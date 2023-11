Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231115 Juan Miguel Gómez Parodi

–Estamos a días del 19 de noviembre, fecha en que se definirán los destinos del país. ¿Cuál será el rol, en estos últimos días, estas últimas horas, de la militancia?

Profundizar el trabajo que se vino haciendo ya hace varios meses, primero en las PASO, en las generales, y ahora de cara a este ballotage, de charlar con los vecinos, con las vecinas, en cada lugar donde nos toca militar, y plantearles cuál es el proyecto que tiene Sergio Massa para el país y los peligros que significa una persona como (Javier) Milei, que viene a volver a proponer recetas que ya fracasaron en varias oportunidades: en la dictadura, en los ’90, entre el 2015 y el 2019, y que ahora lo viene a hacer de una manera más radical, más brusca y más drástica y con mucha menos preparación y también con menos consistencia intelectual y emocional.

–Sergio Massa ¿ha logrado reenamorar al electorado peronista, a los militantes peronistas en esta campaña?

Yo creo que somos muchos los que estamos convencidos de que es un hombre formado en el Estado, formado en la administración pública, con una autoridad política muy importante, que ha logrado atravesar momentos complicados al frente de la gestión del Ministerio de Economía y que tiene un proyecto para que la Argentina dé una vuelta de página en relación a discusiones muy antiguas que venimos arrastrando. Y que, me parece, también de alguna manera representa un cambio, ¿no? A diferencia de lo que se quiere plantear, representa cambiar y dejar atrás una página; y la propuesta de Javier Milei es la continuidad de la grieta, es la continuidad de lo que el macrismo instauró en la Argentina a partir del año 2015. Me parece que eso es lo que está en discusión el próximo domingo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Massa constantemente habla de su intención de formar un gobierno de unidad nacional. ¿Usted lo ve posible?

Yo lo creo necesario. La Argentina tiene condiciones para desarrollar un proyecto económico de estabilidad y crecimiento a largo plazo. Lo tenemos a partir de nuestras capacidades tecnológicas, las capacidades de nuestros científicos, a partir de los recursos naturales que tenemos como país, la oportunidad que significa que el mundo demande mucho de las cuestiones que nosotros generamos y producimos como país. Pero necesitamos consolidar un proyecto a largo plazo, y me parece que es necesario un modelo que contemple la mirada de los distintos sectores pero que priorice temas estratégicos para el desarrollo de la Argentina a largo plazo.

Es evidente que si cada gobierno, cada cuatro años, cambia drásticamente lo que hizo el gobierno anterior, no vamos a poder consolidar un destino que sea beneficioso para las mayorías populares.

–Lo llevo ahora a un tema que ha surgido en las últimas horas, y es con respecto a la cantidad de boletas que presentó La Libertad Avanza (LLA): no presentó la cantidad necesaria. ¿Qué análisis puede hacer al respecto, pensando que estamos a días del 19 de noviembre?

A mí me parece que el sistema electoral argentino es un sistema muy sólido y muy seguro, que tiene tantas personas involucradas en un proceso electoral, desde los fiscales, los presidentes de mesa, el resto de las autoridades de la mesa, que es muy irresponsable de parte de LLA haber agitado constantemente la idea del fraude sin tener ninguna prueba para respaldarlo.

Javier Milei.

En este caso también, me parece que va en este sentido. Es una fuerza política que desprecia la participación democrática, desprecia las instituciones, desprecia la política, y utiliza este tipo de argumentos porque claramente ve que hay una parte importante de la sociedad que les ha puesto un freno en las generales y que tiene miedo a las políticas que ellos puedan llevar al gobierno si tienen la oportunidad de ganar las elecciones.

A pesar de que en los últimos días se ha intentado desdecir Javier Milei sobre temas que son clave, como el arancelamiento de la universidad, de la educación en general, de la salud, la portación de armas. Todos temas que es tan simple como ir a googlarlos y se van a encontrar sus declaraciones. Bueno, eso ha generado temor lógico en gran parte de los argentinos. Creo que intentan embarrar la cancha porque prevén un escenario adverso en términos electorales.

–Por último, diputado, ¿qué mensaje les deja a aquellos indecisos, a quienes todavía no tienen el voto definido de cara al próximo domingo? ¿Por qué deberían depositar su voto de confianza en Sergio Massa?

Bueno, me parece que no podemos ir a votar con bronca; que es entendible que hay un montón de cosas que están funcionando mal, particularmente en la cuestión económica, en la cuestión inflacionaria, pero que todas las propuestas que tiene Milei, lejos de mejorar esos puntos, los van a profundizar. La propuesta de la dolarización ya se llevó adelante en la Argentina y no funcionó. La propuesta de la apertura de las importaciones va a generar la quiebra de miles de empresas, como el otro día el propio Milei reconoció. No vayamos a votar con miedo, porque probablemente vamos a estar en una situación mucho peor que en la que estamos hoy. Y la oportunidad es que la Argentina empiece un camino distinto, y Sergio Massa puede representar ese camino.