Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231106 Luciano Bugallo

–¿Qué lectura hace sobre el panorama que se abre de cara al ballotage? ¿Cómo ve posicionados tanto a Javier Milei como a Sergio Massa y quién cree que tiene más chances de ganar?

Primero, duele no estar uno como Juntos por el Cambio (JxC) en el ballotage. Sobre todo, duele ver que el hecho de que por haber una oposición dividida el oficialismo, con el peor candidato que pueda llevar en la historia, (Sergio) Massa, responsable de este fracaso económico, social y político, sea una opción en el ballotage. La verdad que es inentendible. Pero bueno, uno es responsable de la democracia y de la elección del voto popular. Así que estas son las dos opciones que hay.

Nuestro partido, la Coalición Cívica, tomó una postura neutral con respecto a las dos candidaturas. Esto no quita que cada uno, después, en el cuarto oscuro, pueda votar a quien crea conveniente que es el mejor candidato, o incluso cuál es el peor candidato y votar en contra de éste. Y esto lo hacemos pensando en los próximos meses. La sociedad nos votó como oposición y ese es el rol que queremos tomar como CC y como JxC. Nuestra energía está puesta en fortalecer JxC y en que podamos tener un rol de contralor del gobierno que sea. Y bueno, terminará ganando lo que los argentinos crean.

Yo creo, y esto en lo particular (que por ahí no tiene nada que ver con el voto, porque eso lo voy a mantener en forma secreta), que gran parte del votante de JxC es profundamente antikirchnerista, y creo que no ven a Sergio Massa como una opción a elegir. Creo que Massa es la peor representación de todo el kirchnerismo. Si los frutos salen de los árboles, yo creo que Massa es el peor fruto que puede haber dado el kirchnerismo. Creo que es el responsable del fracaso que estamos atravesando como sociedad en lo económico, con el dólar en torno a los 1000 pesos y contenido, una inflación del 150-170% y el 50% de los argentinos pobres. Yo creo que esa es la Argentina que los argentinos no queremos.

Y la otra opción... Con todas las limitaciones, incoherencias, planteos y todas las diferencias que tenemos, creo que gran parte de los votantes JxC puede llegar a inclinarse por esa opción, pero bueno, terminará siendo presidente el candidato que los argentinos crean que mejor los representa.

–¿Usted va a ir a votar? Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, el otro día reveló que no va a ir a las urnas el próximo 19 de noviembre.

Yo sí voy a ir a votar. Entiendo cuál es el fundamento y la estrategia de Lilita en mantenerse neutral con respecto a los dos candidatos. No voy a admitir cómo va a ser mi voto, pero sí, voy a estar yendo a votar para el ballotage.

–Usted manifestó recién que la intención de la oposición es fortalecer en los próximos meses JxC. ¿Se puede fortalecer un espacio que en los últimos días viene quizás un poco golpeado a través de la decisión de Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei? ¿Cómo imagina el futuro de esta coalición opositora?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo creo que JxC es muchísimo más que la posición de algún dirigente. Lo veo también a nivel bloque legislativo, lo veo a nivel territorial. Hoy las energías de la mayor parte de los integrantes de JxC están en fortalecer y mantenernos unidos. Yo creo que, más allá de lo que termine pasando en las próximas elecciones, la sociedad nos puso en un lugar. Y nos puso en un lugar de oposición. Si no, nos hubieran acompañado y votado para ser una opción en el ballotage. Y lamentablemente no nos pusieron ahí. Y creo que, más allá de cuál termine siendo la opción que gane el ballotage, vamos a tener un rol muy activo, porque el balance de fuerzas está bastante repartido. Y me parece que tenemos que tener un rol, sobre todo si llegara a ganar Massa, pero también si gana Milei, en el sentido de, como oposición responsable, acompañar lo que sea coherente y se pueda acompañar y poner límites a los abusos que se puedan llegar a cometer. Y sobre todo, controlar. Me parece que es el rol que nos ha puesto la sociedad, y ahí es donde creo que tenemos que estar.

–¿Cómo imagina los próximos cuatro años de Axel Kicillof en la provincia?

La verdad que es lamentable que como oposición hayamos ido divididos en la provincia. Es triste que más de un 60% de los argentinos le hayan dicho que no al kirchnerismo y no hayamos podido nuclear esa intención de voto en un solo espacio. Sobre todo, cuando los votos de los bonaerenses que acompañaron a Caro Píparo nos hubiesen servido para poder ganarle a Kicillof. Y yo creo que, al menos en provincia de Buenos Aires, no teníamos tantas diferencias. Sobre todo porque Carolina venía de JxC. Y creo que, de haberse podido contener todos esos votos en un solo espacio, le hubiésemos ganado a Kicillof, qie para mí hizo uno de los peores gobiernos de los últimos años: un gobierno que tiene una mentalidad conurbanizadora, que no piensa la provincia desde la producción sino que la piensa desde el conurbano. Y así estamos, con los conurbanos cada vez más grandes, cada vez más pobres, cada vez más inseguros, y una producción, un interior prácticamente abandonado.

Y la verdad que yo tenía todas las esperanzas de que seamos gobierno. Me tocó los primeros cuatro años como legislador ser oposición, y tenía pensado promover los mismos proyectos que estuve trabajando en torno a la producción, industria, el campo y demás; llevarlos como oficialismo. Pero bueno, me tocará de vuelta volver a representar esa postura de la oposición. Y la energía puesta también en controlarlo. Porque la verdad que el kirchnerismo en esto es bastante desprolijo y bastante mano larga a la hora de administrar los recursos de todos los bonaerenses. Así que vamos a tener que poner un poquito más de energía en eso. Sobre todo lo que pasó en los últimos tiempos, de público conocimiento, y algunas cuestiones obscenas que hemos visto, como el entorno de (Martín) Insaurralde. Así que me parece que, como oposición, también tenemos una responsabilidad ahí.