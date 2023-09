Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230928 Juan Miguel Gómez Parodi

–En la jornada de ayer participaste de lo que fue este mega acto en Ensenada, en el relanzamiento de Sergio Massa y Axel Kicillof, en donde participaron además de legisladores, intendentes, movimientos sociales y también movimientos gremiales. ¿Coincidís con Mario Secco en que era necesaria esta foto de unidad?

Sí, para nosotros fue un hecho histórico. Un acto multitudinario, realmente superó las expectativas la movilización. Como bien planteabas vos, una movilización que estuvo integrada por distintos sectores: había organizaciones políticas, sociales, mucha presencia del movimiento obrero, distintas corrientes internas dentro del movimiento obrero, distintos alineamientos y distintos sectores gremiales. Y era una foto que nos permite arrancar esta última etapa de la campaña con una impronta distinta, con un mensaje muy claro para modificar la foto de las PASO.

–¿Considerás, de acuerdo a tu experiencia política, pero también como ciudadano, como habitante del país, que estamos ante la elección más decisiva desde el regreso de la democracia?

Me parece que hoy están muy claros los proyectos que están en discusión, y que también hay dos expresiones políticas, particularmente, que le ofrecen a la Argentina un destino que para nosotros va a ser un destino de mucho sufrimiento, que son (Javier) y (Patricia) Bullrich, que están planteando una reducción del Estado, una reducción de los derechos, pérdida del poder adquisitivo del salario... Son políticas que ya se vieron en la Argentina y que fueron muy nocivas, pero que ahora vuelven recargadas, de alguna manera, con una propuesta de mayor intensidad. Y es un momento bisagra, sin duda, en la Argentina.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–El discurso de Kicillof fue muy fuerte y en un momento apuntó a la oposición, porque hace semanas, desde el arco opositor, sostienen que la provincia de Buenos Aires va a ser la trinchera del kirchnerismo en caso de ganar Kicillof. Y ayer el gobernador señaló: “Nadie quiere atrincherarse, sino que vamos a transformar a la provincia en la locomotora el triunfo”. ¿Por qué te parece que la oposición sostiene este discurso?

Bueno, me parece que hay una idea completamente alejada de las necesidades de la sociedad. Lo que está valorando la sociedad cuando vota a Axel Kicillof es la gestión que se hizo en la provincia de Buenos Aires en relación a las netbooks, en relación a los 201 edificios escolares que se están inaugurando hoy. Me parece que lo que hubo en la provincia de Buenos Aires no fue una trinchera, sino que fue un gobierno que gestionó a pesar de haber tenido que atravesar momentos muy difíciles, como la pandemia.

–Imagino que desde los diferentes sectores que integran UxP están con la mejor expectativa de cara a las elecciones del 22 de octubre. ¿Notás que esta foto de unidad sirve justamente para encarar una nueva etapa en la política argentina?

Me parece que hay un montón de sectores de la sociedad que ven en el peronismo lo que planteó el gobernador: la boleta de UxP como un escudo para defender los derechos conquistados y recuperar muchos que se perdieron en los últimos años. Para eso tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados y fundamentalmente de cara a los vecinos, a las vecinas de la provincia de Buenos Aires, entendiendo la bronca por las cosas que se hicieron mal, pero planteando que lo que ofrece la oposición como camino no es una alternativa para resolver los problemas que tenemos.