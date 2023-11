Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231120 Lorena Petrovich

–En principio, una pregunta clave: ¿por qué, a su entender, ganó Javier Milei en este ballotage 2023?

Porque la sociedad le dijo basta el kirchnerismo. Realmente es un día histórico lo que ha ocurrido en el día de ayer, la transparencia con la que se llevó adelante la elección. Una elección reñida, en un feriado que no quisieron cambiar, en una fecha a la que la gente ya llega como cansada, ¿no? La tercera elección, la tercera vez que uno se tiene que acercar a votar después de la PASO y la elección general, eligiendo dos candidatos. La segunda vez en la historia de la Argentina que se llega a un ballotage, en una Argentina que duele, que está en una situación muy crítica y que ha decidido ponerle un freno claramente al kirchnerismo. Creo que eso es algo para celebrar, para defender (que no va a ser fácil) y sobre todo para guardar muy dentro de uno y saber qué posiciones tomar a partir de ahora.

–¿Cómo imagina el gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre?

La verdad es que yo no tengo contacto con la gente de Milei, pero sí hago referencia a lo que me comparten tus colegas o lo que uno está escuchando cerca de su armado. Conozco territorialmente a muchos que han trabajado y que trabajan junto a la línea de Javier Milei, con la que hemos compartido días de trabajo. Espero que tengan la cabeza abierta a una Argentina que necesita de todos. Lo dijo ayer en su discurso: fue claro, contundente. Habló de que todos aquellos que quieran una Argentina mejor y que deseen ser parte se van a poder sumar. Habló de algunas medidas necesarias para tomar de urgencia y creo que es la medida más importante, la de poder asumir a partir del 10 de diciembre.

Recordemos que este gobierno termina el día 10 de diciembre. Hay que esperar, durante ese lapso, que estos días sean en calma, que sean contundentes, y que el presidente Alberto Fernández tome las riendas de este país. Y veremos cuál es la posición de (Sergio) Massa también.

–¿Se imagina una transición complicada, difícil?

Me extraña el silencio de Unión por la Patria (UP) luego de una derrota que entiendo que le debe doler y mucho, pero me preocupa mucho el discurso de Massa, en sus líneas en donde dice que a partir de hoy (a partir de mañana, dice él en el día de ayer) se tienen que hacer cargo del gobierno. La verdad que hay que avisarle al propio Massa, que es el ministro de Economía actual de la Argentina, que nos llevó a una inflación de más del 140%, que nos llevó a una situación de crisis y que hoy ha llevado a UP a perder una elección, hay que avisarle que él es parte del gobierno que tiene que gobernar la Argentina hasta el 10 de diciembre.

Espero que eso se haga de la mejor manera. Pero no por él, no por mí, sino por todos los argentinos. Necesitamos que esas transiciones sean naturales y que no se repita el papelonazo de Cristina Fernández de Kirchner cuando no quiso entregarle la banda a Mauricio Macri. Eso en la Argentina no tiene que pasar nunca más.

–¿Cómo analiza el escenario político que se abre tras la victoria de Milei, principalmente en el Congreso de la Nación?

En general, viendo el mapa, cómo se dieron los resultados, cómo ha votado el interior, y también en la provincia de Buenos Aires, donde Milei ha quedado a un punto de UP, creo que es una elección histórica. Insisto claramente en que la elección de la gente ha sido un cambio rotundo, donde, del otro lado, una Patricia Bullrich contundente, un Mauricio Macri activo, han generado esta transición con Javier Milei y han logrado que sea Javier Milei el próximo presidente de los argentinos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Se ha necesitado de fuerzas, se ha necesitado de distintos espacios y la contundencia de políticos que han perdido una elección, como en el caso de Patricia, pero que han tenido la grandeza, la grandeza que en la Argentina tanto falta, para ponerse igual la camiseta y luchar por este resultado, que es decirle basta al kirchnerismo que nos empobreció, que nos hizo una Argentina que duele mucho más, con una profunda pobreza, con chicos que no saben leer y escribir en tercer grado, que llegan con anomalías físicas por una malnutrición. Digo, hay tanto para trabajar, tanto, que espero realmente que esta oportunidad nos lleve y que todos aquellos que tengan decisiones y que estén en lugares de poder puedan entender.

Argentina es un país maravilloso, lleno de gente maravillosa. Necesitamos que los políticos estemos a la altura de lo que la Argentina necesita. Así que estoy esperanzada, esa es la palabra hoy. Estoy esperanzada porque veo que hay una Argentina distinta.

En la Argentina la democracia hay que defenderla. Aquellos que han decidido no ir a votar, o aquellos que han indicado en los medios, porque son figuras públicas, que no había que votar, bueno, que la vida los juzgue, porque no hay nada más importante que defender la democracia. Y se defiende, aun perdiendo, yendo a votar. A veces no con una elección clara o no con un candidato claro, o si el candidato de uno no está en esas opciones, pero sí está la posibilidad de elegir el futuro. Y eso hay que defenderlo con uñas y dientes, pase lo que pase.

Así que celebro la cantidad de gente que fue a votar, en un fin de semana que, insisto, han dejado que sea largo, y que han podido transitar la gente con tranquilidad, pero que yo creo que se esperaba un número más bajo de asistentes a la votación. Sobre el final, sobre todo. Después las cuatro de la tarde se activó bastante. Así que bueno, celebro profundamente eso y pido memoria. Pido memoria para los políticos que se expresaron, pido memoria para los políticos que han sido funcionarios, pido memoria. Que realmente tengamos memoria al momento de ver cada una de las actuaciones en estos últimos meses, que creo que hay mucho para replantearse.

–Sí, muchas veces nos falta esa memoria, principalmente en lo político, ¿no? En las últimas horas también Domingo Cavallo salió a manifestar su apoyo a Javier Milei, un personaje que en los años 2000 también ha influenciado mucho la crisis que tuvo nuestro país.

Sí, es parte de la política argentina. Un hombre que hoy no está en funciones. Uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que ha llevado a cabo, pero no es funcionario actual, no es un actor político de la actualidad. A mí me preocupan más aquellos que han sido parte de un cambio, que se significaban como parte de un cambio, pero que se han manifestado en contra de las nuevas decisiones porque no me toca a mí o no está en mi metro cuadrado. Siempre recuerdo la frase cuando Mauricio se estaba retirando del gobierno, cuando hablaba con distintos funcionarios, distintos políticos, distintos empresarios, y les explicaba lo que era el cambio, lo que había que hacer, cómo venía la nueva administración de él y cuáles eran los pasos. Le daban el OK en todo, pero al final se levantaban, lo miraban y le decían: “¿Pero la mía está?”.

Sólo les importa el metro cuadrado. Creo que la Argentina tiene que juzgar a los políticos que han demostrado el egoísmo, que no han podido superar el perder una elección porque la gente no los elige. Cuando la gente no te elige, no podés hacer nada. Por eso insisto: soy una defensora de la democracia, voy a luchar siempre por la democracia, y creo que lo más importante que le puede pasar a la Argentina es defender cada uno de los votos. A veces esa elección no da el resultado que uno espera. Este fue un caso. Vos lo sabés: trabajé con Patricia, fui candidata, no se dio. Sin embargo el domingo estuve ahí y luché todos estos días por que la Argentina vaya a votar, por que cada argentino vaya a votar. Porque no hay nada más importante que defender la democracia.