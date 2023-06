Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230612 José Luis Pallares

–Senador, ¿qué balance puede hacer del Congreso del Frente Renovador que se realizó el pasado sábado y en donde Sergio Massa renovó el reclamo por el candidato de unidad?

Un balance muy positivo. Ha sido otro hito dentro de la historia del Frente Renovador, que lleva, por cierto, diez años exactamente, desde su creación, allá cuando ganamos en 2013 la elección en la provincia de Buenos Aires. Positivo desde todo punto de vista. Primero, por la enorme participación de compañeros y compañeras de todo el interior de nuestro país, que luego tuvieron una elección muy positiva en el día de ayer, el caso en Mendoza, el caso de Corrientes, donde tuvimos legisladores, donde tuvimos alguna intendencia.

Yo creo que el Frente Renovador fortalece muchísimo el espacio del Frente de Todos y este reclamo de Sergio Massa para que haya un candidato único se inscribe en un hecho claro y contundente. Ayer San Luis demostró que el peronismo unido puede todo, como pasó en Tucumán, y si va dividido claramente que los resultados electorales, sea donde sea, en una provincia o a nivel nacional, son absolutamente contrarios a ello. Así que reclamamos la unidad, proponemos y pregonamos la unidad, pero como lo dijo claramente Sergio Massa en el discurso, si es que esto no se puede, si es que hay una PASO, ahí nos tendrá trabajando, no vamos a mirar hacia otro lado.

–Usted, José Luis, fue uno de los oradores de este Congreso y manifestó que Sergio Massa no tiene miedo de ponerse a la espalda el destino del país. ¿Lo ve más fortalecido que nunca al actual ministro de Economía?

MIRÁ TAMBIÉN Diputados aprobó el régimen de seguridad del paciente y la regulación del acompañamiento terapéutico

Lo veo fortalecido por su accionar, por el reconocimiento de muchísima gente que no es justamente la que está harta y empachada de esos programas televisivos a nivel nacional, absolutamente comprados por la oposición, donde solamente se sumergen en la crítica y nunca en datos positivos. Creo que tanto organismos multilaterales, como organismos de crédito, como grandes empresas que han de venir a invertir y ya han comprometido sus inversiones en la Argentina, demuestran que el trabajo que viene haciendo Sergio Massa desde que es ministro de Economía está dando sus frutos.

Sí hay una lucha que se está encarando y que, por cierto, esperemos que dé frutos rápidamente, que es la lucha contra el alza de precios. Los formadores de precios no logran o no quieren entender que de esto no se sale si no es con la colaboración de todos. El dólar está contenido ya desde hace bastantes semanas, pero los precios siguen en alza. Así que se está trabajando muy fuertemente y el mundo reconoce el accionar de Massa en cuanto a todo esto. Eso demuestra claramente que existe el valor, existe la firmeza, el convencimiento y el orden como para poner a la Argentina de pie luego de una situación inédita que nos aconteció: a poco de asumir, una pandemia, luego una guerra y, bueno, esta sequía que deja a la Argentina con 20.000 millones de dólares menos en su presupuesto a mitad de año.

Bueno, todo esto lo ha sabido enfrentar, lo ha llevado adelante y, claramente, para nosotros es el candidato más serio que tiene el FdT. Pero insisto, está dispuesto tanto a ponerle la espalda a la gestión y al país como también para enfrentar una PASO si es necesario.

–Ahora, pensando en una futura fórmula presidencial, ¿es necesario que esta fórmula alcance una representación federal?

La verdad que el tema fórmula ha de resolverse con la máxima diligencia y con reuniones que se están estableciendo en el día a día. No queda mucho tiempo. Sería opinar en vano de mi parte si es o no conveniente una fórmula federal, una fórmula con paridad... Esto lo han de resolver seguramente quienes tienen esa responsabilidad. Nosotros lo que hacemos es promover la unidad de todo el oficialismo para tener el mejor resultado en una PASO. Que nosotros vayamos divididos y terminemos en el cuarto lugar no le sirve absolutamente a nadie. Ni a nosotros, como espacio político, ni a la Argentina tampoco. Porque, obviamente, van a salir al otro día las corridas cambiarias a hacer daño. Todos conocemos cómo es esto luego de una PASO. Y esto luego repercute en el alza de precios y termina siendo el ciudadano común el que lo paga.

Entonces, hay que tener conciencia, hay que pensar, hay que claramente dejar mezquindades de lado y sobre todo, lo que decía el otro día: me parece que no es momento de pensar en la personal sino en la colectiva. Y creo que esto claramente indica que ir con una sola fórmula es lo mejor que le puede pasar, insisto, no a nuestro espacio, sino a la Argentina.