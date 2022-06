Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Zuccari.

¿Qué análisis hace de los dichos de Axel Kicillof que llamó horas atrás a los jóvenes a rebelarse y a utilizar el lenguaje inclusivo?

Una imbecibilidad por parte del gobernador. Yo creo que en un momento en el que la provincia de Buenos Aires está explotada y que nunca encontraron el rumbo y lo mal que administraron la pandemia y la educación, habiendo cerrado dos años las escuelas, habiendo tenido el resultado de las pruebas Aprender donde el 70 por ciento de los chicos no alcanzó los niveles mínimos de literatura, lenguaje o comprensión de texto, que justamente se condice con el 70 por ciento de niños pobres que tenemos puntualmente en la provincia de Buenos Aires, me parece que es por poco muy desafortunado.

Creo que ha perdido el eje de lo que realmente debería tener que importarle al gobernador, que es ver cómo hacemos para salvar a este capital humano que, lamentablemente, las consecuencias las vamos a pagar en el futuro porque al no tener chicos formados hoy no vamos a tener hombres y mujeres que le puedan hacer frente a las exigencias del futuro en el mundo del trabajo, a lo que necesitamos, para poder tener un país grande, una provincia próspera.

¿Qué consideración hace de la decisión que ha tomado el Gobierno porteño, principalmente la ministra de educación Soledad Acuña con respecto a la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas de la Capital Federal?

Me parece que es querer tapar con el dedo lo que ocurre, el trasfondo. El trasfondo, básicamente, es esto, que tenemos al 70 por ciento de los chicos que no comprenden lo que leen, que no tienen comprensión lectora.

"Querer echarle la culpa al lenguaje inclusivo me parece que habla de tener muy errado el diagnóstico por parte de los gobernantes"

Echarle la culpa al lenguaje inclusivo o no me parece que es querer tapar con la mano las deficiencias que tenemos en el sistema educativo, una deficiencia enorme que viene de la década de los 90 con lo que fue la reforma que llevó adelante el ex presidente que vino de La Rioja (Menem), que nunca lo nombro, y me parece que hoy son estas las consecuencias.

Querer echarle la culpa al lenguaje inclusivo me parece que habla de tener muy errado el diagnóstico por parte de los gobernantes. Sea el caso de Kicillof, sea el caso de la ministra. Me parece que lo que tenemos que hacer es tomar el toro por las astas y tratar de ver de qué manera revertimos esto que es una tragedia educativa a toda luz.

¿Cuáles considera que deberían ser las medidas a adoptar desde la Nación pero también desde los ministerios de cada una de las provincias? Pienso en esa hora extra de clase que propuso el ministro Jaime Perczyk, ¿esa puede ser una medida útil en vistas de lo que han sido los resultados de las pruebas Aprender?

Yo la verdad que sigo con mucha admiración a la Doctora en Educación, Mónica Marquina, una persona de mi partido, de la Fundación Alem, muy crítica pero a su vez una mujer que siempre está tratando de proponer estrategias para poder salir adelante. Y justamente lo que ella dice en estos dice es cómo hacemos para poderle dar a estos chicos que están en el último año de la escuela primaria herramientas para que puedan recuperar parte de este atraso que tienen.

Está bárbaro como mencionaba el ministro de Educación fomentar la educación desde los niveles iniciales, pero a la par ¿qué hacemos para poder rescatar a esta masa que en verdad está totalmente fuera del sistema? Si nos ponemos a pensar, porque realmente si estos chicos vienen con semejante arrastre de que al día de hoy no comprender texto no van a poder llegar al secundario ni mucho menos a una universidad.

Habrá que plantear el tema de la repitencia y la permanencia dentro de las escuelas primarias para que por lo menos puedan aprender los contenidos mínimos. Hay que parar la pelota de una buena vez, y si hay que hacer repetir habrá que hacer repetir. Realmente no queda mucho por hacer, pero tampoco podemos agravar el problema haciendo pasar de grado a estos chicos cuando en realidad no tienen los conocimientos mínimos.

"Los Institutos de Formación Docente son antros de políticas que no tienen nada que ver con la formación de docentes"

Tenemos que hacer mucho foco en la formación docente. Los Institutos de Formación Docente son antros de políticas que no tienen nada que ver con la formación de docentes. Salen muy mal formados, salen a formar gente y realmente si no tienen ellos los conocimientos básicos no pueden ser capaces de transmitirles a los niños nada, absolutamente nada.

Me parece que hay que hacer una buena revisión de currículas, verlas, ponerlas en remojo, porque reitero: venimos con un grave problema que se generó en la década de los 90 y la crisis en la educación, lejos de mejorar, se ha ido agravando.

Hay que dejar de declamar y hay que accionar. Queda muy bonito para muchas personas que están en la política hablar de educación o decir que la educación les importa. Pero verdaderamente cuando tienen la posibilidad de cambiar algo es lo que menos hacen. Espero que esté en la agenda de todos y de verdad