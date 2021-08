Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leopoldo Moreau

-Usted forma parte de la lista de precandidatos a legisladores del Frente de Todos en pos de renovar banca, ¿Cómo se prepara?

Con mucho entusiasmo porque tuve la suerte de haber formado parte de la generación que fue protagonista de la recuperación de la democracia. Para nuestra trayectoria política y para nuestra vida personal, ese fue un hecho irrepetible. Y ahora tengo la suerte de acompañar a una generación que, a mi juicio, es la que está en condiciones de llevar adelante la tarea de recuperar a la Patria. La democracia ya está consolidada ahora se necesita una Argentina más justa, más independiente, que ofrezca posibilidades de crecimiento y desarrollo a las futuras generaciones.

-Tras las elecciones, ¿Cuáles son los temas a tratar en el Congreso?

Sin lugar a dudas uno de los temas será la discusión del pago de la deuda al FMI porque por primera vez en la historia de la Argentina resolver este problema será tema de discusión en el Congreso. Paradójicamente Macri -desde una habitación y encerrado en la oscuridad- endeudó a la Argentina con el Fondo con 44 mil millones de dólares y al país –incluyendo a los acreedores privados- en 100 mil millones de dólares y nosotros vamos a discutir la renegociación de esa deuda de cara a la sociedad en el Parlamento Argentino.

Otro tema pendiente a discutir es un nuevo Régimen Tributario donde los tributos al consumo que son los que hoy más pesan en el bolsillo de los argentinos, den lugar a aportes en materia de bienes personales y ganancias que deben ser los que más gravitan si queremos una sociedad equitativa.

También estará en el tapete la definición de un nuevo sistema de salud. Hay muchas cosas de trascendencia estructural que la Argentina tiene que discutir.

-Y en cuanto a la Reforma Judicial qué puede comentar ya que usted plantea la necesidad de ampliar los miembros de la Corte.

Es mi opinión personal: No creo que haya posibilidad de avanzar en una Reforma Judicial si no se empieza por la cabeza del Poder Judicial ya que éste es un Poder casi vertical donde las facultades de la Corte son omnímodas. Tienen tantas facultades que hasta tienen la posibilidad de que, cuando les llega un caso, si quieren, no se pronuncian. Y esto a pesar de que la Constitución Nacional diga que los Jueces siempre y en todas las situaciones debe fallar. Es importante que la Corte amplíe su número.

“Esta Corte es desgastada, no tiene la jerarquía suficiente para encarar la nueva etapa que se viene en Argentina: La transformación”.

-¿Qué siente cuando Mauricio Macri reaparece en esta campaña y chicanea al gobierno de Alberto Fernández?

Es una manifiesta burla a todos los argentinos. Tampoco hay que darle trascendencia.

“Creo que las opiniones de Macri y Vidal no raspan al oficialismo”

La verdadera oposición, la que instala temas de campaña, son los medios concentrados de comunicación que expresan y representan intereses de los grupos económicos más concentrados de adentro y de afuera. Eso sí tiene influencia en la opinión pública.

“Las opiniones de Macri son intrascendentes. Son un ejercicio de hipocresía política que irrita a la sociedad”

Por otra parte la sociedad no quiere que al gobierno le vaya mal, está satisfecha con la gestión que se hizo en política sanitaria y advierte que hay un proceso de recuperación económica y no están dispuestos de arriesgarlo en un resultado electoral y muchos menos en favor de aquellos que destruyeron el aparato productivo, nos endeudaron en dólares, saquearon el bolsillo de los argentinos. Es más, creo que la gente está preocupada porque aparezca una segunda ola pero no de coronavirus sino de macrismo que podría frustrar la posibilidad de crecimiento argentino. No hay ningún compatriota que piense que un triunfo de Cambiemos pueda reactivar la economía argentina.

-¿Cómo ve a la UCR en Cambiemos? ¿Hay una revitalización del espacio con figuras nuevas como Facundo Manes?

No, por el contrario. Creo que el radicalismo o la sigla, la Unión Cívica Radical en este caso, perdió una gran oportunidad: Hacer lo contrario de lo que hacen. Tenían que irse de Cambiemos, abandonar un espacio conducido por una ideología de derecha, que ha sido responsable de las mayores calamidades en los últimos cuatro años (2015 al 2019). Si se hubieran ido, ahí si hubiesen tenido una oportunidad de recuperarse pero manteniéndose en Cambiemos, la perdieron y acentúan el desprestigio de abandonar la identidad política que tradicionalmente caracterizó al radicalismo que acompañó a Irigoyen, Illia, Alfonsín con una impronta popular y democrática