Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Petrovich.

Me gustaría conocer su opinión sobre los hechos de las últimas horas que se dieron en el Gobierno nacional. La llegada de Sergio Massa como superministro que abordará Producción, Agricultura, Economía. ¿Cómo analiza este nuevo escenario político al que se enfrenta el gobierno de Alberto Fernández?

Yo creo que es una situación muy compleja, además ha sido muy desprolijo cómo se fueron dando todas las acciones y los anuncios. Hablábamos de Sergio Massa como ministro de Economía días antes de que esto se dé. Después finalmente hubo un corrimiento de la ministra que venía de viaje llevando un acuerdo internacional.

Realmente lo que muestra otra vez Alberto Fernández es que está sin rumbo, que las decisiones a tomar se van dando casi te diría espontáneamente, porque algo planificado no puede salir de esta manera.

Frente a eso lo que esperamos es una reacción negativa del exterior para que pueda vernos como un país serio, negativa de la gente para que pueda volver a invertir y negativa de todos nosotros, los que trabajamos todos los días.

La Argentina está en una situación muy muy compleja, creo que el Presidente está cada día más solo. Se está cerrando en su nebulosa junto a la Vicepresidenta. No olvidemos que es un combo, que se decide presidente y vice, que ellos son un mismo combo y que lamentablemente las decisiones que tomen, no por las figuras personales sino por el hecho de los cambios continuos que están teniendo, es porque se denota que no hay una planificación.

Así que no veo nada positivo en esto. No veo un súper poder en Sergio Massa con estos tres ministerios, con Scioli de nuevo en Brasil. Estas desprolijidades son generalmente producto internas dentro del propio espacio. Van a traer un colatazo dentro de lo que es la gobernabilidad y eso obviamente nos perjudica a todos nosotros.

¿Considera que el gobierno se juega a su última bala con el ingreso de Sergio Massa al gabinete?

Son épocas tempranas para entender qué es lo que él está buscando, el presidente en sí. Yo lo que quiero tener bien en claro y que la sociedad lo tiene que tener en claro es que tanto presidente y vice son lo mismo. Ninguna decisión hubiera tomado Alberto si no la hubiera tomado Cristina y no hubiera hecho nada Alberto si Cristina no se lo hubiera dicho.

De eso tenemos que estar seguros, porque hablamos de un Presidente separado de una Vicepresidenta hace mucho tiempo, pero todas las acciones fueron en conjunto. Nunca dejó de gobernar Cristina. Siempre gobernó Cristina. Quiso gobernar Alberto.

No sé si se pudo, no sé si se hizo, no sé si el final es lo que ellos hubieran querido, pero claramente son exactamente lo mismo y esto lo digo de cara al electorado, de cara a la gente que está mirando del otro lado y que en el 2019 decían que Alberto era distinto, que Alberto podía hacer algo distinto.

Ha demostrado que no puede hacer absolutamente nada, que es el mismo Alberto de siempre, pero con la inutilidad de haber estado dos años y medio en el gobierno sin haber hecho ningún tipo de gestión. Y si encima a eso le sumamos la irresponsabilidad de gobernar o gobernar con La Cámpora ha demostrado que ha llevado al país al peor de los escenarios.

Una inflación por el tope, cerradas las exportaciones, retenciones para todos, digamos realmente la situación es totalmente complicada para la Argentina hoy.

¿Considera que de alguna manera ganó Cristina Fernández de Kirchner con estos cambios en el gabinete?

Yo creo que perdió la gente. Creo que nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta que quienes nos gobiernan hoy están en una etapa final. Te diría que están en la etapa terminal de una enfermedad, que esto va a terminar en el 2023 y que tiene que terminar para el bien de todos nosotros.

Y ya no lo hablo como oposición o especulando quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, sino entendiendo como sociedad y como ciudadana que a esto hay que darle un corte, que así como estamos no se puede seguir. Yo creo que de verdad perdió la gente.

