Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Mandagarán.

Recientemente Juntos, principalmente usted, ha reflotado una de las iniciativas principales del espacio que es la de Ficha Limpia. ¿Cuáles son los ejes centrales de este proyecto que apunta a que candidatos o dirigentes de espacios políticos que se quieran presentar para las elecciones no tengan ningún tipo de hechos de su corrupción en su historial?

Es un proyecto que se trabajó desde el bloque de Juntos. Si bien la autoría me corresponde, tenemos coautores que son distintos senadores con propuestas anteriores, algunas que habían perdido estado parlamentario.

Esta ley viene a ampliar las propuestas anteriores, porque modifica tres leyes provinciales. La que tiene que ver con la formación de los partidos políticos y agrupaciones municipales, estableciéndose como inhabilidad para formar parte y para ser candidatos lo que incorporamos como sentencia firme de delitos que conllevan la privación de la libertad.

Tiene que ver con cuestiones que trascienden la administración pública, la corrupción política financiera. Estamos bregando por delitos contra la persona, contra la integridad física, contra la propiedad, delitos del orden privado y cotidiano, que tienen que tener esta puesta en escena para poder presentarse a cargos políticos.

La segunda ley que se reforma es la que tiene que ver con la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que incorporamos es que además de todos los requisitos que se solicitan para que sean oficializadas las listas, se establezca que cada uno de los candidatos o candidatas presente en una declaración jurada sobre el conocimiento de que no están incurriendo en ninguno de estos delitos.

En tanto, la tercera que entendemos que se tiene que modificar tiene que ver con las elecciones de las PASO. Para poder participar en las elecciones necesariamente se tiene que dar esta cuestión de no estar inhabilitado por estos delitos que vienen a ampliar el espectro de la cuestión de función pública o financiera sino que vienen a tratar temas cruciales como, por ejemplo, contra la integridad sexual.

¿Nota que hay un cierto hastío por parte de la población en relación a la corrupción que aflora con frecuencia en la política?

La verdad es que la gente está muy descreída de la representación política y de los partidos políticos. Y creo que esa desconfianza la hemos generado nosotros mismos. No somos ajenos a lo que se ha generado.

Hechos de corrupción que no deberían ni siquiera estar pensándose, cuestiones que tienen que ver directamente con el patrimonio del estado, con el esfuerzo que hace cada uno de los ciudadanos. Esos delitos no deberían ni siquiera existir y nosotros sin embargo damos esos ejemplos a nivel mundial.

¿Cómo repercute en los vecinos de la séptima sección electoral esta delicada situación económica que vive la Argentina?

Es una situación delicada a la que no escapa ninguna de las comunidades. Lo que a uno más le duele es la desconfianza, la falta de propuestas para la planificación futura, el sentirse que uno puede saber qué va a pasar dentro de diez días, cómo planificar su economía familiar.

Ni hablemos de los comerciantes que son los que más ven esta falta de respuestas. La desconfianza tiene que ver con que no se han encontrado las respuestas. En la no planificación, el no poder pensar si la próxima semana voy a tener para poder brindarle a los vecinos las góndolas completas.

Tenemos faltantes de alimentos de primera necesidad, con proveedores que dicen que no tienen para entregar, con comerciantes que dicen que ellos están dispuestos a comprar pero que no hay quién les entregue. El sentimiento de incertidumbre es generalizado