Entrevista GLP: "Los radicales no somos ovejas, no obligamos a nadie a votar", aseguró Alejandra Lordén Un 30 de octubre de 1983 la ciudadanía pudo volver a votar y a elegir a sus representantes luego del Golpe de Estado. En este marco, la diputada radical Alejandra Lordén reflexionó con GRUPOLAPROVINCIA. COM sobre las deudas de la democracia y el rol de la dirigencia política. Además, analizó la posición de la UCR de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.