-Continúa recorriendo junto a Patricia Bullrich distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad llegaron hasta Moreno. ¿Cómo fue la recepción de la gente en un contexto delicado donde en el último mes la inflación alcanzó el 7%?

La inflación es uno de los primeros temas que nos plantean porque tiene que ver con el bolsillo de la gente. La inflación es ese porcentaje que cuando vos recibís tu sueldo no te alcanza ni siquiera para cubrir los primeros diez días del mes. Eso es lo que le está pasando a la gente.

Caminar con Patricia en la Provincia es de gran valor. Es una persona que tiene una cercanía con los vecinos, que se acerca y se toma su rato para sacarse una selfie, para charlar de sus problemáticas, le dejan cartas que son respondidas.

Muy pocos políticos hoy puedan estar hablando de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires como sabe y lo vive todos los días Patricia. No solo porque está en el territorio sino porque recoge las angustias, los reclamos y las necesidades de los vecinos y da respuestas a cada una de ellas.

-Se preparan para ser una alternativa en el 2023. ¿Cómo encaran esta posibilidad? ¿Cuáles son las bases de las propuestas que encabeza Patricia Bullrich?

Trabajando fuertemente para que Patricia pueda llegar a ser presidente en el 2023. Si bien no es momento de hablar de candidaturas, nosotros estamos seguros de que realmente es la mejor opción que va a tener Juntos dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y sobre todo a nivel nacional.

Hoy se necesitan varias cosas para enfrentar lo que está ocurriendo con el kirchnerismo y lo que nos va a dejar. El tema de la inflación. Lo que pasa con la seguridad. Ni qué hablar de la educación.

-¿Qué piensa de esta posibilidad que ha estado circulando en los últimos días de que se eliminen las PASO?

Hoy en la Argentina hay 16 provincias que ya no tienen PASO. Lo que buscamos es una regla objetiva, no discrecional. Las reglas las modifican cuando no concuerdan con sus necesidades. Hay gobernadores que quieren quitarlas porque quieren quedarse con el poder absoluto.

Tiene que haber una regla lógica para todos. Hay países como Estados Unidos que hace muchísimos años tienen un sistema electoral que no fue modificado. No se modifica según la intención de cada político de turno.

Cambiar las reglas del juego sobre un juego que ya está comenzado, porque estamos a horas de llegar a una nueva elección en la Argentina, es poco conveniente, es poco proactivo y es poco probable que se pueda lograr.

Yo creo que la Argentina hoy debe tener PASO. En la provincia de Buenos Aires vamos a trabajar muy fuerte para que eso ocurra