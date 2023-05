Entrevista GLP. Lorena Petrovich: "No necesitamos más juicios laborales, necesitamos trabajo genuino" La senadora del PRO, Lorena Petrovich, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre uno de los temas calientes de la campaña: la reforma laboral que agitan diversos sectores de la oposición. "No tenemos miedo de enfrentarnos a gremios y sindicatos que no estén representando lo que hoy la sociedad necesita", aseguró la referente de Patricia Bullrich en la cámara alta.