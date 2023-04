Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230417 Anahí Bilbao

–Me gustaría conocer el análisis que hace de las declaraciones de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad a nivel nacional, quien señaló que si la oposición gana, habrá “sangre y muerte en las calles”.

Lo interpreto como una provocación, como un estado de desesperación donde todo vale: llegar al poder y atemorizar a nuestros ciudadanos con tal de lograr un objetivo. La verdad que es una falta de respeto a todos los ciudadanos. Desde lo político, lo veo como un manotón de ahogado, y desde lo institucional, como una falta de respeto a todos nosotros.

–¿Cómo analiza la gestión de Fernández a nivel nacional en cuanto a la seguridad?

Tristemente célebre. Ya tuvimos una ministra que tuvo problemas con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, después su reemplazo. Desacuerdos en algo donde es imprescindible acuerdos, una puesta en común para abordar la seguridad. Nosotros tenemos límite con CABA, por lo tanto es necesario acordar y llevar a cabo cuestiones comunes, que es imposible. Tenemos un ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires que es una especie de Rambo, que está en todos los momentos célebres pero lo que no hace es solucionar los problemas. En la Nación, bueno, fijémonos lo que está pasado: el tema de Rosario es desesperante. Se aborda marketineramente: se llega y se sacan las fotos, las filas, se hacen declaraciones, pero si nos preguntamos qué ha cambiado al día de hoy, absolutamente nada. Entonces, es preocupante, como tantos otros temas en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires.

Yo creo que entramos en un tiempo de desesperación, por lo tanto es un tiempo donde debemos mantener la calma. Es un tiempo peligroso porque el sentir que se va a dejar el poder, con las características que tiene el peronismo que nos gobierna, o el kirchnerismo, no hay piedad en los medios que se pueden tomar para lograr el fin. Así que tenemos que ser cautelosos y serenos en el acompañamiento y en la resolución de los problemas que estén a nuestro alcance.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Y a nivel regional, en el interior de la provincia, ¿cómo se vive el tema de la inseguridad? Usted representa a la sexta sección electoral. Particularmente allí ¿hay incremento del delito? ¿Cómo es el día a día?

En los pueblos del interior, que tienen menos de 50.000 habitantes, se vive con tranquilidad. En los pueblos de menos de 30.000 habitantes se vive con las puertas abiertas de nuestras casas, dejamos las bicicletas afuera. Por ahí puede haber algo en el campo, el robo de algún animal, y algunas cuestiones locales. Sí el incremento de la droga: ya ha llegado al interior de una manera que nos preocupa. Y en los centros urbanos más importantes, en el caso, por decir, de Bahía Blanca, ya la cuestión es otra, ¿no?

De cualquier manera, hay como un doble comando, porque tenemos a los intendentes como jefes de seguridad, que no pertenecen a la fuerza, entonces colocan a un jefe de seguridad que tiene una injerencia relativa sobre la fuerza, que sí tiene su comisario. Entonces, hay ahí algunas cuestiones que a nivel provincial, en el futuro, las tendremos que rever.

–¿Cuáles considera que deberían ser los pilares fundamentales de una óptima política de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial?

Primero, no ser parte. No dejar zonas libradas al azar. Tomar el toro por las astas, tener el objetivo claro y trabajar por ese objetivo claro. No jugar a dos puntas. No jugar a dos cuestiones: negociar por un lado y mostrar que estoy en contra de determinadas cuestiones por otro. Cuando uno es coherente, serio, tiene un plan de acción, lo pone a consideración y todos lo acompañan, la cuestión es difícil pero camina. Cuando esto no sucede, vemos lo que se está viendo hoy.