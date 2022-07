Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Petrovich.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorena Petrovich

Ayer se llevó adelante el primer Plenario de las Comisiones de Prevención de las Adicciones y de Transporte, que usted preside, y de Legislación General para empezar a estudiar los proyectos de ley de Alcohol Cero al volante. ¿Cuáles son las primeras evaluaciones tras este encuentro?

Muy positivas. En la primera instancia tuvimos a un municipio que está llevando adelante estas prácticas, General Pueyrredón, que a través de su secretario de Seguridad nos brindó una charla muy fructífera. También hemos tenido gente del INTI, ingenieros capacitados para explicarnos lo que es la medición, cuáles son los errores que pueden llegar a tener los equipos, cuáles se consiguen y están homologados en nuestro país. Tuvimos una charla muy positiva. Y también gente que tiene que ver con transporte para ayudarnos a entender esta problemática.

"Tanto el oficialismo como la oposición estamos unidos en esto de saber que necesitamos que se apruebe Alcohol Cero en la Provincia"

Hemos sacado algunas conclusiones, cosas que tenemos que empezar a analizar. Unificamos proyectos de tres autores de la Cámara, por primera vez tres comisiones trabajamos en conjunto para darle el visto positivo a esta problemática, tanto el oficialismo como la oposición estamos unidos en esto de saber que necesitamos que se apruebe Alcohol Cero en la Provincia.

Seguramente va a haber algunas diferencias. Las vamos a ir desasnando a medida que vayamos avanzando, pero trabajando fuertemente en lo que es la práctica, en cómo llevarlo a cabo y que claramente cuando sea ley se pueda aplicar en los 135 municipios.

Me imagino que el trabajo en la construcción de consensos es fundamental para llegar a una nueva ley de Alcohol Cero.

Nosotros aprobamos, en mi Comisión, porque también fui presidente de Transporte los dos años anteriores, el proyecto de la senadora (Claudia) Rucci, que lo había presentado en el marco de trabajar esta problemática.

Lamentablemente, después no avanzó en las demás comisiones y no llegó a tener media sanción, pero nosotros ya venimos hace más de dos años trabajando en esto y, en mi caso particular, tengo la suerte de ser autora de un proyecto muy importante para la Provincia que es la ley de víctimas.

Van en la misma línea: en capacitarnos, en prepararnos y en trabajar fuertemente para darles el lugar a las víctimas para ser escuchadas, y obviamente para bajar esos índices y que cada vez haya menos casos. Por eso, trabajando en la misma temática, es que me sumé a este proyecto de Alcohol Cero. El primero fue de Claudia Rucci y después se cayó. Técnicamente cada dos años si no son aprobados, se caen.

Claudia lo volvió a presentar. Hay un proyecto también del Ejecutivo, de (Jorge) D’Onofrio, ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, y un proyecto original de (José Luis) Pallares también. Todos más o menos en el mismo marco, con algunas pequeñas diferencias por eso estamos unificando los tres tratando de sacar lo mejor.

¿Considera que tiene que haber un cambio cultural en la conducta vial de los argentinos?

Fundamental. Por eso trabajé mucho en mi proyecto de Mi primera licencia para que los jóvenes saquen su primer registro, no solo como herramienta laboral, como herramienta de futuro, para aquellos que no han tenido la posibilidad de tener un auto o porque la persona con quien conviven no les puede enseñar, por eso sacamos los conductores responsables a la calle…

Pero el proyecto particular de esta ley que se esta aplicando en la provincia de Buenos Aires, con otros nombres pero que viene originariamente de esta idea, es que los jóvenes en el ultimo año se capaciten, pero que comprendan fundamentalmente lo que es salir a manejar como responsabilidad civil.

Se les enseña que lo tomen con conciencia, desde los papeles que tienen que llevar en el auto, los permisos, las verificaciones, su registro, todos los papeles al día y una implementación muy fuerte de lo que es educación vial. Este cambio cultural viene primero en la base de las escuelas y de la conformación de la sociedad