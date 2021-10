Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gerardo Milman.

Gerardo Milman

¿Cómo analiza los dichos de Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter contra el dibujante Nik?

Bueno, las últimas declaraciones del ministro lo encuentran retrocediendo en chancletas. La verdad que si uno analiza el mensaje del día de ayer, el ministro de Seguridad lo que provocó es zozobra, inseguridad, conmoción en una familia y en mucha gente que quiere poder opinar libremente sin necesidad que desde el poder se sienta amedrentada.

La utilización de datos personales, inapropiada, por parte del ministro a sabiendas de que las hijas de Nik iban a la escuela ORT es absolutamente ilegal.

Además de tener una connotación antisemtia, porque esta es una escuela de la comunidad judía, me parece que tiene varias aristas. Y una arista también que se nota hoy en las declaraciones del ministro que es la discusión de los subsidios de las escuelas de gestión privada.

Ayer también el propio gobernador Kicillof introdujo como una discusión. Hay una intencionalidad atrás de querer discutir eso y a mí me parece que es sensata la discusión pero es insensata mientras el Gobierno de la Provincia le regala los viajes de egresados a los alumnos y por otro lado quiere poner arriba de la mesa los subsidios a las escuelas de gestión privada.

Me parece absolutamente incongruente.

Respecto al ministro, me pareció que tenía que poner a disposición del Presidente la renuncia. Evidentemente esto no va a ocurrir, así que creo que aunque no tenemos el número sería apropiado que los diputados de Juntos por el Cambio pidan el juicio político del ministro aunque sea para que el debate se esclarezca y el ministro sepa que este tipo de conductas no son las que tiene que tener un ministro de Seguridad.

¿Cuál debería ser la actitud del Presidente ante esta situación?

Lo que hemos visto es el silencio absoluto. Pero la verdad es que pensar en que el Presidente pueda tener hoy una conexión con lo que sufren los ciudadanos el tema de la inseguridad, cuando tenemos una ministra que decía que era más divertido vivir en la Argentina porque había delitos que en Suiza donde no los había…

Lo que hemos visto es el silencio absoluto. Me parece que el Gobierno tiene un problema serio con el tema de la seguridad.

Me parece que el Gobierno tiene un problema serio con el tema de la seguridad. Hemos visto también al propio ministro de la provincia de Buenos Aires cómo contrataba trolls para que alabaran su gestión. El último evento donde hubo un secuestro en Caseros y terminó falleciendo la víctima, el victimario, tres policías heridos, mientras el ministro hacía declaraciones en los medios y esa era su preocupación.

Tienen un problema central y grave con respecto a cómo gestionar la política de seguridad.

¿Por qué cree que Aníbal Fernández se centró en esta escuela, la tomó de ejemplo, para su tuit?

Porque justamente utiliza los datos inapropiadamente de que las hijas del artista Nik van a ese colegio. La idea fue claramente intimidarlo. Me parece que no queda ninguna duda al respecto.

Como ex funcionario del Ministerio de Seguridad, ¿cómo analizó la llegada de Fernández al área? ¿Lo sorprendió su designación?

No, la verdad es que ya no me sorprende nada. Yo creía que la ministra anterior tenía que renunciar pero la venida de Aníbal Fernández es salir de Guatemala y entrar a Guatepeor.

No creo que Aníbal Fernández haya sido designado para ser ministro de Seguridad sino para dar una pelea discursiva.

No creo que Aníbal Fernández haya sido designado ministro de Seguridad para ser ministro de Seguridad, sino para hacer estas cosas, para dar una pelea discursiva.

Pero esta es un área donde es muy sensible y una de las principales demandas de los bonaerenses es la seguridad, y el que tiene un mango de más compra un perro, el que tiene dos mangos de más pone una reja, el que tiene tres pone una cámara y el que tiene un poco más vive en un lugar con seguridad privada.

La gente cuando oscurece tiene temor de salir a la calle. Si uno analiza los homicidios en la Argentina, entre el 2019, que fue nuestro último año de gestión, 2020, donde estuvimos varios meses encerrados, los homicidios crecieron 3.8 por ciento.

Resulta increíble que mientras no había gente en la calle había más homicidios.

Por lo tanto, el Gobierno está perdido en materia de seguridad y nosotros tenemos una batería de proyectos para que vuelva al camino correcto la política de seguridad.

Por supuesto la responsabilidad es de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional hasta el 2023 pero también tiene que usar la ciudadanía el 14 de noviembre próximo la posibilidad que le da el voto, la posibilidad que le dan las elecciones, de expresar también en el área de seguridad lo que yo creo que es una sensación de disconformidad enorme con respecto a una política concreta como es la que llevan adelante en términos de seguridad.

