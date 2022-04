ZEscuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luciano Bugallo.

Luciano Bugallo

Recientemente manifestó en las redes su bronca por la falta de gasoil en las estaciones de servicio de la Ruta 9, pleno núcleo productivo del país. Más allá de mostrar su bronca, me imagino que le preocupa esta situación.

Sí, por supuesto, uno ya venía leyendo y viendo algunas expresiones en redes de productores y demás que se quejaban porque se les hacía bastante complicado conseguir gasoil, y la semana pasada después de la reunión que tuvimos en Diputados, cuando me tocó volver al interior, me pasó a mí en la Ruta. Lo llamativo fue que prácticamente en todo el recorrido de la Autopista 9 de Buenos Aires a Rosario y la Autopista de Rosario a Santa Fe no había gasoil.

Iba con la idea de cargar donde cargo siempre y seguí con lo justo, no había combustible. Me dijeron que hacía tres o cuatro días que no tenían gasoil. Empiezo a llamar a más de 20, 30 estaciones de servicio en un radio de 50 kilómetros y ninguna tenía. Más allá de la cuestión productiva, es desesperante la situación de sentir que te quedás varado en el medio de la ruta sin ninguna respuesta.

Estas imágenes uno las tenía en países que están en decadencia económica, en Venezuela las colas de auto, países africanos. Si bien en la campaña siempre alertamos que este modelo va rumbo al modelo de fracaso económico venezolano, pero la verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar tan rápido y sin escala.

Encima la semana pasada estuve en Misiones. Había estaciones de servicio que tenían tres o cuatro colas de gente cargando combustible, en su mayoría brasileros y paraguayos. Y lo paradójico que es para nosotros que consideramos que el combustible está carísimo… te das cuenta lo despreciada que está nuestra moneda. El peso no vale absolutamente nada, es un papelito de color, porque en Argentina nos parece carísimo llenar el tanque pero a los brasileros y paraguayos les resulta un regalo. Hacen dos o tres horas de cola para cargar combustible. Dimensionemos lo barato que está para ellos.

Ni hablemos de lo que afecta a la producción. El recorrido que me tocó hacer la semana pasada es la zona núcleo productiva que va del límite Santa Fe-Buenos Aires hasta Rosario, que es donde está la mayor producción, los mejores campos del país, las mejores cosechas, y no hay combustible.

Si uno habla con los productores se les complica conseguir, están consiguiendo en base a cupos. Los camiones solamente pueden comprar en los pueblos donde viven porque en la ruta no les venden. Es desesperante y sobre todo castigando a un sector que consume el 30% del combustible nacional, que aparte lo consume para producir las divisas que después necesitamos para poder seguir pagando gastos, deudas y demás. Cuando decimos que están queriendo matar a la gallina de huevo de oro esto es una prueba fehaciente.

En este contexto, YPF aseguró que se atenderá la demanda interna. ¿Usted confía que esto puede llegar a ser así?

YPF es del Estado pero está gestionada por el Gobierno. Cuando el Gobierno dice que no va a haber inflación, agarrate porque la inflación dispara. Cuando el Gobierno te dice que no vamos a tener problema de energía en invierno, agarrate porque se vienen los cortes. Cuando te dicen que no van a aumentar los precios, que no van a subir los combustibles, agarrate porque es lo que se viene.

La verdad que hay una falta de credibilidad y confianza con los que están tomando decisiones, que conducen este Gobierno y nos están llevando a esta crisis sin precedentes… uno quiere creer, pero cuando crees, perdiste.

"El campo tiene que seguir produciendo los alimentos que comemos nosotros y los commodities que nosotros exportamos para poder generar los dólares que el país necesita"

El país conducido por esta gente es el país del mundo del revés. Cuando tenés un mundo que te demanda más alimentos por una guerra o una invasión, en un país que es productor de alimentos y eso te dispara los precios y en vez de estar pensando de qué manera producimos el doble para poder exportar el doble y que entren mayor cantidad de dólares, cerramos exportaciones, subimos las retenciones al trigo, obstaculizamos, no abastecemos de combustible. O son inútiles o está premeditado.

No estamos pensando cómo lanzamos un satélite de última tecnología al espacio, estamos hablando de lo más básico: garantizar la disponibilidad de combustible