Esta es la única reflexión que me lleva ver los diarios de todos los días, los urgente en los gráficos de la televisión, que nos demuestran todo el tiempo estos cambios que no nos están llevando a ningún lado.

Tenemos que ser muy pacientes, porque lo que viene es muy complejo, tenemos que ser muy responsables, no solo los que tenemos cargos públicos sino toda la sociedad de saber hoy que estamos viviendo una situación muy compleja. De verdad, no creo que haya ni ganado el Presidente ni la Vicepresidenta, sigo insistiendo que para mí son lo mismo.

Si ella quiso demostrar que podía tener una jugada distinta es hablar sobre una futurología de la cual yo no estoy preparada, lo que sí puedo decirte es que en este tiempo que han gobernado juntos han demostrado la inoperancia para poder hacerlo en la Argentina de hoy.

Me preocupa el bonaerense sobre todo, soy de la Provincia y lo que más me duele es que la gente hoy no tiene para comer. Si no estamos focalizados en eso, si no sabemos que los chicos no van a la escuela, si no hablamos de los problemas reales…

La economía tiene la macro y la micro. La macro es esta de la que estábamos hablando, la inflación, las retenciones, que obviamente desembocan en la micro.

Pero yo quiero hablar de los problemas que tenemos todos los días porque de verdad al tipo que no le alcanza para ir a comprar hoy o que no sabe en estas horas qué van a estar almorzando, me parece que esa persona está por encima de si ganó Alberto o si ganó Cristina. Claramente está en una situación de quiebre y nosotros somos responsables de que eso ocurra y también tenemos que ser responsable de que eso no vuelva a ocurrir.

Usted hablaba de la inflación, de la suba de precios, de que muchas familias no tienen para comer. ¿Estas son las principales preocupaciones que le plantean los bonaerenses?

La inseguridad como primer eslabón, porque la inseguridad genera raíces de distintas etapas. La inseguridad en muchos casos tiene que ver con jóvenes que están atrapados en la adicción y que necesitan hacerse de un peso para seguir consumiendo el paco berreta que le venden en la puerta de la villa.

La inseguridad genera que gente que no tenía un recurso económico estable pueda ratear, pueda sacar algún mango de algo que termina sacando constantemente. La inseguridad es el primer foco que la sociedad y en todos los niveles sociales les afecta, porque afecta cuando te arrebatan algo en la calle en el medio de una villa o cuando te arrebatan las ruedas de un vehículo 0KM o cuando te roban a la salida de un banco. Nos afecta a todos, es transversal la inseguridad como primer eslabón de esta maldita cadena que es la que nos duele.

Y con esa, el hambre, la pobreza en la que está sumergida la sociedad y sobre todo la Provincia. La provincia de Buenos Aires tiene los niveles más altos. 7 de cada 10 pibes son pobres en la provincia de Buenos Aires y están muchos de ellos por debajo del nivel de la pobreza.

Entonces realmente la situación es muy preocupante. Tenemos que focalizarnos mucho en cómo vamos a salir de esta situación. La inseguridad, la pobreza y la educación yo creo que son los tres pilares fundamentales. La educación te salva, te sana, en todas las situaciones anteriores de las que te mencioné, de los que necesitan robar para seguir drogándose, la educación los salva porque tienen una herramienta para poder desplazarse.

Cuando te hablo de violencia de género, la educación te salva porque podés elegir con quién convivir, cuál es tu pareja, cuáles son los límites, aprendés. La educación nos sana, eso es lo que tenemos que entender.

Tenemos que dar un giro de 360 grados. Hablar de escuelas. Hablar de qué aprenden nuestros chicos. Hablar de qué comen nuestros chicos y cuál es la orientación que le vamos a dar, hacia dónde vamos a llevar a ese futuro. La educación, la inseguridad, la pobreza son tres de los primeros factores que me alteran todos los días y que no me están permitiendo dormir pensando en la provincia de Buenos Aires