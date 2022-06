Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Verónica Caliva.

Verónica Caliva

La Cámara baja retomará esta semana con la actividad. Todo apunta a que se aprobará en el recinto el nuevo beneficio fiscal para monotributistas y autónomos. ¿Cómo espera que se dé la resolución en la Cámara baja donde se prevé que la oposición podría votar dividida?

Tenemos una necesidad imperiosa de poder ante todo abordar estos temas que hemos planteado en el pedido de sesión, porque son fundamentales y los están esperando las argentinas y los argentinos.

Vamos a tener el consenso suficiente y necesario para poder debatirlo en el recinto, trabajar lo que haya que trabajar y encontrar los consensos para que salgan estas iniciativas.

Es fundamental el Alivio Fiscal. Estamos hablando de casi 4 millones y medio de monotributistas que se van a ver beneficiados ante esta situación inflacionaria que hace que todo crezca, pero en el valor nominal no es así, que no pasen sus topes, que no salten de escala a escalas mayores o que salgan del régimen simplificado en el que trabajan.

Poder actualizar los topes máximos de facturación y que no se vean perjudicados por la situación inflacionaria que se genera como sabemos por la formación de precios de los grandes empresarios que se burlan de las argentinas y los argentinos, diciendo que remarcan precios todos los días, por la situación de guerra que estamos transitando, por todo lo que ha dejado la pandemia, una situación compleja que se va abordando.

Y lo que buscamos con esto desde la Cámara de Diputados es poder trabajar iniciativas que nos ayuden a mitigar todos estos impactos en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores.

Es fundamental poder encontrar ese consenso y tengo plena confianza de que lo vamos a lograr con el Alivio Fiscal que es una muy buena iniciativa y que entiendo que va a salir. No se puede oponer la oposición a algo tan importante. Hablamos de una masa muy grande de trabajadores y trabajadoras que a través de este régimen pueden trabajar todos los días y llevar a sus casas el sustento. Lo mismo los autónomos. No es la misma cantidad, pero son 140 mil centralmente que van a poder equiparar y que con ganancias no se dispare lo que tienen que pagar.

Es muy importante que tanto los monotributistas como los autónomos puedan tener esta contención como se tuvo con los trabajadores que están en blanco o registrados.

Otro de los temas que la Cámara trató la semana pasada fue la Boleta Única. La oposición obtuvo la media sanción del proyecto de Boleta Única de Papel. ¿Considera que esto fue un revés para el Frente de Todos?

No, no, yo creo que ha sido parte de las condiciones y de los números que tenemos y de ese juego que se da ahora en la Cámara de Diputados, que estamos prácticamente en paridad y que hay una cantidad de diputados y diputadas que en determinados momentos se inclinan hacia un tema o hacia otro.

Entiendo que el de la Boleta Única ha generado cierta expectativa en una cantidad de diputados y diputadas que efectivamente venían trabajando en proyectos de ese tipo. Puntualmente, coincido con la postura de nuestro bloque, que es que no es algo central en la vida de nuestro país. No es algo que realmente sea fundamental para pararnos a discutir este tema.

Ellos consiguieron los números, pero no lo veo como un revés sino como un tema de interés de un sector, que nosotros obviamente no acordamos, empujado por el Pro centralmente y que se fueron plegando otras fuerzas políticas, el radicalismo con sus matices, y diputados de las provincias que también querían discutir esto.

Ahora nos vamos a sentar a trabajar y a sesionar. Estoy segura que los mismos diputados que en ese momento acompañaron para poder llevar al recinto la discusión por la Boleta Única van a estar discutiendo el Alivio Fiscal, van a estar discutiendo que las Industrias Culturales no pierdan el financiamiento, van a estar de acuerdo en que se creen nuevos Parques Nacionales, van a estar de acuerdo con poder darle también posibilidades de reintegro a todos los trabajadores taxistas y de todos los sistemas que con taxímetro pueden vender su servicio.

Lo de la Boleta Única lo viví como un oportunismo que la diputada (Silvia) Lospennato dio una chance en algún momento, veían que tenían el consenso que se generó y lograron que se trate, que se armen las reuniones informativas, después ya el trabajo en comisión para poder dictaminar y poder llevarlo a recinto.

Fueron las autoridades nacionales que competen en el tema, especialistas, organizaciones civiles y ahí estuvimos dando debate, primero reafirmando nuestro sistema electoral y el mecanismo que tenemos de votación, que es uno de los mejores y más trasparentes de Latinoamérica de quienes tenemos este tipo de sistema, y no se puede decir que nuestro sistema no funcione, todo lo contrario.

En Salta tenemos Boleta Única Electrónica y está totalmente manchada por las boletas de fraude. Yo reivindico nuestro sistema nacional y todas las condiciones y garantías que nos brinda. Creo que vamos a seguir en este sentido con debates que van a ir surgiendo producto de una dinámica nueva en la Cámara de Diputados donde no hay una mayoría y donde vamos a discutir y mucho. Tenemos que generar los consensos necesarios que nos brinda la democracia y la política