que llevó a cabo la Vicepresidenta.

Me parece que la política últimamente está siendo un show a través de las redes sociales y no se está ocupando de los problemas reales que estamos viviendo todos los argentinos. Me parece que tenemos que dejar de sacarnos más fotos y empezar a hacer más cosas. Eso es lo que le aconsejaría al gobierno que hoy tiene a cargo a los millones de argentinos en sus manos.

"La política últimamente está siendo un show a través de las redes sociales y no se está ocupando de los problemas reales"

De todo esto están haciendo un show mediático para escapar a la realidad de lo que está pasando. Lo vimos con los recortes que hizo el ministro de Economía la semana pasada en temas tan sensibles como educación, salud. Todo esto que está ocurriendo hace una semana atrás es un show. La política tiene que dejar de hacer show y empezar a ocuparse un poco de los problemas de los ciudadanos.

Cuando menciona los problemas de los ciudadanos, ¿a cuáles se refiere específicamente? ¿Qué realidad viven los vecinos del conurbano?

La realidad es la que podemos ver todos los días. La gente hoy no llega a fin de mes. No tiene el mango para comprarse el remedio. La inseguridad que vivimos en el conurbano ya es un tema que hemos naturalizado.

Lo vemos en los medios de comunicación todos los días. Todos los días pasamos por hechos de inseguridad. Cada vez son más.

Ahí es donde volvemos a insistirle al ministro de Seguridad y al Gobernador que nos digan cuál es plan de seguridad que tienen y cuáles son las medidas que van a tomar para afrontar esta emergencia