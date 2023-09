Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230905 Anahí Bilbao

–Diputada, en las últimas horas apuntó en duros términos contra Sergio Massa. ¿Qué opina de las últimas medidas destinadas a apaciguar la devaluación? Ayer, por ejemplo, el ministro anunció que eliminará aportes a pymes que tomen trabajadores por dos años.

Lo que pienso que son manotones de ahogado, y que, como siempre, no buscan la solución del problema para los próximos años. Es solo patear un poquito más para adelante y más para adelante para llegar lo mejor (dentro de lo peor) posible a las elecciones. Es solamente estratégico. Y la verdad es que estamos un poco cansados de que la mirada no esté puesta en la gente, en el pueblo, que es el que realmente sufre. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo ni siquiera a las clases más postergadas; me refiero a mucha más gente. Porque cada día es más la que cae en un círculo de pobreza en el que hoy no encuentra ningún instrumento para salir adelante. Y todos estos estímulos son nada más que electorales.

En realidad son bienvenidos, porque en la desesperación uno recibe todo lo que le sea otorgado. Pero no le van a solucionar el problema.

–En este sentido, usted también remarcó que Massa es el gran artífice de la escalada electoral de Milei. ¿Por esto que usted señala? ¿Por la grave crisis económica y social?

Eso por un lado. Pero por otro lado, siempre el enemigo fue Juntos por el Cambio (JxC), primero de Cristina y luego de sus seguidores, ¿no? JxC era el cuco que le podía disputar el poder. Entonces, en este tránsito empiezan a estimular la figura de Milei para “correr” a JxC. Y bueno, se ve que fue mucho. Digamos que se les transformó el estímulo en alguien que venía con una propuesta que mucha gente, para canalizar su sensación de desprotección y de rabia, la tomó. Y hoy está liderando las encuestas. Aunque, bueno, las encuestas también dejan mucho que hablar, ¿no?

–Sí, en el último tiempo no han sido efectivas. Pero ¿qué autocrítica hacen, también desde JxC, ante esta remontada de Javier Milei?

La autocrítica empieza desde el día cero. Es probable que nosotros podríamos haber hecho un proyecto en común, como en realidad lo tenemos. Teníamos un proyecto en común, porque en realidad nuestras instituciones, entidades que tenemos pensando, se reunieron para generar ese proyecto común. El radicalismo aportó lo suyo, Rodríguez Larreta aportó lo suyo, Patricio Bullrich lo suyo, y todos confluyeron en una gran propuesta nacional. Y lo mismo pasó con la provincia de Buenos Aires, por lo menos.

Ahora bien, fue una disputa de líderes. Y bueno, también de eso se paga consecuencia. Nosotros, como radicales, también pudimos tener nuestro propio líder compitiendo en las elecciones. Bueno, la situación nos fue llevando a otro escenario. Y la política también es eso, ¿no?: construcción sobre los escenarios que van apareciendo.

Pero no solo eso, sino también la experiencia. JxC demostró que puede terminar sin problemas sus cuatro años de gobierno. Es más, remontando casi hasta ganar las elecciones, que fue lo que sucedió con Macri. Demostró eso: que no era solamente el peronismo quien lo podía hacer. Lo que sucedió fue que por ser cauto, por ser demasiado, sí, cauto creo que es la palabra, dejamos de lado la posibilidad de ejecutar cuestiones que había que ejecutarlas de un día para otro.

–¿Como qué cuestiones, Anahí, por ejemplo?

Por ejemplo, yo creo que con los grupos sociales se siguió trabajando con los intermediarios. Y eso fue y es un grave error. Acá es la gente, es el vecino argentino el que sufre; tiene que ir directo a él. No necesitamos intermediarios que salgan a la calle y que les exijan más cosas de las que están pasando todavía. Entonces, ahí, por ejemplo, se flaqueó. En una bajada más interesante de impuestos. Recordemos que el IVA, por ejemplo, que fue una gran acción, no se pudo sostener. Esas, como muchas cuestiones.

Yo tengo más cuestiones todavía porque en realidad esa no fue una coalición de gobierno. Ahí prácticamente gobernó el PRO; así estaba decidido de antemano. Nosotros hicimos una coalición legislativa y bueno, desde ahí también se hizo lo que se pudo, ¿no?, para acompañar.

–Y en caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia, ¿esto va a ser distinto?, ¿va a ser una coalición de gobierno?

Sí, porque llega en otras condiciones. Empezando con el vicepresidente radical, si llega. La integración fue totalmente diferente. Maxi Abad, que es nuestro líder político en la provincia de Buenos Aires, encabeza los candidatos a senadores. Es decir, nosotros estamos muchísimo más integrados y tenemos como respaldo lo que dije al principio: que es todo un proyecto conjunto. Por supuesto que hay miradas y hay lugarcitos donde hay pujas, porque venimos de diferentes partidos políticos. Yo no renuncio a lo que soy como política, como militante. Entonces, bueno, si vos me hablás de orden, yo estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en general con eso, porque tenemos un país que se nos ha ido de las manos. Y la verdad que necesitamos la seriedad, el orden, la organización. La no corrupción: basta de corrupción, porque es un país en el que han ido enriqueciéndose los políticos y los sindicalistas, los que vinieron a salvar al ciudadano.

–En este contexto, y pensando ya en octubre, ¿por qué el electorado debería depositar su voto de confianza en Patricia Bullrich?

Primero, porque ya la conocemos. Porque tiene experiencia. Porque cuando estuvo a cargo del Ministerio demostró su entereza, su fuerza, cómo se enfrenta a las mafias, que no tiene miedo, que tiene decisión. Pero por sobre todas las cosas tiene detrás una estructura y una organización que la apoya, le ayuda a pensar y va a cubrir todas las aristas que sean necesarias para llegar a buen puerto. La soledad no es amiga de un buen gobierno.

Desde que un Ejecutivo nacional lanza una idea hasta que llega al vecino de mi pueblo, en Laprida, pasa por muchísimos estamentos y lugares. Esto debe estar aceitado. Nosotros lo tenemos aceitado. Hemos aprendido de nuestros errores y de nuestras frustraciones. Hemos aprendido también a trabajar juntos. Como decía, y todos saben, venimos de partidos políticos diferentes, con algunas ideas diferentes. Las claves son iguales, pero con algunas ideas diferentes. Entonces tuvimos que aceitar todo ese engranaje para que finalmente funcione como creemos que va a funcionar ahora.