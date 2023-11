Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231113 Carlos Selva

–Como referente del massismo y diputado nacional de la fuerza oficialista, ¿qué análisis hace de la participación de Sergio Massa, ayer, en el último debate de cara al 19 de noviembre? ¿Qué destaca de su participación en la Universidad de Buenos Aires?

La solvencia de una persona que, obviamente, conoce el funcionamiento del Estado, que se ha preparado para hacerlo, que conoce las problemáticas que tiene el desempeño de nuestra realidad, la evolución de nuestra realidad cotidiana, pero que está preparado para afrontarlo y que está preparado técnicamente y políticamente como para poder tomar decisiones según las presiones o las contingencias a las que esté sometido.

–¿Y por qué, a su criterio, Sergio Massa debe ser el próximo presidente de los argentinos?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Porque donde ha estado ha demostrado cabalmente idoneidad, compromiso, responsabilidad con la función delegada que asume. Lo ha hecho como intendente, lo ha hecho como presidente de la Cámara, lo ha hecho como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y lo ha hecho como ministro de Economía en una situación donde el país iba a la deriva y empezó a ordenarlo y paramos, realmente, lo que podría haber sido no solamente una crisis económica, sino una crisis social.

Así que claramente ha demostrado que tiene capacidad y honra las responsabilidades que se le delegan.

–¿Lo sorprendió anoche el desconocimiento de Javier Milei sobre el Estado, sobre cómo funciona, y la poca solidez también al hablar de un proyecto?

Me preocupó, más que me sorprendió. Nosotros teníamos claro que él, en sus caprichos, donde sube el temperamento y la voz para expresar diferencias, no se da cuenta de que está discutiendo para ser el presidente de la Nación. La liviandad con que trata el tema de nuestra relación bilateral con Brasil y con China, nuestros principales socios comerciales, y priorizando su cuestión ideológica por lo que significa el trabajo para casi dos millones de argentinos, me preocupa la irresponsabilidad.

–Ayer escuchaba a Natalia de la Sota, que se sumó también a este proyecto de Sergio Massa, y decía que decidió apostar por este proyecto de unidad nacional, que planteaba también su padre, el “Gallego” (Juan Manuel) de la Sota. ¿Es posible o es una utopía alcanzar la unidad nacional, Carlos?

Yo creo que con los hombres y mujeres que tenemos claro que hay que defender la democracia, hoy necesita claramente que tengamos puntos de coincidencia en educación, en salud, en política exterior, en seguridad. Digamos que eso significa en definitiva la unidad nacional. Vos lo dijiste muy bien: José Manuel hace muchos años usó una palabra que impuso como palabra política en la política partidaria, que es la palabra puentes. Los puentes como abrir camino y esforzarnos para construir el diálogo que necesita la sociedad.

Sergio Massa viene hace más de diez años, también, pregonando por terminar con la grieta. ¿Y qué fue lo primero que él anunció? ¿En lo que más énfasis puso cuando había ganado las elecciones de octubre? Sin subirse al triunfalismo, hizo énfasis en que se había terminado la grieta. Claramente era porque habían terminado de perder Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Oh sorpresa: lamentablemente, cuando se hace el acuerdo entre Macri y Milei, la primera frase de Milei fue que “hay que terminar” (con el kirchnerismo); o sea, fomentar de nuevo la grieta. Eso fue muy frustrante, pero además de todo, un claro convencimiento de que hay que hacer el esfuerzo para terminar con la grieta, y ayer lo volvió a decir.

–¿Cómo se imagina, Carlos, el lunes que viene a esta hora?

Con la tranquilidad, y esto no es una actitud soberbia, con la tranquilidad de que vamos a poner a un hombre preparado para los desafíos que tiene la Argentina, que se llama Sergio Tomás Massa.