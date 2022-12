-Diputada, ¿qué balance puede hacer del trabajo legislativo de este año?

Fue un año muy intenso y fructífero, de muchas actividades en La Plata en el ámbito legislativo. En términos generales, aprobamos leyes importantísimas para las y los bonaerenses, como son la adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, para promover el desarrollo de empresas del conocimiento y las tecnologías y generar más inversiones y empleos en el área, y la creación del Plan Estratégico de Parto Respetado, dando autonomía y poder de decisión informada a quienes son gestantes.

También surgió la declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas y se aprobó el Consenso Fiscal, que permite que la Provincia de Buenos Aires y las demás jurisdicciones articulen su administración tributaria articulada y que los impuestos patrimoniales incidan más que los dirigidos al consumo y la producción.

Asimismo, este año algunos proyectos de mi autoría también pudieron transformarse en leyes. Por un lado, se aprobó la ley que declara como Sitio Histórico Provincial al Museo Casa Evita de Los Toldos. Además de incorporar el sitio al patrimonio cultural bonaerense, permite continuar preservando el complejo museográfico que comprende la casa donde Evita transcurrió su infancia.

La verdad es que es hermoso todo lo que pasó y está pasando con el Museo. Es algo que veníamos trabajando junto a Cristina Álvarez Rodríguez hace dos décadas y finalmente se concretó este sueño a la altura de Evita: un museo que muestre su vida y su legado en la tierra que la vio nacer. Hoy, el Museo Provincial Casa Evita no solo permite ver y sentir a Evita, sino que hizo que Los Toldos se transforme en un faro de cultura en el Noroeste bonaerense, que merece la pena conocer.

Otro proyecto muy lindo y justo de mi autoría es la ciudadanía ilustre post mortem a la poetisa, cantautora, guionista y actriz María Elena Walsh. Si bien para muchísimas generaciones, ella dispensa presentaciones, es importante sostener su obra cultural para las niñas y los niños hoy en día.

Finalmente, también hubo un buen proyecto que trabajamos junto a la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, por el que el Hall Central del Anexo de la Cámara lleva el nombre “Primeras Legisladoras” para reivindicar el trabajo inmenso que llevaron adelante las primeras mujeres que representaron a la ciudadanía bonaerense en La Plata.

-¿Se pudo trabajar con consenso, con diálogo, con la oposición?

Es una pregunta interesante, que se puede responder desde distintas aristas. El ámbito legislativo tiene la particularidad de congregar todas las miradas de la sociedad, una pluralidad que es la cara de este poder del Estado. Esto conlleva una gran responsabilidad, porque hay que buscar las mayorías no sólo para que las leyes salgan sino también para que sean mejores, más robustas y legítimas. Esto no es algo fácil y mucho menos cuando nos encontramos en un momento de gran polarización social y política.

Es cierto que a veces no basta con el respeto y el diálogo, porque los desacuerdos siguen. Me preocupa que algunos integrantes de la oposición busquen sacar rédito político de la llamada “grieta”: como saben que muchos de sus seguidores ven en la falta de respeto un valor, a veces se cruzan límites muy peligrosos.

Pero soy una convencida de que, para avanzar, la sociedad necesita siempre de diálogo y respeto; en definitiva, se necesita más políticas consensuadas y menos fuegos artificiales, que duran muy poco, hacen daño y no dejan nada.

Obviamente, a veces el diálogo existe, pero no se logran avances porque las diferencias son insalvables, por tener una mirada contrapuesta respecto a lo que se propone, el impacto que tiene, a quiénes se beneficia y a quiénes se perjudica.

De todas formas, hay herramientas que hacen que no todo sea en vano, que no todo el trabajo sea obstaculizado por el simple hecho de provenir de otros bloques: es más, hay iniciativas que se acompañan porque son excelentes y no importa quién es el autor o la autora.

Lo cierto es que a lo largo de las sesiones esto se ha visto y lo demuestran leyes como las que te mencioné antes, declaraciones y el intenso trabajo que se realiza en las comisiones, que integramos todos los bloques.

-Una de las discusiones más importantes que se viene en la Cámara es la del Presupuesto 2023. En términos generales, ¿qué balance hace del proyecto presentado por el Ejecutivo?

Los proyectos de Presupuesto y de Ley Impositiva presentados para 2023 me parecen acordes a la situación que estamos viviendo. Responden a una visión del gobierno provincial donde el Estado no sólo está presente, sino que es un actor central para redireccionar la economía, porque lo que se busca es atender a todos los sectores y ser un apoyo para las y los bonaerenses que más necesitan de la ayuda de todos.

Sobre la base de la recuperación económica que vivimos, tras el desgobierno de Vidal y la pandemia posterior, se busca imprimir más progresividad en los impuestos, para descomprimir la carga tributaria de las y los ciudadanos.

En este sentido, la realidad de nuestras pymes es un elemento clave de mirar y sostener, porque son las verdaderas generadoras de los empleos en la Provincia. También se busca beneficiar a los nuevos contribuyentes del Régimen Simplificado, con exención por un año, para ayudarlos en sus comienzos.

Lo importante igualmente es que, por un lado, la inversión en políticas productivas y todo lo relacionado con infraestructura (en agua potable y saneamiento, transporte terrestre y otros) siguen aumentando en términos reales y, por el otro, que el financiamiento se sigue estructurando de forma responsable, algo fundamental para Axel, lo cual no sucedió con Cambiemos.

En fin, creo que tanto el proyecto de Presupuesto como el de Ley Impositiva son propuestas razonables y viables para seguir creciendo genuinamente, como lo viene haciendo la actividad económica en todas las ramas y en todos los municipios.

Viviana Guzzo.

-¿Cómo analiza la gestión de Axel Kicillof en la provincia?

La gestión de Axel Kicillof me resulta interesantísima, porque tiene una mirada muy completa de lo que ocurre, de lo que falta y del potencial que tenemos como Provincia. Axel tiene equipos de trabajo muy sólidos que le permiten atender las necesidades y urgencias de coyuntura, sin desviar la mirada del mediano y largo plazo.

A veces, estamos muy empecinados en mirar la actualidad y el corto plazo, y desatendemos las potencialidades, y creo que el gobernador logra trabajar en paralelo buscando resolver hoy, pero planificando estratégicamente el futuro bonaerense.

En este sentido, veo una gran gestión en la Provincia, a pesar del contexto macro e internacional muy complicados en el país y el mundo. Como muestra de su visión prospectiva, no es casualidad que se hayan construido más de 100 edificios educativos nuevos en todos los rincones de la Provincia en lo que va de gestión, a pesar del desbarajuste que dejó Vidal y de una pandemia que afectó brutalmente a 3/4 partes de la humanidad.

-La llevo al plano electoral. Pensando ya en el 2023, ¿cómo analiza la actualidad del FDT a nivel nacional?

En un país como el nuestro, lo importante es no perder el foco. Faltan muchos meses y mucha tela para cortar respecto al plano electoral. Pero te puedo decir que el foco no está ahí, sino en seguir acompañando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las y los bonaerenses, en lo que a mí respecta, y de las y los argentinos en cuanto Frente de Todos nacional.

Ese es nuestro empeño en estos meses, buscando que los ingresos vuelvan a ganarle a la inflación, que los precios desaceleren y que no sea un tema crucial para las familias. En eso está enfocado el gobierno nacional completo y de a poco se muestran signos positivos que se suman al crecimiento económico, a la mejora en todas las variables productivas y de empleo, así como a todo lo relacionado con nuestra balanza de pagos.