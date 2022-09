Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Malpeli.

-Sergio Massa anunció una nueva medida para los productores agropecuarios. En este caso, el denominado "dólar soja" a 200 pesos. El sector reaccionó favorablemente a este anuncio. ¿Consideraba necesario una iniciativa de este tipo?

En principio yo creo que es una buena medida para ser tomada como un estímulo para la liquidación de esas divisas que tan bien le hacen no solo a los productores y a las economías regionales sino también al desarrollo del país y que necesitábamos que se liquiden.

Es una medida por un tiempo determinado para estimular esta liquidación. El sector, por lo que se ve en los primeros números, lo ha tomado bien. Hay ejemplos o estadísticas que marcan que el primer día ya han liquidado bastante, así que esperemos que en todo lo que respecta a este estímulo lo puedan aprovechar y eso genere ese motor que es el campo para la economía del país.

-¿Considera que es imperioso impulsar el motor de las economías regionales para robustecer así la producción y también el empleo?

Yo creo que es importantísimo haber vuelto a tener ese diálogo permanente que hay que tener, esa búsqueda de consensos, esas negociaciones que a veces no llegan a buen puerto pero que hay que darlas y buscar un punto intermedio.

En el caso de este estímulo se planteaba un número de un lado, otro número del otro, y se pudo llegar a un consenso intermedio que está respondiendo bien. No solo el campo sino todas las economías regionales tienen que empezar a tener esta certidumbre.

-Usted siempre destaca de Sergio Massa la forma en la que comunica sus medidas. ¿Era necesaria esa manera de anunciar las nuevas iniciativas?

Es muy necesario. Es importante comunicar bien. Es importante convocar a las reuniones de preparatoria. Esto no se hace desde un solo lugar. Sergio Massa lo ha dicho, él no es un salvador ni un héroe sino que es parte de un equipo, donde también ese equipo lo conforman los sectores productivos, no solo el estado.

La mesa tiene que ser muy grande. En esa mesa, después de buscar consensos, obviamente que se tiene que comunicar bien, no solo para los integrantes sino también para la gente de todo el país que necesita esa certidumbre y saber hacia dónde apunta el país.

Sergio es un dialoguista puro, un buscador de consensos, con cuestiones claras, con mano dura cuando lo tiene que ser. Pero siempre esa mano dura tiene que venir después de una discusión que amerite una definición al final, pero que se pueda dar ese debate que tanto bien hace y que tanto necesitamos.

Los productores lo están tomando bien. Sabemos que no es una situación facial, que está complicada la economía a nivel mundial, que en algunos países pega más que en otros.

Nosotros tenemos este problema casi permanente, endémico, de la inflación. Ojalá podamos empezar a solucionarlo. Yo creo que en un par de meses se va a empezar a ver un poco la mano de todo lo que se está haciendo para empezar a solucionarlo, y espero que eso traiga aparejado el darnos cuenta o el disfrutar un poco más este crecimiento sostenido que está teniendo el país ya hace más de un año