20221206 Graciela Calderón

–Me gustaría conocer qué consideración hace de la filtración de estos chats y audios en los que jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y miembros del Grupo Clarín intentan ocultar una reunión que se llevó a cabo en una importante estancia en el sur. ¿Le sorprendió todo este entramada? ¿Qué análisis puede hacer de la Justicia argentina?

En primer lugar, no me sorprende, porque no es la primera vez que salen a la luz este tipo de reuniones entre jueces y políticos corruptos. Lo que nosotros opinamos es que no hace más que desnudar la podredumbre que hay en el sistema, la corrupción, y que lamentablemente hay un mecanismo por el cual los jueces trabajan para los distintos sectores patronales. Así que no es de extrañarse. A nosotros no nos causa ninguna sorpresa.

–¿Asusta este nivel de impunidad con el que hablan entre ellos? Principalmente pienso en los funcionarios judiciales. ¿Le sorprendió cómo se manejan en la intimidad?

No, no nos sorprende. No te olvides de que ya en otras oportunidades se dio. Escuchaba un informe sobre todos los mecanismos que ya había desde la época del menemismo. Es así. Lamentablemente la Justicia no es un poder independiente, como siempre se pretende plantear, sino que es un poder que está totalmente ligado y subordinado a las definiciones de los distintos gobiernos patronales. Así lo ha demostrado durante la época de la dictadura (porque hay jueces que vienen de esa época todavía, así que imaginate) como en toda la democracia. Entonces, no es de extrañar.

A nosotros, por ahí, como izquierda, nos molesta mucho, nos produce bastante aversión esta campaña que se está tratando de hacer de que es un sector político contra otro: el kirchnerismo contra Juntos por el Cambio o Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo, cuando en realidad, cuando uno empieza a escarbar, están todos comprometidos. De hecho, en esta filtración, según lo que surgió a la luz, hasta estaría mencionado un funcionario cercano a Alberto Fernández (N.E.: se trata de Julián Leunda, quien renunció ayer). ¿Se entiende?

Es terrible la impunidad con que se manejan. No hay sorpresa, sino que da mucha bronca. Es un mecanismo que, lamentablemente, ya lo tienen muy aceitado, y que no está en función de hacer justicia, y mucho menos hacia la clase trabajadora ni nada que se le parezca, sino que está al servicio de responder a los sectores patronales de turno. Porque cambian de camiseta permanentemente, no es que sólo adhieren a un sector de políticos patronales.

–De acuerdo a lo que surgió en las últimas horas, ¿es utópico pensar en una Justicia independiente en el país?

Para nosotros (y siempre lo hemos planteado en las distintas campañas) no, no es utópico. Por eso estamos organizados. Siempre hemos planteado que los jueces tendrían que ser elegidos por el voto popular, que tendrían que ser removidos en función del cumplimiento de sus deberes como funcionarios, es decir, que puedan ser revocables, no como el mecanismo que hay ahora, donde hay que llegar a un juicio político. No, para nosotros tendría que ser por elección directa, como el resto de los representantes. Y por eso siempre insistimos en que eso lo pensamos sólo en función de lograr un gobierno de las y los trabajadores. Para nosotros está muy ligado a eso. Que el gobierno esté en manos de la clase que nunca gobernó