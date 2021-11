Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conMónica Litza.

Mónica Litza

¿Qué se decide este domingo en las urnas?

Se decide si seguimos avanzando o si volvemos al pasado pero esto no es un eslogan de campaña, es la realidad. Nosotros tenemos muy en la memoria los argentinos, las argentinas y los bonaerenses muy especialmente lo que fueron los cuatro años en la Provincia el gobierno de María Eugenia Vidal y en la Nación de Mauricio Macri.

Esa Argentina, que es la que ellos siguen sosteniendo, es la de un modelo que se endeudó, el gobierno de los tarifazos, de los despidos, de la Argentina financiera, contra un modelo que es el que se está viendo que tiene señales de recuperación de la industria nacional, del mercado interno, del consumo, de la protección, de las PyMEs, de los trabajadores, de la industria nacional, de la cultura, de la educación pública, gratuita y de calidad.

Esos son los dos modelos que se confrontan el domingo: volver hacia atrás o seguir avanzando.

¿Qué expectativas tienen de cara a las elecciones de este 14? ¿Ve a un Frente de Todos mucho más consolidado que en las PASO?

Vemos que se escuchó el resultado de las urnas del 12 de septiembre. Nosotros como gobierno habíamos puesto mucho énfasis en lo que era prioridad durante la pandemia, cuidar la vida, y creemos y podemos decir a esta altura que el operativo de vacunación ha sido muy exitoso.

Eso nos permite hoy poder estar saliendo de la pandemia y poder estar cumpliendo con aquella promesa de campaña del 2019 que era encender la economía y poner a la Argentina de pie.

Eso lo estamos haciendo en virtud de que se puede hacer porque hay más apertura, porque sectores muy castigados –como el turismo- ahora están funcionando de manera más completa.

Todo eso que nos permite poder reactivar los sectores de la economía en virtud de la salida de la pandemia y en virtud al programa de vacunación más grande de la historia, podemos ver las señales de la economía y de la reactivación que nos hace ver un futuro muy optimista.

El domingo lo que se decide es una elección legislativa pero este gobierno tiene mandato popular hasta el año 2023 y estamos con el foco puesto en cómo gobernamos a la Argentina en los próximos dos años más allá del resultado del domingo.

Estas aperturas les han dado la posibilidad a ustedes de tener otro contacto con los vecinos que quizás se vio imposibilitado por la pandemia. ¿Cuáles son las sensaciones que les transmiten los vecinos, sus principales preocupaciones o aquellas cosas que son importantes cambiar?

Fue la primera vez que se votó en pandemia, eso dificultó mucho el contacto cara a cara que es tan importante. Si bien este es un gobierno que sostiene un Estado presente y que siempre estuvo presente en los barrios cerca de los vecinos, de las vecinas, hay una diferencia muy grande en poder salir a caminar y poder tener un contacto directo, una actitud de escucha permanente.

Recibimos las inquietudes, entendemos que fueron momentos muy duros para muchos sectores de la Argentina, en un contexto internacional muy difícil atravesado por la pandemia y este poder volver a abrazarnos y a escucharnos fue y es muy importante también para lo que se va a vivir este domingo.

Las preocupaciones de la gente pasan por poder vivir mejor, tener una mejor educación, una mejor seguridad, el tema de la inflación y del empleo.

Pudimos llegar a lugares donde tal vez no se había podido llegar en este cara a cara. Las preocupaciones de la gente pasan por lo que todos aspiramos: por poder vivir mejor, tener una mejor educación, una mejor seguridad, el tema de la inflación también es uno de los tópicos que preocupa y nos preocupa a todos y el tema del empleo.

Todos ejes en los que se está trabajando muy duro. Por ejemplo con el tema de congelamiento de precios, tarifas, medicamentos, cuidando el bolsillo, cuidando la capacidad de compra, cuidando y fortaleciendo el mercado interno.

Así que creemos que se están dando pasos en el sentido correcto de acuerdo a las expectativas y los problemas que realmente preocupan a los argentinos y a los bonaerenses.

La inseguridad lamentablemente metió la cola en la campaña con el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Es un tema pendiente no solo de este gobierno sino de varios gobiernos anteriores. ¿Piensan o tienen algún proyecto en particular para tratar en el Congreso al respecto?

En la provincia de Buenos Aires hay un programa integral de Seguridad que se ha puesto en marcha. En realidad es muy doloroso lo que pasó en La Matanza, lo que le pasa a cada una de las víctimas de estas situaciones de inseguridad.

Nos duele cada uno de estos hechos pero se está trabajando muy fuerte con el tema de la capacitación de las fuerzas policiales, la dotación de mejores herramientas, más patrulleros, más patrullaje, más policía en la calle.

También hay que poner un poco el foco en el tema de la inseguridad en los otros poderes del Estado.

En el lamentable hecho de La Matanza hubo una intervención muy rápida de la policía, se detuvieron a los homicidas rápidamente. También hay que poner un poco el foco en el tema de la inseguridad en los otros poderes del Estado.

El Poder Judicial, en este caso, es muy oportuno el llamado a una mesa de diálogo que se está haciendo desde el Gobierno nacional y que está también llevando adelante desde el Congreso Sergio Massa para hablar de estas políticas que tienen que ser políticas públicas de Estado, donde la inseguridad es uno de los temas que tenemos que sentarnos a debatir, porque es muy fácil especular ahora políticamente a tan pocos días de las elecciones y montarse sobre una tragedia para hacer política.

He escuchado hablar de la baja de la edad de la imputabilidad, por parte de la oposición y la verdad que hablar de eso si no hablamos de un contexto de fondo, qué vamos a hacer con los jóvenes en conflicto con la ley penal, es un sinsentido porque podemos decir 14, 15, 8, 9, son todos números vacíos de contenido.

Cuando la oposición tuvo la oportunidad de debatir un régimen penal juvenil a nivel nacional que se convocó a una mesa en el Ministerio de Justicia no lo hicieron, no llegaron a fondo por problemas del propio oficialismo de aquel momento, el gobierno de Macri, y no lo hicieron.

Entonces ahora montarse sobre una tragedia realmente es de mucha mezquindad. Nosotros entendemos que la inseguridad es uno de los temas de mayor preocupación de los argentinos y de los bonaerenses y las bonaerensas pero necesitamos ponernos a hablar en conjunto seriamente y tratarlo como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno.

¿Qué mensaje le quiere dejar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de este domingo?

Que voten con libertad, que voten pensando que cada voto cuenta, que cada voto que entra en la urna va a representar una ley y que piensen quiénes son los diputados y diputadas que van a representar sus intereses y quiénes no.

Realmente que piensen en eso y que ejerzan con libertad, con responsabilidad y con compromiso este acto que es tan importante que es poder elegir. Es un día de celebración de la democracia, y más allá del resultado vamos a seguir adelante con nuestra idea de seguir estando al lado de los bonaerenses, de estar al lado de los argentinos y de poner finalmente la Argentina de pie que ya se levantó y que ya está en marcha.

