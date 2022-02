Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Finocchiaro.

Alejandro Finocchiaro

¿Cómo analiza la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos?

Creo que es una absoluta falta de responsabilidad, quizá la más grande desde el retorno de la democracia en 1983, pero lo que deja patéticamente expuesto esto es la profunda incapacidad de este Gobierno de generar consensos, pero no ya con nosotros, con la oposición, sino entre ellos mismos, porque el problema es que en el Gobierno no están de acuerdo con este entendimiento al que ha llegado con el FMI, eso es gravísimo y es lo que dejó expuesto la renuncia del hijo de Cristina Fernández.

Usted en un comunicado dijo que Alberto Fernández está hoy peor que Fernando de la Rúa después de la renuncia de Chacho Álvarez, ¿por qué lo considera así?

Cuándo Chacho Álvarez renunció a ser vicepresidente se intentó mantener la ficción de que el Frepaso, su partido, seguía en el gobierno, lo cual era muy difícil.

Aquí luego de que Máximo Kirchner haya renunciado a la presidencia, al bloque de los diputados del Gobierno, cuando llegue ese entendimiento al Congreso ¿cómo van a votar Máximo Kirchner, Carlos Heller, los diputados cercanos a Cristina Fernández? Si votan a favor, la renuncia de Máximo Kirchner no tiene sentido, van a votar en contra, se van a abstener de votar, entonces lo que deja de tener sentido es esta coalición que supuestamente gobierna el país en este momento.

Wado de Pedro, que es ministro del Poder Ejecutivo Nacional, nada menos que el ministro del Interior, el que maneja las relaciones políticas, ¿va a trabajar en favor de que se vote el entendimiento o en contra?

Hay una ficción muy grande en este momento en el Gobierno, es decir Cristina, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, La Cámpora, ¿están en el Gobierno o no están en el gobierno?

¿Y usted qué piensa?

Es algo que tienen que decidir ellos, yo no soy un exegeta del Gobierno, lo que sí entiendo es que, lo que hicieron tiene aire rupturista, por eso lo comparé con la situación de Chacho Álvarez en el año 2000, no era ingenuo, él sabía que estaba rompiendo con Fernando de la Rúa y yo entiendo que Máximo Kirchner sabe que su renuncia provoca una ruptura en el Gobierno.

Respecto al entendimiento con el FMI, ¿usted va a dar su apoyo en el Congreso de la Nación?

Lo que pasa es que el Gobierno no le puede pedir a la oposición que apoye algo que sus propios diputados no quieren o no van a apoyar, nosotros ya teníamos nuestras dudas porque de este entendimiento, siendo diputados o senadores de la Nación, no tenemos más noticias que las que el ministro (Martín) Guzmán dio en una conferencia de prensa, que fueron muy pocas precisiones.

De hecho ayer la segunda en orden de importancia en el FMI, salió a corregir al ministro Guzmán y dijo 'no, miren que nosotros hablamos de las tarifas y de los subsidios', con lo cual, ¿es verdad lo que dijo el ministro Guzmán que lo negó, o lo que dijo la segunda a cargo del FMI?

Nosotros somos legisladores nacionales, tenemos responsabilidades, en principio si el gobierno hubiese hecho lo que tenía que hacer, que es mandar el entendimiento al Congreso, lo analizábamos.

Cualquier entendimiento siempre es mejor que el default de eso estoy convencido, hubiéramos articulado los mecanismos parlamentarios para que el gobierno tuviese el aval del Congreso, podíamos haber dado quórum o lo que fuese, ahora con lo que acaba de pasar ayer cambian totalmente las reglas del juego, es como que alguien te invité a su casa a comer y te sirva un plato, pero te diga que él no va a comer porque eso está envenenado, es como que te invité a comer César Borgia