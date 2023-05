[audio mp3="http://d1iibezb83drel.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/05/20230503-José-Luis-Pallares.mp3"][/audio]

–¿Qué análisis hace de la interna del oficialismo a nivel nacional? ¿Considera que se puede alcanzar una lista de unidad en el FdT?

Yo creo que sería fundamental la síntesis. Que cada uno que tenga su propuesta la someta a la consideración de la dirigencia y, por supuesto, con la palabra de quien hoy es líder del espacio, que es Cristina (Fernández), ¿no? Si se consolida esa posibilidad de síntesis, sería muy saludable enfrentar una PASO con un binomio único. Pero creo que tampoco es descabellada la idea de ir a una PASO, porque si cada uno somete a la votación su propuesta y esos votos luego se traducen para una futura elección general en la conjunción de ideas y someter las mismas a un mismo voto, sería saludable. Lo feo es cuando, a partir de la finalización de una primaria, los votos se diluyen porque los dirigentes no se ocupan de que cada voto que los acompañó vaya hacia quien ganó la elección.

Lo ideal sería la síntesis y sería enfrentar esta elección con un candidato o candidata a presidente y vice sometida directamente a una elección general, o sea que a la PASO se vaya con lista única. Eso sería lo ideal. Pero tampoco le tememos a una PASO. No es que uno crea que está todo perdido si se diluye algún voto a partir de la finalización de una PASO y de cara a una general.

–En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, apareció la figura de Victoria Tolosa Paz. Se habla de la intención de que le pueda disputar la gobernación a Axel Kicillof. ¿Qué piensa al respecto?

Yo creo que es una dirigente que ha demostrado, en todo momento y en cada lugar que se desempeñó, una enorme eficiencia. Pero, la verdad, nosotros (y cuando digo nosotros, digo el espacio que represento) creemos que lo mejor que puede pasar es que (sea reelecto) Axel Kicillof, que ha hecho una excelente gestión. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen miles y miles de adherentes al FdT y también gente independiente que ‍supo vivir lo que significó la pandemia y cómo la Provincia de Buenos Aires la enfrentó sin que falte una sola cama, un solo respirador, con un excelente plan de vacunación, uno de los mejores, si se pone como un país está en el cuarto lugar en el mundo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, infinidad de cuestiones. Obras públicas, hídricas. Repavimentaciones de rutas que hacía años que no tenían mantenimiento. Jardines de infantes. Reparación y construcción de nuevas escuelas. Me parece que son suficientes méritos como para merecer la posibilidad de una reelección, tanto él como Verónica Magario.

–¿Le preocupa este crecimiento de algunos actores de la derecha argentina (pienso en Javier Milei, por ejemplo) que según las últimas encuestas van sumando votos? ¿Por qué considera que este tipo de personajes van creciendo en la política argentina?

Primero, yo creo que las encuestas no reflejan lo que va a ser el voto. Hay momentos en que la gente expresa su bronca por determinadas cuestiones que todo el mundo conoce, ¿no?, y de pronto se expresa en favor de alguien que luego no va a votar. Así que, para mí, cualquier encuesta que se lleve adelante ahora está aún alejada de la realidad de lo que puede pasar en una elección, en este caso en agosto, en las primarias.

Y en segundo término, sí, me preocupa el crecimiento de la derecha, si bien en nuestra región se han consolidado proyectos nacionales y populares; el último caso de renombre y que uno puede poner sobre la mesa, por supuesto, es el de nuestro querido amigo “Lula” da Silva. Si bien se está poniendo en negro sobre blanco lo que significó cada gobierno de derecha y cada representación del campo nacional y popular, creo que no ponemos en duda que representan un riesgo, sobre todo en términos de desindustrialización. La caída de las chimeneas, y ya ha pasado en la Argentina en más de una oportunidad, es lo peor que le puede pasar a un pueblo, ¿no? Creo que es un flagelo más fuerte aun que el de la inflación. Y el proyecto al que apunta ese sector de la sociedad no es otro que desindustrializar, pero, por otro lado, con estos atisbos de generar la posibilidad de “un dólar = un peso”, como ya lo vivimos en la Argentina, o sea, el proyecto de dolarización, que tanto daño hizo a miles y miles de pymes y tantas familias ha dejado en la calle.

Así que, sí: temor, sí, a transitar ese proyecto. De ninguna manera creemos que las encuestas luego se reflejen en un resultado electoral.