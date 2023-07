Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230731 María Reigada

–¿Qué balance puede hacer de la jornada de mujeres y diversidades que se realizó ayer en Merlo, y cuál es el rol central hoy, tanto de las mujeres como de las diversidades, en la política?

Creo que quizás ahí es donde más estamos tratando de incidir: en ese rol, que no es un rol regalado, no es un rol que nos están dando, sino que es un rol que venimos protagonizando y que no estaba reconocido en términos de lugares institucionales. Pero las mujeres estamos interviniendo en política, no solamente en la actividad sindical, en la actividad de las organizaciones sociales, y ahora también con más posibilidades a partir de la Ley de Paridad, como legisladoras tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, si bien hay todavía algunas provincias que no lo tienen reconocido.

Nuestra actividad, asumiendo también responsabilidades gerenciales en empresas, en distintos organismos, es la demostración de que las mujeres somos parte de la vida política que vamos asumiendo con toda la fuerza que tienen nuestras luchas feministas, nuestras luchas feministas populares, lo que nos enseñó Evita, lo que nos enseña Cristina desde el rol del líder que ocupa en nuestro país.

El debate fue un debate interesante, en distintas comisiones, para que la palabra de las mujeres y las diversidades que estaban presentes circule y vayamos proponiendo nuevas metas para poder continuar en este reconocimiento de nuestro papel en la política.

–Pienso también en la centralidad, en el rol fundamental del Ministerio de Mujeres y de las Diversidades, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no, María? Un ministerio tan vapuleado, principalmente por la oposición.

Un ministerio que según ellos habría que eliminar. Nosotras entendemos que es un ministerio que tiene que continuar, que tiene que revitalizarse, y que además no solamente piensa políticas desde el ministerio, sino que ha generado, a partir de los debates dentro de los gabinetes, políticas transversales con mirada hacia las necesidades de las mujeres y diversidades. Y esto lo venimos viendo cuando se entregan viviendas, que es una de las políticas que más estarían necesitando muchas mujeres que a veces son jefas de hogar y que no tienen un lugar donde alquilar, donde vivir.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero el acceso también a los trabajos más industrializados, a trabajos que en otros momentos estaban negados para las mujeres, la adaptación de las distintas empresas a la incorporación de mujeres a distintas áreas del trabajo que antes estaba vedado. Esa feminización de los rubros laborales para las mujeres también lo tenemos que ir corriendo.

–Y en el plano electoral, ¿qué análisis puede hacer de la figura de Sergio Massa y también de su compañero de fórmula, Agustín Rossi, a nivel nacional? ¿Cómo analiza esta fórmula de cara a las PASO?

Hoy nos está demostrando que tiene fuerza negociadora para enfrentar al Fondo Monetario Internacional (FMI), para evitar que la deuda la paguen los sectores de los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que tenemos que esforzarnos, en estas dos semanas que nos quedan, en ir a buscar solidariamente, amablemente, ese voto de quienes no han visto todavía posibilidades de modificación de la situación que están viviendo. Es una situación la nuestra en este país en que todavía la crisis sigue conteniendo niveles de pobreza grandes, que tenemos que ir disminuyendo. Hemos logrado disminuir la desocupación; ahora tenemos que ir por el otro propósito que el peronismo abraza, que es el reparto de la riqueza. Para eso tenemos que enfrentar fuertemente las postulaciones que el FMI quiere implementar.

En estos momentos se está planteando que se debe cuidar la masa salarial. Para nosotros la masa salarial es justamente la que tenemos que lograr que crezca; no que acompañe a la inflación, sino que en algunos rubros del trabajo tiene que subir, porque la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy grande. Se trata de repartir la riqueza que estamos pudiendo producir y para eso es el peronismo. Así que, como dice el precandidato a presidente, tenemos que salir del FMI para volver a tener autonomía económica. Política y económica.