20230901 Lorena Petrovich

–Se conocieron los resultados del escrutinio definitivo: Milei bajó del 30% y tanto Massa como Patricia Bullrich se acercan. De esta manera, el recuento oficial confirmó la elección de tercios que se viene de cara a las presidenciales de octubre. ¿Cómo analiza este escenario?

Bueno, realmente ha sido una sorpresa bastante grande el resultado definitivo. Si bien teníamos un crecimiento de otros sectores, no se esperaba que fuera una división tal cual como vos la mencionabas, de tercios. Pero la PASO también nos sirvió a nosotros para definir nuestro propio candidato dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y ahora unificar criterios de cara a octubre, con la elección definitiva el 22, entendiendo que tenemos que dar un resultado contundente y sobre todo una respuesta inmediata a la gente, que hoy está demostrando un cansancio, un hastío sobre el tema político. Y con razón, ¿no?, porque se viven situaciones realmente muy caóticas en un país que está sufriendo situaciones muy violentas. Lamentablemente se perdió una nueva vida, la de este joven ingeniero, porque estamos viviendo una situación económica realmente muy difícil. Y creo que eso es el resultado de las urnas. Así que hay que trabajar de cara a lo que viene, dando respuesta.

Hubo un anuncio muy importante del lado de Patricia Bullrich, que es nuestra candidata a presidente, y desde ahí en adelante un nuevo lanzamiento que se espera para el día 2 y salir, como te decía, a encolumnarnos detrás de lo que aspiramos para lo que va a ser el próximo gobierno, que deseamos sea de la mano de JxC.

–Patricia Bullrich ha presentado a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. ¿Qué le puede aportar Melconian al proyecto de Bullrich?

Mucho. A Carlos lo conocemos hace bastante tiempo. Es un hombre de Lanús que viene trabajando fuertemente en la economía, que ha tenido distintos roles, como en el Banco Central; un conocedor del tema, que viene, con su Fundación Mediterránea, trabajando ya en un proyecto presidenciable. Ellos venían anunciando con otras fundaciones el desarrollo de lo que se esperaba para la Argentina 2024. Yo creo que tiene que haber un cambio rotundo en lo económico, que tiene que haber un cambio bimonetario que nos lleve a una posibilidad de un dólar libre, pero también que nuestro peso vuelva a tener valor, y a trabajar fuertemente en distintas medidas que nos saquen el pie de arriba de cada uno de los empresarios o de las pymes que quieren trabajar día a día para darles, no solo trabajo a los bonaerenses y a los argentinos, sino también un nivel socioeconómico mejor.

Tenemos mucho que mejorar, muchísimo. Y creo que Melconian es una herramienta fundamental en este equipo técnico. Porque es un equipo el que presentó Patricia, que lleva a Melconian en la cabeza, pero que tiene no solo a la Fundación Mediterránea, sino a distintos actores, como (Luciano) Laspina, que viene trabajando también con nosotros hace bastante tiempo, que se conoce muy bien con Patricia. Y que están buscando soluciones y respuestas inmediatas para la Argentina que viene, que va a ser una Argentina difícil y que es para pocos: para gente que tenga experiencia, capacidad y sobre todo decisión política para las medidas que haya que tomar.

–Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve posicionada a la fórmula Grindetti-Fernández para competir por la Gobernación en octubre?

Yo estoy convencida de que va a ser una boleta única la nuestra, que tracciona la imagen de Patricia Bullrich, que acompaña Néstor Grindetti en la provincia, y que cada uno de los intendentes en su localidad va a poder hacer lo propio. Creo que es una boleta que tiene que ir completa, que tenemos que trabajar fuerte para comprender cuál es el mensaje: que no hay Nación sin provincia y no hay provincia de Buenos Aires si no tenemos un presidente que acompañe esas medidas, que pueda dar una ayuda también a las necesidades que va a tener la provincia, que son muchísimas después de uno de los peores gobiernos de la historia argentina, que tiene que ver con Kicillof. Tenemos que trabajar fuertemente para darles respuesta a los bonaerenses.

Vos sabés que soy legisladora por la provincia de Buenos Aires y hoy repito, si Dios quiere, en las urnas el 22 un cargo a nivel nacional, pero también por nuestra querida provincia. Soy bonaerense de pura cepa y realmente me preocupan y me ocupan los bonaerenses. Hay que trabajar fuertemente en la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires. Hace mucho tiempo viene funcionando mal. Cuesta mucho que la provincia de Buenos Aires sea realmente independiente y que pueda ser sinónimo de producción, de desarrollo, que se puedan establecer los niveles socioculturales. La diferencia en la provincia con el interior es abismal. La diferencia educativa es abismal. Hay que trabajar muchísimo.

Pero sí quiero rescatar algo, si me permitís: sobre todo, el mensaje de Patricia ayer. Todo lo que se habló, si bien la base fue lo económico, todo está transversal a la educación. Para Patricia Bullrich es fundamental la educación en la Argentina. Y para mí, la educación es lo que nos va a salvar de la Argentina que viene. Necesitamos mejorar en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel educativo. Porque la educación te permite elegir y la elección es la elección de vida, la elección de pareja, la elección de trabajo, es lo que te permite ser fuerte, que te prepares para el desarrollo de lo que viene. Así que todo lo que pensemos para la Argentina a partir del 10 de diciembre va a ser transversado a través de la educación. Tiene que ser el eje fundamental de lo que viene.