Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221226 Margarita Stolbizer

–¿Qué análisis puede hacer del debate que se está dando en torno a la coparticipación entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional?

Primero hay que remontarnos un poco a cuál fue el origen de este conflicto. ¿Por qué llegamos hoy a una etapa tan compleja? El gobierno nacional, frente a una necesidad razonable de la provincia de Buenos Aires, como era un conflicto con la Policía, decide arrebatarle por su cuenta parte de los recursos de la ciudad de Buenos Aires para transferirlos a la provincia de Buenos Aires. Esto es un primer error, yo diría una brutalidad en términos políticos y jurídicos: es un Poder Ejecutivo nacional que se hace de una porción de recursos que no le pertenecen, porque pertenecen a la ciudad o al conjunto de las provincias. Por eso creo que el fallo de la Corte defiende y sostiene el sistema federal, cuando dice: no se le puede sacar a uno para darle al otro, porque esa no es la base del sistema federal. Sin embargo lo hacen. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva el conflicto a la Corte, como corresponde, porque la Corte tiene lo que se llama la competencia originaria, que no llega por apelaciones sino que es directa, cuando es un conflicto entre jurisdicciones. Y la Corte termina fallando la semana pasada, diciendo: no corresponde esto, aunque se trate de una medida cautelar, pero lo que dice es que el gobierno tiene que devolver lo que sacó.

El gobierno, llamativamente, en una cantidad de actos sucesivos entre el propio Presidente y los gobernadores y funcionarios, descalifica a la Corte (esto no es nuevo) y anuncia que no va a cumplir. El Presidente busca incluso en esto enredar o comprometer a los gobernadores de provincia, como si lo que se estuviera afectando fuera la coparticipación, y no es así. Se dice en un momento que el fallo no se puede cumplir, cosa que tampoco es así, porque hay muchísimos antecedentes de un Poder Ejecutivo que hace una reasignación de partidas para cumplir con fallos judiciales.

Por lo tanto, se ha terminado planteando un conflicto institucional entre dos poderes del Estado que me parece sumamente grave. No puede el Poder Ejecutivo, el Presidente, incumplir un fallo de la Corte. La Corte es la última instancia y lo que está de ahí para abajo se debe acatar.

Por lo tanto, tengo una mirada obviamente muy crítica del hecho que origina todo esto, que es también una decisión del Poder Ejecutivo, y de ésta, en este momento, que sería no cumplir el fallo de la Corte.

–En las redes, usted ha manifestado que un gobierno que no acata una resolución judicial también puede no aceptar una derrota electoral y no entregar el mando.

Claro, porque están llevando las cosas a un extremo tal... Esto ya no es un problema de grieta o de confrontación política. Es una decisión de gravedad institucional que es decir: Desconozco lo que me manda a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no se ha visto nunca. Y yo creo que hay que entender esto, sobre todo, en términos de cuánto significa para la Argentina. ¿Quién va a venir a invertir, quién va a darle un préstamo a la Argentina, quién va a confiar en nuestro país si su sistema institucional está tan subvertido, tan contrariado que no se acepta lo que dice el Poder Judicial?

Esto es muy complicado. Me parece que el gobierno lleva las cosas al extremo. Y yo digo: si hoy no acepta un fallo de la Justicia, mañana no va a aceptar un resultado electoral y va a decir no, no entregamos, ¿no?

–La llevo al plano electoral y le pregunto cómo considera que impacta en JxC la decisión de Cristina Fernández de no presentarse como candidata en 2023. ¿Mueve de alguna manera las fichas de la oposición?

Yo supongo que no. En términos electorales, no me parece. Habrá que ver cuál es la reacción definitiva. Yo siempre digo que todos los políticos estamos a tiro de un operativo clamor. ¿Qué político se resiste a un operativo clamor que le termine pidiendo que sea candidata? Pero aun cuando la decisión fuera irreversible, no me parece que impacte demasiado en las decisiones electorales de la oposición. Yo creo que estamos frente a un gobierno realmente malo, que no ha dado respuestas, que no ha satisfecho las expectativas, y por lo tanto creo que las chances electorales del gobierno son muy pocas con cualquier candidato que pudiera poner.

–Hablando de Juntos en particular, ¿cómo ha trabajado este año Encuentro Federal dentro de este espacio?

Nosotros hemos trabajado como hemos podido, en un contexto realmente muy complejo. Nosotros lo hemos manifestado mucha veces. Creemos que es necesario superar la grieta, no ser presas de la grieta que se da en la Argentina. Lamentablemente, desde hace muchos años, y esto no escapa posiblemente a lo que vaya a ocurrir el año que viene, la grieta, la polarización digamos, la confrontación tan dura es redituable electoralmente. A los que más se enfrentan en esos términos les va bien electoralmente y a quienes planteamos posiciones de mayor diálogo, de mayor moderación digamos, no nos ha ido tan bien. Sin embargo, nuestro bloque siempre se ha parado intentando no caer en esas cofrontaciones tan brutales.

Yo creo que la Argentina necesita diálogo en otros términos. Nuestro bloque realmente cree en eso. Y tenemos una mirada muy crítica de lo que ha sido un mal funcionamiento del Congreso como consecuencia, justamente, de esas cuestiones. Hemos tratando de salirnos haciendo algunas actividades propias, invitando a gente de otros bloques también, para no aislarnos, pero en la tarea legislativa, el saldo de este año, no ha sido bueno en términos generales, y nuestro bloque no escapa tampoco a eso