Margarita Stolbizer

¿Qué expectativas tiene por ocupar en pocos días una banca en el Congreso de la Nación?

Por supuesto que las expectativas son muchas porque soy una ferviente creyente en nuestra democracia. Si algo hemos logrado consolidar en la Argentina ha sido este sistema que periódicamente nos da la posibilidad de elegir, de ser elegidos, de premiar, de castigar, de hacer demandas. Eso también es el voto.

Y yo creo que la ciudadanía se expresó en las elecciones de este año con advertencias al Gobierno y también con un voto de confianza a la oposición que termina ganando la oposición pero que esto no significa un cheque en blanco, y así hay que entenderlo.

Las dos responsabilidades más importantes que tenemos como principal coalición opositora, primero es contribuir a que el Gobierno llegue a un buen destino, nosotros tenemos una visión muy crítica de un Gobierno que aparece sin rumbo en realidad, que le ha quitado a los argentinos las esperanzas de que puede haber un futuro mejor, y nosotros tenemos también que armar un gran recuerdo programático que exprese a la Argentina qué proyecto de país tenemos y para qué queremos gobernar y prepararnos para llegar al gobierno en el 2023 de la mejor manera posible para ser un buen gobierno y no equivocarnos.

Mi expectativa tiene más que ver con que desde la banca yo pueda contribuir a armar ese proyecto alternativo para el 2023.

Por la tanto, mi expectativa no tiene que ver solo con sentarme en una banca en el Congreso, ya he sido diputada muchas veces, mi expectativa tiene más que ver con que desde ese lugar yo pueda contribuir a armar ese proyecto alternativo para el 2023.

¿Con qué temas podrá contribuir usted a partir de diciembre en esta nueva banca que va a ocupar en la Cámara baja?

Yo llego con una agenda que es la que he tenido por muchos años, diría en principio cuestiones vinculadas con la justicia y la transparencia. Creo que es necesario una reforma en nuestro sistema de justicia, no la que ha impulsado el Gobierno durante la pandemia que realmente es vergonzoso que mientras todos estábamos sufriendo los efectos de la pandemia, la crisis sanitaria, los contagios, la vacuna, la pérdida de empleo, el Senado estuviera tan preocupado sacando reformas judiciales que nada le mejoran la vida a las personas.

Yo creo que es necesaria una reforma pero no es ya. Tiene que discutirlo el Congreso, convocando a todos los actores vinculados con el sistema de justicia. Y, desde mi perspectiva, eso tiene que estar relacionado también con políticas de transparencia. La transparencia no es un fin en sí mismo, pero tiene que ser un atributo de la gestión pública.

El objetivo no es llegar a ser transparentes sino ser transparentes para mejorar el gobierno y tener un buen gobierno. Y hay muchas cosas que se deben y se pueden hacer desde la política y en el parlamento.

Después, obvio, tengo una agenda de género muy pendiente. Argentina tiene que discutir sin duda un sistema de cuidado entre todos porque la pandemia ha dejado a la vista de qué manera las mujeres somos las que nos hacemos cargo en las épocas en que las personas son cuidadas, que es la primera infancia, la tercera edad, la situación de personas con capacidades diferentes. Hay que incluir una agenda de género muy fuerte.

Yo creo que hay que encontrar el sentido de la representación escuchando a las personas.

Y también creo que hay que darle vuelta un poquito a la representación legislativa en el sentido de que cuando nos sentamos ahí a veces nos creemos que el voto que se nos ha otorgado es para hacer lo que queremos nosotros y no, yo creo que hay que encontrar el sentido de la representación escuchando a las personas. Así que una de las cosas que tengo pensado hacer sin dudas es armar actividades y reuniones que tengan que ver con escuchar a los que están haciendo muchas cosas buenas afuera del parlamento.

Los últimos días volvió a escena la discusión por las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión le merece este tema?

Que la ley que se votó con un acuerdo muy mayoritario tiene que permanecer, no hay ningún motivo ni ninguna conveniencia particular ni personal ni partidaria que sea una razón suficiente para modificar esa ley, que creo que mejoró en gran medida un sistema que viene de muchos años con reelecciones indefinidas que no son buenas para la gestión, porque todos sabemos que esto termina produciendo un vínculo de dependencia, que desgasta las gestiones y además se había sancionado esa ley en un marco de un gran acuerdo político y creo que hay que sostenerlo.

Si bien no es tiempo de definiciones de candidaturas y falta para el 2023, la escuché decir que le gustaría que Facundo Manes fuera candidato a presidente por Juntos. ¿Esto lo sostiene y por qué motivo lo ha señalado?

Tal cual vos decís, creo que todavía es bastante prematuro, pero frente a una pregunta sobre quiénes me gustaría de los que están no hay dudas que Facundo tiene todas las condiciones.

No solo en términos de condiciones o actitudes personales, que sin duda hay otros muchos que también las tienen.

Me parece que Facundo tiene hoy una condición que es su capacidad para convocar a una gesta ciudadana, convocar a gente que venga de afuera, así como él se decidió a dar el paso y dejar las comodidades de su vida privada para dedicarse a la política sin buscar nada a cambio, creo que él es que está en condiciones de inspirar a muchas otras personas a comprometerse en el diseño de país que queremos. Y yo creo que en el 2023 hay que pensar en una gran gesta ciudadana