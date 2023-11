Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231113 José Luis Pallares

–Comienzo con una pregunta clave:. ¿qué se juega este 19 de noviembre en el ballotage?

Claramente, dos modelos de país. Uno que es el de la inclusión, el cuidado del trabajo, el cuidado de nuestros jubilados, el cuidado de nuestras pymes (que son el 80% del trabajo formal en la Argentina), la preservación de nuestras políticas de derechos humanos, y por sobre todas las cosas una educación y una salud pública. Y del otro lado, un modelo de desaprensión para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la gente, y que mantiene reservado para sí mismo un enorme protagonismo del empresariado por encima del argentino común, del argentino del día a día.

Nos parece que el desprecio por las cuestiones que tienen que ver con el Estado, y que el privado tenga la libertad de hacer y dejar de hacer lo que quiere con la vida de los argentinos, está muy pero muy reñido con el pensamiento cultural de la Argentina, pero por sobre todas las cosas con el pensamiento social y laboral de cada uno de los argentinos de a pie. Claramente, dos posiciones contrarias desde el punto de vista del pensamiento.

–¿Y cómo lo ve posicionado a Sergio Massa? Él, durante el debate, manifestó que en estos años en los que está en política aprendió de sus errores, de sus fracasos. ¿Lo nota mejor que nunca? ¿Lo nota posicionado más firme que nunca hoy en día para pelear por la presidencia del país? ¿Está en su mejor etapa como político?

Eso quedó evidenciado ayer en el debate. Claramente, uno de los dos candidatos demostró ineficiencia, ineficacia, falta de proyectos, falta de expresión a la hora de lo comunicacional, falta de vocación de poder. Y del otro lado, un Sergio Massa que ya ha ejercido en muchísimos cargos a niveles municipales, provinciales y nacionales y en todos ellos ha demostrado una gran capacidad. Después se puede estar de acuerdo o no con medidas que pudo haber tomado, de acuerdo o no con su forma de expresarlas o de llevarlas adelante, pero indudablemente, con una enorme experiencia de gestión, pese a su aún muy joven edad.

Así que creo que está en un muy pero muy buen momento, porque se preparó para así estarlo, se capacitó, se profesionalizó. Y sí, ha aprendido sus propios errores, por eso hoy más que nunca plantea en más de una oportunidad el tema del llamado a la gran unidad de todos los argentinos, más allá de las banderías políticas, y ha invitado a la participación de otros espacios políticos a integrarse a una nueva gestión a partir del 10 de diciembre, porque tenemos clara la consigna de que esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Qué impacto puede tener en el electorado, principalmente en los indecisos, la participación de Massa ayer en el debate, su performance? ¿Puede determinar el voto de aquellos que todavía no han decidido por quién inclinarse el domingo?

No, yo creo que un debate no es determinante en tanto y en cuanto ya se han formalizado hace tiempo las propuestas de cada uno. Creo que el debate lo que hace es despejar dudas acerca de qué es lo que cada uno puede protagonizar a partir del 10 de diciembre.

Mucha gente que aún está indecisa quizás haya tomado este debate como el inicio de una decisión final: se ha llevado a la almohada lo que ha escuchado y eso creo que nos beneficia claramente. Pero no creo que sea determinante a la hora del resultado electoral. Me parece que el resultado electoral está puesto porque muy claramente hay dos modelos de país y la mayoría de los argentinos no está dispuesto a rifar cuarenta años de democracia.

–Por último, lo llevo a un tema que tuvo muchas repercusiones las últimas horas, y es que La Libertad Avanza (LLA) no presentó el número acorde de boletas para el próximo ballotage. Desde el espacio informaron a la Justicia que no entregarán más boletas y que las proveerán el domingo los fiscales. ¿A qué atribuye esta movida?

Es muy confuso. Se puede pensar que quizás la posibilidad de la falta de boletas puede originar problemas en algunas mesas en las cuales nosotros queda claro que hemos de tener resultados muy pero muy altos, como por ejemplo el conurbano bonaerense, en la tercera y primera sección electoral. Eso desde el punto de vista de la imaginación que cada uno puede llevar adelante. Y del otro lado, claramente va a tener que responder ante la Justicia por qué no están las boletas para las cuales ha recibido el dinero correspondiente.

Me parece que un tema más de la Justicia electoral que de la política. Así que nosotros, muy tranquilos: hemos cumplido con todas las misiones y funciones, vamos a enfrentar una elección por cierto muy pero muy importante para los argentinos, con todas las mesas con fiscalización, y no nos han de faltar boletas. Cada ciudadano que quiera votar va a tener nuestra boleta. Y el otro candidato tendrá que hacerse cargo de lo mismo.