20230908 Alejandra Lordén

–Al igual que (Patricia) Bullrich en Nación, Néstor Grindetti definió a sus voceros en áreas claves de la provincia de Buenos Aires. Usted, junto a Miguel Fernández, estarán a cargo del área de salud, una de las más sensibles, a mi entender, junto a educación, en la provincia. ¿Qué ejes abordarán en esta parte de la campaña?

Bueno, yo creo que lo más importante es mostrar y demostrar que Néstor Grindetti y Miguel Fernández, candidatos a gobernador y a vicegobernador, tienen un equipo atrás importante, un recurso humano importante para dar las batallas y dar los cambios de esa alternativa profunda que queremos no solo para la Argentina, representada por Patricia Bullrich, sino también por Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires. Creo que la palabra caos le cabe perfecto a quien hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene niveles de desocupación como nunca antes tuvo, una provincia que tiene un índice de pobreza e indigencia, sobre todo en los más jóvenes, que da vergüenza a todos, y que también esto generó el enojo y la salida fácil de mucha gente que fue a votar alternativas que ofrecen soluciones mágicas y no soluciones concretas. Para ofrecer soluciones concretas hay que tener un equipo. Y ese equipo, con el radicalismo, con el PRO, con la Coalición Cívica, con el Peronismo Republicano, es el que se está conformando con los cuadros técnicos en todas las áreas. Estamos hablando de las más importantes, pero son muchas. Seguridad, descentralización y autonomía, salud, educación, justicia. Bueno, son muchas las áreas. En unos días, no lo quiero decir todavía con fecha porque no la tengo, pero vamos a estar presentando los cuadros técnicos de todas las áreas junto a Néstor y Miguel, en un encuentro de equipos técnicos de toda la coalición de Juntos por el Cambio (JxC). La única alternativa que tiene equipo para gobernar la provincia y para dar los cambios que hay que dar es claramente JxC.

–Tanto Miguel Fernández como usted se dedican a la medicina, son médicos. De acuerdo a su experiencia laboral, profesional, pero también como usuaria, ¿nota que el sistema de salud no tiene orden, no tiene prioridades en la provincia?

Absolutamente. Cuando vemos un hospital de niños Sor María Ludovica, lugar clave de derivación de todos los niños, no solo de La Plata y alrededores, sino de la provincia, de la Argentina y te diría en algunos casos de Latinoamérica, que han venido a atender, por ejemplo, un intestino corto, que era el único servicio en Latinoamérica que lo atendía, junto con otro en Brasil, me parece que dejarlo abandonado es justamente no hablar de prioridades. Cuando uno tiene un llamado por teléfono de alguien que pide una droga oncológica, que la necesita para un familiar y que la está esperando por parte del IOMA hace más de dos meses y se la deniegan, o tiene que andar por cincuenta ventanillas burocráticas, no está dándole eso tan importante que al paciente, que es la accesibilidad al sistema de salud. Cuando uno no relaciona y vincula el sistema de salud público con el privado y optimiza la salud, que es una sola, de gestión pública y privada, en la provincia de Buenos Aires, y no tiene ni siquiera los datos del privado, que no los tenemos, y optimiza eso, no está priorizando la provincia de Buenos Aires.

Entonces, hay muchas cosas para poner orden. Y, por supuesto, un tema muy importante que lo hablan tanto Néstor como Miguel, que es la autonomía o la descentralización.

Nosotros tenemos que el 80% de los síntomas por los cuales un paciente se puede atender y tratar necesita solo de un centro de atención primaria de salud. Atención primaria, primer nivel. No precisa ir al hospital a hacer largas colas ni a sacar largos turnos. Ahora, la sala tiene que estar cercana al barrio, tiene que tener una enfermera, tiene que tener una trabajadora social o un trabajador social y tiene que tener un médico. Si no conseguimos eso tan importante, que es otro capítulo, que es el recurso humano, va a ser muy difícil que podamos colmar tanto los centros de atención como los hospitales. Y para eso primero tenemos que tratar bien, así como los hemos aplaudido en un momento de la pandemia, tratar muy bien a los trabajadores de la salud, reconocerles su laburo, su trabajo y, por supuesto, darle orden también y prioridades a ese trabajo.

–Ahora la llevo al ámbito nacional, porque también ha criticado fuertemente a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), por estas últimas medidas que ha presentado. Usted señaló que estas medidas de Massa profundizan los desequilibrios y también aumenta la inestabilidad. ¿Por qué motivo dijo esto?

Bueno, claramente las medidas que está tomando Massa para llegar a octubre y entrar en el ballotage son medidas de desesperación, pero que a los únicos que nos ponen en riesgo es a todos los argentinos. O sea, seguimos empeorando la economía y yo creo que esto lo está demostrando. Bueno, está pasando en estos días justamente, vinculándolo con salud, con el tema de prepagas. Las prepagas hoy tienen que congelar los precios. Vos sabés que de lo de las prepagas, el 90% va a las clínicas, y las clínicas tienen aumento de insumos, lo tienen que reconocer al personal para que se quede el personal sanitario y no se vaya, como está pasando, y entonces congelarlo lo único que trae, con esta inflación, la verdad que es expulsar y denigrar más y hundir más al sistema sanitario nacional, privado en este caso.

En estos días ha salido también el Hospital Austral diciendo que van a pedir un bono contribución. O sea, fijate a dónde hemos llegado. Entonces, las medidas de Massa son medidas de desesperación, son medidas de cortísimo plazo, que lo único que hacen es arruinar la Argentina a corto y a mediano plazo.

–¿Y por qué motivo los argentinos deberían dar su voto de confianza a Patricia Bullrich en las generales, Alejandra?

Bueno, claramente nosotros tenemos hoy un candidato, que es Massa, que no puede explicar la economía del mañana con la economía de hoy, no puede prometer una baja de inflación y ordenar algo que no lo puede hacer hoy, en esta circunstancia y con estos índices. Vuelvo a decir, sobre todo, el más importante es el de la inflación, porque es el que corroe el bolsillo, porque todas las semanas vamos al supermercado y cada vez nos cuesta más y el sueldo nos rinde menos. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos a un candidato, como es Milei, que da propuestas mágicas, que ahora ya está cambiándolas bastante. Una vez que consiguió la adhesión, ya ahora no habla ni de dolarizar, ni de algunas cosas de las que hablaba. Habrá que explicarle bien, porque no se entiende bien cuál es el plan, pero lo que tenemos que saber es que no hay soluciones mágicas para la Argentina, que la única alternativa de cambio profundo, sólida, con equipos, contundente, con firmeza y con determinación, es la que representan Patricia Bullrich y Luis Petri, por supuesto, con todo su equipo, en el cual la provincia de Buenos Aires tiene un rol muy importante.