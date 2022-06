Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Natalia Dziakowski.

Natalia Dziakowski

Recientemente ha pedido una audiencia con las autoridades de Cultura y Educación para que informen sobre la problemática de la falta de gas, de electricidad y también de agua en las escuelas bonaerenses. ¿Cómo repercute la situación en la sexta sección electoral?

En Bahía Blanca tenemos, en este momento, porque ayer era otro número, cinco escuelas que aún no tienen los medidores colocados por falta de pago en la certificación de obra.

Después, generalmente cuando se suspenden las clases por temas de agua es porque se desbordan los tanques, por una cuestión de mantenimiento y porque hay mucha cantidad de personal utilizando el agua y son tanques que están obsoletos. Respecto al tema de electricidad, la Secundaria N°3 de esta ciudad, que es una escuela de las más grandes, no puede solventar 100 caloventores para reemplazar la calefacción.

<<Hay temas de infraestructura sumamente graves que hay que resolver con un programa profundo>>

Hay temas de infraestructura muy profundos, sumamente graves que hay que resolver con un programa de infraestructura profundo. Quiero repetir esta palabra que a veces parece redundante pero yo lo que veo es que se hacen parches. No es de ahora, es de hace años. Este gobierno, el que estuvo antes… siempre son parches.

Hermosas las construcciones de escuelas nuevas, pero cuando estamos hablando de resolver los problemas edilicios de escuelas que tienen más de 50 años, ponemos parches. Y ese parche en algún momento se rompe.

¿Qué medidas debieron tomar las autoridades de los colegios ante esta situación en días que fueron los más fríos del año?

Suspensión de clases presenciales. 2020 suspensión de clases presenciales por la pandemia. 2021 mixto. 2022 por no tener gas. Yo estoy anonadada. En 15 años de dar clases nunca me pasó que estemos en junio con escuelas sin gas. En Bahía Blanca, con el frío que hace, la escarcha a las siete de la mañana es similar a vivir en el sur del país, es un frío muy húmedo, y los chicos no pueden estar cuatro horas sin gas adentro de la escuela.

Por este motivo, las autoridades de varias escuelas decidieron suspender las clases presenciales. En algunos establecimientos entran más tarde los chicos, cuando empieza a entibiar un poco el sol, 8.30 - 9 hs. y se retiran a las 12. Los de la tarde entran a las 13 y salen a las 16, porque ya 16.30 -17 hs. empieza a bajar el sol y el frío es fenomenal.

<<Hoy a las siete de la mañana recibí un mensaje de un consejero escolar de la provincia diciendo “por favor, no sabemos a quién recurrir”>>

Esa es la situación que estamos viviendo en Bahía Blanca y también en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Empezó a surgir luego de que yo hice mi exposición en la anteúltima sesión y empezaron a llegar llamados al despacho, a las redes sociales, de padres y de algunos consejeros escolares solicitando colaboración

Hoy a las siete de la mañana recibí un mensaje de un consejero escolar de la provincia diciendo “por favor, no sabemos a quién recurrir”. Espero que la semana que viene me reciba el director, que creo que no va a haber ningún problema, para llevarle la carpeta con todas estas problemáticas y buscar una solución lo antes posible para que los chicos no lleguen a julio sin gas. Ya estamos en junio. Ya lo habíamos denunciado esto.

Los consejeros escolares están completamente desahuciados. Sin embargo, valoró también la tarea de algunos intendentes que decidieron volcar recursos propios para solucionar este problema de infraestructura en las escuelas.

Los intendentes tienen el Fondo Educativo. Pero además también utilizan fondos propios del municipio para resolver estos problemas, algunas cuestiones como ventanas, que por las ventanas también entra frío, o algunas cuestiones menores las pueden resolver con fondos propios.

En el caso de este tipo de obras, como la de gas que necesitan una ejecución bajo lo que es presupuesto provincial, ahí el municipio no puede intervenir porque ya está presupuestado por la provincia de Buenos Aires, porque si se da una superposición después hay que rendir explicaciones ante el Tribunal de Cuentas. No pueden los municipios intervenir.

Pero sí hay que valorar que muchos intendentes se han puesto este tema al hombro y han salido a resolver problemas que tiene que resolver la provincia.

No solamente los intendentes sino que también lo hacen las cooperadoras escolares, que tampoco es una función de las cooperadas escolares, tienen otra función. Que tengan que resolver los problemas edilicios de las escuelas cuando hay una provincia que tiene los fondos para hacerlo es patético. Es muy triste que los chicos no tengan clases por este tema