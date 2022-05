Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anastasia Peralta Ramos.

La semana pasada acompañó la presentación del proyecto de Ficha Limpia en Diputados de la Nación. ¿Por qué considera que es importante que esta iniciativa también se lleve adelante en la provincia de Buenos Aires?

Antes que nada, los legisladores y los funcionarios públicos somos representantes de la ciudadanía, y hoy en día tenemos que recuperar la confianza que está rota.

Lo que se está pidiendo con este proyecto es sentido común. La vara está muy baja. Se está pidiendo a los que están condenados en segunda instancia que no puedan participar, que no puedan estar en una boleta o no puedan ser funcionarios.

Entiendo que es lo mínimo e indispensable y que tendríamos que estar todos de acuerdo.

¿Considera que esto puede llegar a progresar en la Legislatura bonaerense o nota cierta resistencia de algunos sectores, principalmente del oficialismo?

Este proyecto no tiene ningún tipo de color político y no es de un partido político. Entiendo que hay varios que están de acuerdo con pedir que las personas que estén condenadas dos veces por corrupción no puedan participar. Supongo que esto avanzará. Igualmente uno siempre se puede llevar sorpresas y veremos a ver si nos apoyan o no.

Otra de las iniciativas que en los últimos días se debatió es el proyecto de Boleta Única. En la Legislatura bonaerense también hay un proyecto en este sentido. ¿Qué consideración le merece la posibilidad de utilizar la Boleta Única en las elecciones?

Yo creo que la Boleta Única, tanto de papel como electrónica, es un gran avance. Mejora lo que es la calidad institucional, transparenta lo que es la oferta electoral, da igualdad a todas las fuerzas políticas, no tienen prioridad las fuerzas mayores, las que más presupuesto tienen, las que más pueden imprimir boletas, las que tienen más fiscales.

"Se trata de modernizar el sistema electoral que tenemos, dado que nos quedamos muy atrasados en la región y en el mundo"

Hay un beneficio ambiental en la reducción de papel y todo el desperdicio de boletas que hay en cada elección, a su vez el beneficio económico para el Estado de no tener que imprimir tantas boletas, agiliza obviamente el proceso de conteo, porque vamos a tener resultados mucho más rápidos, y evita las famosas trampas de robo de boletas y demás.

Todas estas ventajas son parte de lo que es la Boleta Única y se trata de modernizar el sistema electoral que tenemos, dado que nos quedamos muy atrasados en la región y en el mundo.

Usted tiene un vínculo muy estrecho con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien ha manifestado en declaraciones a medios que su deseo es en algún momento ser presidenta. ¿Cómo la ve posicionada para el 2023?

Yo creo que María Eugenia Vidal sería una gran presidenta. Necesitamos líderes como ella, que dan las batallas que hay que dar, que incomodan a la política porque buscan la buena política, la política de la igualdad, la transparencia.

"Para 2023, María Eugenia Vidal va a estar donde sea mejor para el país"

Para 2023, como ella manifestó, va a estar donde sea mejor que esté para el país. No se trata de personalismo ni de lo que ella quiere ser, se trata de qué va a ser mejor para que nos mantengamos todos juntos y podamos ser realmente una opción para la democracia.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos de Juntos para este año?

El gran desafío nuestro es mantenernos juntos porque la gente nos votó para que estemos juntos y reivindicar el sentido de la buena política, porque este país a partir del año que viene va a necesitar de un gran líder pero sobre todo de fortalecer las instituciones.

Es a través de la política que vamos a poder hacer los cambios que son necesarios para salir adelante y no de la antipolítica.

La Boleta única, Ficha Limpia van en ese sentido de reivindicar la buena política y ese es el gran desafío de Juntos, ser una opción viable y más cercana y recuperar la confianza de la gente