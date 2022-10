Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Bazze.

-¿Qué balance puede hacer con el correr de las horas de estas declaraciones de Facundo Manes con respecto al “populismo institucional” que se vivió aparentemente según él en el gobierno de Mauricio Macri y que levantaron tanta polvareda dentro de la coalición de Juntos?

En realidad yo creo que Facundo lo que hace con eso es en todo caso marcar una diferencia con respecto a algunas cuestiones de la gestión de Macri que me parece que no es tan trascendente.

Dentro de Juntos por el Cambio nosotros estamos habituados a que las discusiones sean prácticamente públicas y que podamos dar estas discusiones, incluso en algunos casos con entusiasmo, energía o convicción, haciéndolas públicas.

Hace poco tiempo hubo declaraciones de Carrió que también parecía ser que ponían a Juntos por el Cambio en crisis, en algún momento hubo declaraciones de Patricia Bullrich, diferencias de criterio entre Morales y Macri.

"JxC es un espacio que discute en voz alta de cara a la sociedad y que está acostumbrado a hacerlo de esta manera"

Por supuesto que son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, tenemos que ir buscando acuerdos pero me parece que no es para alarmarse tanto. Nadie pero nadie pone en peligro lo que es Juntos por el Cambio. Acá vamos a seguir trabajando todos absolutamente juntos. Lo que sí vamos a estar discutiendo todos aquellos temas que tengamos que discutir para mejorar la calidad de la propuesta de Juntos por el Cambio y para no caer en errores que ya caímos en el gobierno anterior.

Yo no comparto que se haya, desde el gobierno de Macri, tomado una decisión política de impulsar escuchas. Sí creo que ni el gobierno de Macri ni este gobierno pero tampoco los gobiernos anteriores logramos controlar adecuadamente el organismo de inteligencia, donde hay sectores que actúan de manera autónoma generando tareas que están prohibidas por la ley de inteligencia en el país, como por ejemplo la de escuchar y espiar o hacer inteligencia sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales.

"Es bueno que la sociedad pueda saber qué se discute en la política y pueda apreciar las distintas posiciones"

Yo creo que eso existe en la Argentina, que lamentablemente el servicio de inteligencia argentino incluye sectores que realizan ese tipo de tareas, que ningún gobierno ha logrado ponerle fin a eso y que debemos trabajar sobre eso.

No creo que haya existido de ninguna manera una intención política del gobierno de Macri de generar espionaje sobre dirigentes políticos, pero más allá de eso las diferencias de Juntos por el Cambio las debatimos en voz alta, de cara a la sociedad. A veces pareciera ser que esto nos pone en crisis: no es así de ninguna manera. Nuestros partidos están absolutamente convencidos de que debemos ir adelante todos juntos para ser la mejor propuesta para la sociedad.

Esto asusta mucho porque no estamos acostumbrados a estas cosas en la Argentina. Y es bueno que nos empecemos a acostumbrar. Es bueno que la sociedad pueda saber qué se discute en la política y pueda apreciar las distintas posiciones y aunque esto parezca desgastante no lo es, al contrario. Es bueno que los debates de esta naturaleza se hagan en público y que la gente pueda apreciar las cosas que se discuten.

-¿Nota que con los comunicados que ha emitido la Unión Cívica Radical tanto a nivel nacional como provincial le han restado apoyo a Facundo Manes?

Al contrario. El Comité Nacional pone el acento a lo mejor en el planteo de que todos estamos trabajando para preservar la unión de Juntos por el Cambio y que vamos a llegar a buen puerto en ese sentido. En 2023 vamos a llegar con una propuesta única de la mejor calidad posible. El comunicado del comité nacional dice que nuestros equipos técnicos están trabajando muy bien, cosa que es cierto, en la elaboración de propuestas comunes.

"No hay en este momento una preocupación brutal de la gente por lo que dijo Manes. La gente sabe interpretarlo adecuadamente"

Y la declaración del Comité de la Provincia de Buenos Aires también coincide en eso pero además pone de manifiesto con toda claridad que la pluralidad de ideas, que las diferencias, son posibles dentro de Juntos por el Cambio y que todos tenemos el debate interno que se pueda dar aunque ese debate se realice de cara a la sociedad. A mi realmente no me parece que haya diferencias importantes. Yo diría que las declaraciones son en todo caso complementarias porque es cierto que nosotros estamos trabajando todos juntos, es cierto que nosotros vamos a llegar con un solo planteo, que nuestros equipos técnicos están trabajando bien.

No hay que asustarse tanto por debatir las cosas de frente a la gente. La gente sabe interpretarlas adecuadamente. No hay en este momento una preocupación brutal de la gente por lo que dijo Manes como no hubo en aquel momento por las declaraciones que hizo Elisa Carrió. La gente advierte en todo caso que son posiciones, que son advertencias dentro del espacio para que no caigamos en errores a futuro