20230622 Daniel Lipovetzky

–Diputado, estas últimas horas se dio a conocer el candidato elegido por Patricia Bullrich para acompañarla en su fórmula presidencial, en este caso el radical mendocino Luis Petri. ¿Qué opinión le merece esta fórmula, esta dupla que competirá en las PASO?

La verdad que me puse muy contento porque lo conozco a Luis hace muchos años. Fue diputado nacional conmigo, compartimos ese momento en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un hombre que, primero, es un gran cuadro político, es un hombre realmente muy inteligente, con experiencia, que además fue presidente en ese momento de la comisión de Seguridad de la Cámara y trabajó muchas leyes que impulsaron Patricia desde el Ministerio de Seguridad y Mauricio Macri desde la Presidencia para enfrentar el delito y la inseguridad, el endurecimiento sobre todo en muchos casos de las penas.

Así que creo que en este escenario, en este contexto donde además creo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones, por lo menos en nuestra provincia de Buenos Aires, te diría que son la inflación y la inseguridad las principales preocupaciones de los bonaerenses, que Patricia haya elegido a un hombre con experiencia en esa materia realmente creo que es una muy buena decisión, más allá que es una persona realmente muy instruida y con formación y que creo que va a ser un gran vicepresidente.

–Patricia Bullrich se inclinó por Petri por sobre Maximiliano Abad, que también era un hombre que sonaba mucho en las últimas horas con fuerza. ¿Le hubiera gustado que el radical bonaerense también participara de esta fórmula con Patricia Bullrich?

Sí, por supuesto. Soy amigo de Maxi; en estos cuatro años en la Cámara de la Legislatura hemos compartido mucho tiempo juntos, sobre todo en la primera etapa, durante la pandemia, donde pocos veníamos, lógicamente, a La Plata, a la Legislatura. Con Maxi estábamos siempre, así que construimos una amistad, y me hubiera puesto también muy contento que Maxi hubiera sido el compañero de la fórmula.

–Y sobre todo, una persona joven, pensando en la renovación que tanto necesita la política.

Sí, sí. Esto no va en detrimento de Petri, porque en definitiva son casi generacionales, tanto Maxi como Luis. Son los dos de la generación de entre 40 y 50 años, así que en ese marco me parece que cualquiera de los dos estaba bien desde el punto de vista generacional y de la renovación que es necesaria. En el caso de Maxi, además, representa por supuesto al radicalismo bonaerense, que es un espacio político importantísimo dentro de JxC, y también hubiera sido un buen compañero de fórmula. Pero cualquiera de los dos me parecía que estaban bien, así que en ambos casos me habría puesto muy contento. Me puse contento por Luis, pero me hubiera puesto también muy feliz por Maxi.

–En el ámbito personal, ¿cómo avanza su precandidatura a la intendencia de la Plata?

Bueno, quedan dos días para el cierre de listas; veremos cómo se termina de definir. Si realmente va a haber competencia, primero, porque los intendentes están pretendiendo todavía que no haya competencia (la “V corta”), y Julio Garro es uno de ellos, y es una opción posible. Y si no ocurriera, bueno, veremos qué decisión toman los candidatos presidenciales: si deciden tener más de una oferta electoral. Pero si no la tuvieran, y yo no tuviera la posibilidad de ser candidato, voy a trabajar con cualquiera de los candidatos en La Plata que realmente yo vea que tienen un compromiso en serio con resolver los problemas de los platenses, ¿no? Me parece que ésta es la clave. Y que realmente hayan caminado y que piensen en los barrios, que tengan contacto con los vecinos. Me juntaré con quienes sean los candidatos, en caso de que no sea yo, veré la propuesta de cada uno, la voluntad de sumar y de ampliar y de construir una visión amplia, y en base a eso decidiré a quién apoyar. Y me parece que esta es la clave: en caso de que yo no sea candidato, pensar en una propuesta donde sumar a mucha gente que quiera realmente mejorar la vida de los platenses, y en base a eso decidiré a quién apoyar.