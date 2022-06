Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Bazze.

Finalmente se le dio media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel en la Cámara baja. Usted señaló que el kirchnerismo no pudo explicar seriamente por qué votó en contra de este proyecto. ¿Considera que el oficialismo de esta manera sufrió una derrota importante?

Yo creo que sí. La verdad que no entiendo por qué lo hizo. En realidad debo decir, primero, que el proyecto es interesante.

Nosotros sabemos perfectamente que con esto no se resuelven los problemas que tiene el país, pero también sabemos que da transparencia electoral y que tiene varios beneficios importantes: genera un ahorro de plata para el estado, hay que imprimir muchas menos boletas, es un ahorro para los partidos políticos también.

Y, fundamentalmente, es una garantía para el ciudadano que quiere votar y en definitiva sabe que siempre en el cuarto oscuro va a estar la boleta que quiera utilizar; va a poder votar al partido que quiera, no se va a encontrar con la situación de que a veces no está la boleta. Yo creo que es un avance institucional interesante.

¿Cómo avizora el debate que se va a dar en la Cámara de Senadores?

Yo creo que en realidad hay varios senadores del oficialismo que, si no cambian de opinión, ya se han manifestado en reiteradas oportunidades a favor de la Boleta Única de Papel. Por ejemplo, el senador Rodríguez Saá, el senador Espínola, el senador de Jujuy (Snopek) que presentó un proyecto en la misma dirección. Todo haría suponer que si cada uno respeta más o menos la posición que tenía antes, esto tendría que salir aprobado.

Sería bueno para el país que esto se aprobara rápidamente y que los senadores acompañaran esta idea. No hay razón lógica alguna para oponerse a una idea de esta naturaleza.

Lo llevo al ámbito de la provincia de Buenos Aires porque en las últimas horas el jefe de Asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, dijo que el gobernador sí o sí tiene que ser candidato en 2023. ¿Usted imagina un segundo mandato de Kicillof en el territorio bonaerense?

Yo, la verdad, es que creo que la gestión de Kicillof no merece una reelección. Con toda sinceridad, creo que es un gobierno que está lejos de las necesidades de la Provincia. Probablemente también haya influido en contra el tema de la pandemia, pero me parece que Kicillof llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires sin conocer demasiado bien determinadas necesidades, vinculadas sobre todo con el tema de la seguridad.

"La inseguridad viene creciendo mucho y viene consolidándose un problema que está vinculado con el narcotráfico en los grandes centros urbanos"

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires viene creciendo mucho y sobre todo viene consolidándose un problema que está vinculado con el narcotráfico en los grandes centros urbanos. La calidad de la educación es otro problema muy grave que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires; no hemos resuelto ese tema y hay que trabajar para resolverlo rápidamente. El sistema de salud sigue con los mismos problemas que teníamos; sabemos que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero también sabemos que hay que empezar a transitar un rumbo para mejorar la calidad de la salud pública en la provincia de Buenos Aires.

Tenemos un problema económico, vinculado con la economía de los bonaerenses. Además de que tenemos un problema financiero del estado provincial, tenemos un problema de falta de crecimiento en la economía bonaerense, a partir de que desde el gobierno provincial tampoco se impulsan políticas que tiendan justamente a generar mayor actividad económica.

Esto es un error importante que se viene cometiendo desde hace mucho tiempo. Uno observa, por ejemplo, cómo se manejan los otros gobiernos provinciales y todos intentan generar permanentemente acciones que están orientadas a potenciar la economía de su provincia o de su región. La única provincia que no hace eso nunca es la provincia de Buenos Aires.

Estas son cuestiones que tenemos que revertir de una vez por todas. Me parece que en esto el gobierno de Kiciloff está muy lejos de haber alcanzado los objetivos que me imagino que tendría, por eso creo que no le resulta fácil una reelección