20231114 Germán Di Cesare

–Germán, estamos en las horas previas a una elección central, trascendental para el destino del país. ¿Qué se juega este 19 de noviembre en el balotaje?

Se pone muchísimo en juego. Estamos a escasas horas de que se desarrolló el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, y lo que quedó en claro, fundamentalmente, es que había uno de los postulantes a presidente que tiene un claro desconocimiento de cómo funciona el Estado. Y la verdad que nunca mejor la ley que hizo obligatorio, en este escenario, el debate, porque nos permitió a muchos poder ver claramente a una persona que está formada y preparada, a un presidente, como fue lo que demostró ser Sergio Massa, una persona preparada para asumir un cargo con semejante responsabilidad, y una persona que mostró, la verdad, que no está preparada, no está formada todavía, esta falta de conocimiento de lo público, que no puede ser que una persona que no pasó por ninguna instancia previa quiera asumir el rol más importante que tiene un Estado nacional. Me parece que esto ayudó a mucha gente que estaba indecisa a tener claro quién es la persona que puede llevar los destinos de un país en una situación tan complicada como la que nos toca atravesar en este momento.

–¿Le preocupa, justamente, esto que usted señalaba al inicio de la nota: el desconocimiento de Javier Milei con respecto a cuestiones trascendentales del Estado?

Sí, la verdad que parecían a veces hasta respuestas infantiles, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio exterior de nuestro país, con su postura sobre China y Brasil, que son los dos principales compradores que tiene la Argentina, a quienes exportamos. En un momento terminó hablando de una triangulación, porque él tiene un problema de pensamiento personal de la política; mezclar eso con las relaciones comerciales, con el trabajo, en definitiva, de las argentinas y los argentinos. Estamos hablando de dos millones de personas que indirectamente están involucrados en lo que tiene que ver con la exportación a Brasil o a China en lo que es trabajo, y él, por cuestiones personales, de pensamientos propios, no comerciaría ni con China ni con Brasil.

En materia de competencia, en lo que tiene que ver con el Ejército argentino, la Policía Federal, bueno, en varios ítems se notó que es una persona que no está preparada para asumir un lugar tan importante. Porque vos, para mandar, por lo menos tenés que tener una noción de lo que pasa en cada una de las áreas. Porque, si no, vienen, te cuentan cualquier cosa y vos vas a estar resolviendo sobre cuestiones de las cuales tenés un desconocimiento absoluto.

Y ni hablar de lo que hemos visto en muchos de los que son candidatos a diputados de él, a intendentes, con las barbaridades que van diciendo uno con otro. Mirá que equipo iba a tener, o tiene la posibilidad todavía, de dirigir los destinos de nuestra nación.

–Durante el debate hubo mucho acompañamiento hacia Sergio Massa por parte de dirigentes de distintos espacios. Por ejemplo, estaba Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista; Juan Manuel Urtubey; Graciela Camaño. ¿A usted le parece, de acuerdo a su experiencia política, más allá de ser un referente del massismo, que los problemas de los argentinos se arreglan con la unidad?

Mirá, la única manera en que se arreglan los problemas es a través del diálogo, buscando consensos y buscando las mejores propuestas. Y vos no podés hablar siempre las cosas escuchando a los propios. Me parece que eso suma. Y además, viene una etapa donde se necesitan grandes acuerdos, grandes consensos sobre cuestiones que son estratégicas para el país. Una de las cuestiones que son estratégicas para el país tiene que ver con Vaca Muerta, con YPF, y sabemos que la postura del otro lado es privatizar. Privatizar algo que a partir del 2024 sabemos que nos va a generar divisas, porque estamos hablando de 7000 millones de dólares que le van a ingresar al país por exportar gas. Ya se le exporta a Chile, pero (también) a Brasil y a Bolivia. Bueno, hay uno de los candidatos que quiere privatizarlo, es decir, que ese negocio sea de un privado. Nosotros desde el Frente Renovador, en este caso de Unión por la Patria (UP), no tenemos ningún inconveniente con el sector privado; entendemos que genera riqueza. Pero sí hay cuestiones que son estratégicas, en este caso la energía, de las que el Estado tiene que ser parte.

Entonces, me parece que claramente hay posibilidad de acordar, sentarse con otras personas; como dijo massa, convocar a los mejores de cada espacio político. Y eso es lo que tiene que hacer. Graciela Camaño, nadie duda de su enorme capacidad; Juan Manuel Urtubey, que ha sido gobernador de Salta, que está formado, está preparado. Gente que está viendo y entiende cuáles son las necesidades del país, y me parece que esto de amigo/enemigo no va más, que lo de extinguir al otro, como plantea un sector de la oposición, no es el modo en que se solucionan las cosas. Yo creo que siempre tenemos algo para aprender del otro, que podamos pensar distinto y siempre hay puntos también en común. Y esa habilidad es lo que ha destacado a Sergio en toda su vida: esa capacidad de diálogo y de escucha que tiene.

–Germán, quedan pocas horas para el final de la campaña. ¿Qué es lo que se debe hacer desde el oficialismo para potenciar, para activar el voto hacia Sergio Massa? Porque usted, en una entrevista reciente, manifestó que aquellos dirigentes que se tranquilizaron son irresponsables. ¿Quizás nota que desde el espacio hay algunos que están haciendo la plancha?

No, son los menos. Siempre digo lo mismo. Pero bueno, es importante seguir trabajando. Todavía no se ganó nada. Lo más importante es llegarle a la gente, que entiendan que el mejor proyecto político, que tiene a todos adentro porque es un proyecto para todos, no para unos poquitos como plantea Javier Milei, que en definitiva representa la casta económica, que es mucho peor en estos casos que lo que él plantea sobre la dirigencia política. Y acá hay un candidato a presidente que plantea un crecimiento, pero con inclusión y con todos adentro. Para él no es un juego esto. Tiene una enorme capacidad de trabajo y no me cabe la menor duda de que, si le toca manejar los destinos de nuestro país, lo va a hacer de la mejor manera, seriamente, y le va a poner el corazón, como lo ha demostrado hasta ahora. Le ha tocado entrar en el ministerio más complicado de este país, en el peor momento de todos, y estamos de pie todavía.