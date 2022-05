Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Casaretto.

Marcelo Casaretto

El oficialismo solicitó una sesión especial para el jueves con el objetivo de debatir, entre otros temas, el proyecto de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. ¿Alcanzarán el quórum necesario para el debate?

Ninguna fuerza tiene mayoría propia para convocar a una sesión. Ayer emitimos dictamen sobre cinco leyes importantes para la Argentina, tres de las cuales pretendemos tratar mañana: la ley de promoción de la actividad de la construcción, la ley del cáñamo y el cannabis medicinal, y también la ley de VIH Sida.

Así que confiamos en que, además de los integrantes de nuestro bloque, representantes de los otros bloques se hagan presentes para que estos temas se hablen. Tenemos las mejores expectativas para la sesión.

Los bloques opositores también convocaron a una sesión especial para este jueves para debatir los proyectos de boleta única de papel. Dicen desde Juntos por el Cambio que esta sesión que ha convocado el oficialismo “es una jugada para desactivar el debate por la boleta única”. ¿Usted qué opina?

Ellos pueden decir lo que quieran, de hecho dicen lo que quieren todo el tiempo. Nosotros estamos preocupados por más actividad económica en la construcción y más empleos, más inversiones en cannabis medicinal y cáñamo industrial, y protección de los derechos de aquellos que tienen VIH Sida y otras enfermedades infecciosas.

Ellos están pensando en las elecciones del año que viene. Creo que está claro cuál es el objetivo. Nosotros resolvemos problemas de la Argentina y ellos están pensando solamente en cuestiones políticas y en cuestiones de poder.

Si el oficialismo consigue el quórum para realizar la primera sesión, quedaría abortada la sesión por la boleta única. En este sentido, Mario Negri dijo que “el kirchenrismo le tiene miedo a la transparencia electoral y que esto es una burda maniobra”.

Vos me podés leer todas las declaraciones de todos los dirigentes opositores, no me interesa ninguna. No le voy a responder uno por uno a todas las boludeces que dicen los dirigentes de la oposición.

Hubo elecciones hace dos años y medio y ganamos nosotros la Presidencia de la Nación, y qué problema hubo con las boletas, ninguno. Hubo elecciones parlamentarias el año pasado y qué problema hubo, ninguno.

Yo creo que la dirigencia opositora tiene más una urna en la cabeza que la cuestión de decidir cómo sacamos adelante a la Argentina.

Más allá de estos debates esenciales que usted señala vinculados a la salud, ¿considera que es necesario más adelante un debate por la boleta única de papel?

Yo no comparto eso ni creo que tenemos que enfrascarnos en discusiones electorales. Hoy estamos comenzando mayo del 2022 y veo que hay muchos dirigentes que están pensando en diciembre del 2023.

"Es una irresponsabilidad estar pensando en cuestiones de poder cuando tenemos que resolver los problemas de los argentinos"

Te lo resumo en una película, Un puente demasiado lejos. Me parece que es una irresponsabilidad estar pensando en cuestiones de poder cuando tenemos que resolver los problemas de los argentinos.

Muchos periodistas y medios de comunicación están siempre hablando en contra de la política, hablan más que nosotros que somos dirigentes políticos.

Estas cuestiones de poder que usted señala, ¿también abarcan al oficialismo?

Por supuesto. Yo soy diputado de la Nación, tengo que hacer leyes que necesita la Nación Argentina, soy parte del gobierno y tengo que ver como contribuyo a que nuestro gobierno mejore las cosas para el común de los argentinos.

No coincido con el declaracionismo de compañeros que se levantan a la mañana a ver qué título le pueden tirar a qué medio de comunicación. Yo soy legislador, tengo que trabajar en lo mío. El que es ministro, lo mismo, cada uno que trabaje y haga una mejor gestión antes que pensar tanto lo que dice otro.

Particularmente, ¿habla de Andrés Larroque?

Yo no hablo de nadie, porque no me interesa ningún dirigente. Yo hablo de resolver los problemas de los argentinos. Soy peronista y entrerriano y respaldo al gobierno