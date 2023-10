Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231003 Sebastián García de Luca

–¿Cómo vio a Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), en el primer debate presidencial?

La vi muy sólida. La vi con argumentos muy claros, como los que viene desarrollando a lo largo de la campaña. Estaba con un temita gripal previo, pero trató de sobrellevar lo mejor que pudo el debate en términos de ese estado que a veces incomoda. Pero igualmente creo que estuvo muy bien, estuvo sólida, estuvo clara. Así que esperemos que el próximo domingo se pueda dar otra situación, otro debate donde los argentinos podamos ver otros candidatos, evaluar, ver con claridad quiénes son los que están vendiendo espejitos de humo, quiénes son los que ofrecen propuestas inalcanzables o irrealizables, y quiénes, como Patricia Bullrich, proponen algo serio, claro, conciso, que tiene que ver no solamente con su decisión y personalidad y coraje, sino también, como lo dijo en el debate, con estar acompañada por un gran equipo, muchos de los cuales estaban ahí, que son los gobernadores de diez provincias, esperemos que sean doce en total. Ese conjunto de valores, de decisión y de equipo estamos convencidos de que es la clave para transformar en serio la Argentina argentino y no quedar en slogans de TikTok.

MIRÁ TAMBIÉN Torchio elogió las propuestas educativas de Sergio Massa

–Usted manifestó que durante el debate tanto (Sergio) Massa como (Javier) Milei estuvieron coordinados y que solo faltaba (Luis) Barrionuevo como moderador.

Sí, claramente había una coordinación, como viene pasando a lo largo de la campaña. Los vínculos ya vienen desde que Milei ingresa en la política, con los sponsors que tiene Milei, todos vinculados al Estado. Después, el vínculo con Massa se aceitó en el armado de las listas: hay gente de Massa en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, uno de los principales, que integra la lista de diputados

nacionales de Milei, es Pablo Ansaloni, que perteneció al Frente Renovador hasta hace unos meses. Y eso, obviamente, después tuvo mucha coordinación a lo largo de la campaña, y obviamente que se vio reflejado también en el debate, con un ida y vuelta que hasta parecía gracioso, como lo puse en Twitter.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Milei, en las últimas horas, volvió a apuntar contra Patricia Bullrich por su pasado: la tildó de “montonera tirabombas”, denunció que tiró bombas en jardines de infantes. ¿Qué pasó en la relación entre ellos, Sebastián? Porque mantuvieron un vínculo cordial hasta antes de la campaña. ¿Qué se rompió?

Habría que preguntarle a Milei. La realidad es que él no critica a Massa, no critica a (Martín) Insaurralde, no critica a Cristina (Fernández) y sí se dedica a criticarla a Bullrich. Hace el rol de ser el perrito funcional a Massa. Eso lo estamos viendo con claridad. Pero, sobre todo, lo que más preocupa en eso es la inestabilidad emocional de Milei. Porque este tipo de disparates, de canalladas, de bajezas, son las mismas actitudes con las cuales formula propuestas, le miente a la sociedad, le dice cosas que después, a los dos minutos, le va a decir que no va a ser, como la dolarización, cosa con la cual les mintió a sus votantes en las primarias: les dijo que iba a dolarizar, y ahora está reculando en chancletas porque sabe que es imposible.

Y ese nivel de inestabilidad, no solamente emocional, sino en la formulación de lo que uno espera para una persona que pretende gobernar la Argentina, me parece grave, que es un tema no menor que nos está pasando. Me parece que necesitamos gente que tenga templanza, que tenga cordura, que tenga experiencia en cuanto a gobernar, obviamente, con el objetivo claro de transformar y hacer un cambio profundo como realmente necesita la Argentina. Pero no podemos hacer un salto al vacío con una persona que no está estable.

–Mencionaba a Insaurralde. ¿Usted cree que impactará en la decisión de los bonaerenses a la hora de ir a votar este escándalo con quien fuera el jefe del gabinete bonaerense?

No tengo la menor duda de que todo lo que está pasando con el jefe del gabinete de (Axel) Kicillof va a impactar en los votantes. Los bonaerenses necesitamos un cambio en serio. Necesitamos un cambio que no nos lleve a otro caos, un caos que termine siendo administrado por gente que va a improvisar, como corresponde a la lista de Milei. Y creo que necesitamos a una persona como (Néstor) Grindetti. Pero basta de estas obscenidades, basta de estas demostraciones del peronismo de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires.